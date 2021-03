"Direct. Coronavirus en France : ça se dégrade, nouvelle urgence à Dunkerque"

CORONAVIRUS. Alors que de nouvelles décisions pourraient être actées très rapidement, la situation se dégrade dans plusieurs départements, y compris à Dunkerque, déjà confiné le week-end, qui connait une nouvelle augmentation du taux d'incidence.

11:10 - Les ministres préparent l'après Covid-19 et la réouverture des lieux publics L'Elysée a confirmé qu'à 17h se tiendra une réunion pour préparer "l'après Covid-19" et envisager les conditions sanitaires grâce auxquelles, les restaurants, bars, salles de sport, musées et autres lieux culturels pourront de nouveau accueillir du public. Les ministres concernés à savoir la Santé, l'Economie, la Culture ou encore le Sport seront présents pour mettre en commun les idées et les plans de réouverture sur lesquels ils ont travaillé. Le QR code et le "pass sanitaire" seront également abordés, en particulier les façons de les mettre en place. La réunion semble avoir pour objectif de donner un cap, une "perspective positive" envisageable d'ici quatre à six semaines, rapporte une source de l'exécutif à BFMTV. 10:40 - L'UE maintient ses objectifs de produire 2 à 3 milliards de doses de vaccins par an L'Union européenne souhaite développer ses capacités de production pour atteindre l'objectif de deux à trois milliards de doses de vaccins confectionnées par an d'ici la fin de l'année. Thierry Breton, commissaire européen chargée à la politique industrielle a rappelé les enjeux liés à la production de vaccin et la place que souhaite occupée l'UE dans cette course, dans les colonnes du journal italien Corriere della Sera. Optimiste, il affirme : "La capacité à produire des doses augmente de semaine en semaine". La nouvelle intervient alors que la gestion de la Commission européenne autour de la crise et de la distribution des vaccins est vivement critiquée. 10:20 - Seulement 25% des vaccins destinés aux soignants ont été administrés Sur les 600 000 doses de vaccins AstraZeneca réservées aux personnels soignants, à peine 25% ont été utilisés a indiqué le directeur général de la Santé, alors que depuis le 6 février l'accès au vaccin pour les soignants n'est soumis à aucune condition. Le chiffre désole François Chast, chef du service de pharmacie clinique de l'hôpital Necker à Paris. Interviewé par France Inter, le professeur appelle tous les professionnels de santé à se faire vacciner et émet l'idée de rendre la vaccination obligatoire. Avec un faible taux de soignants protégés contre le virus, le Covid-19 est devenu la première infection nosocomiale, soit développée au cours d'un séjour à l'hôpital. 10:00 - Des évacuations sanitaires de La Réunion vers la métropole Une première évacuation sanitaire de quatre malades du coronavirus hospitalisés à La Réunion vers la métropole aura lieu cette semaine a indiqué Martine Ladoucette, directrice de l'Agence régionale de santé. "Le ministère de la Santé veut pouvoir organiser pour la première fois d'ici la fin de cette semaine une opération d'évacuation sanitaire sans précédent de La Réunion vers la Métropole". 09:43 - Le nombre de cas explose en Guadeloupe La situation se dégrade en Guadeloupe où un couvre-feu a été instauré à partir de ce week-end. Dans le détail, 308 cas positifs de résidents ont été relevés en Guadeloupe entre le 22 et le 28 février, contre 166 la semaine précédente. 102 cas confirmés de variant britannique étaient déclarés au 28 février, contre 44 la semaine précédente. 09:31 - Nouveau Conseil de défense ce matin Comme tous les mercredis ou presque, un nouveau Conseil de défense sanitaire se déroule autour d'Emmanuel Macron pour discuter de nouvelles mesures avec comme idée principale un confinement le week-end pour plusieurs départements dont les Bouches-du-Rhône où l'Ile-de-France. 09:26 - Nouvelle inquiétude à Dunkerque Alors que la zone est confinée le week-end pour endiguer la propagation de l'épidémie, le Dunkerquois fait une nouvelle fois face à la flambée épidémique avec un taux d'incidence qui dépasse les 1000 cas pour 100 000 habitants. S'il est encore trop tôt pour juger les effets du confinement le week-end, la propagation du variant ne cesse de progresser.

Les dernières données de l'épidémie de coronavirus en France, à la date du mardi 2 mars, font état de 22 857 nouveaux cas de Covid-19 (soit 2 793 cas de plus en 24h). 87 220 décès au total (Ehpad compris) sont recensés, soit 417 de plus. Chaque mardi, les données sont gonflées par la mise à jour des cas en Ehpad. Retrouvez les données détaillées ci-dessous :

3 783 528 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 22 857 de plus

87 220 décès au total (Ehpad compris), soit 417 de plus

62 247 décès à l'hôpital, soit 300 de plus

24 973 décès en Ehpad, soit 117 de plus depuis vendredi

25 263 hospitalisations en cours, soit 167 de moins

3 586 personnes actuellement en réanimation, soit 42 de plus

1 705 nouveaux admis à l'hôpital (+312) et 366 en réanimation (+19)

259 893 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 509 de plus

Taux de positivité des tests : 7,3%, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 25 février son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 07 (du 15 au 21 février 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF rapporte le retour à la hausse de la circulation du Covid-19, après une baisse pendant deux semaines. Le caractère désormais prédominant des variants y est aussi mentionné et même si pour l'heure les chiffres à l'hôpital n'explosent pas, "conformément aux résultats de certains travaux de modélisation, la tension sur le système hospitalier risque de s’aggraver du fait de la hausse récente des infections dans la communauté qui se traduira d’ici quelques jours par une accentuation des nouvelles hospitalisations déjà à un niveau très élevé", explique Santé publique France, qui révèle également que les premiers effets de la vaccination se font sentir. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

Après une baisse les deux dernières semaines, la circulation du Covid-19 repart à la hausse . Entre les semaines 06 et 07, on déplore +6% de nouveaux cas positifs. Le taux de positivité des tests est passé de 6% à 6,6% désormais et le taux d'incidence a bondi de 8%. Désormais, on compte 207 cas de contaminations pour 100 000 habitants en France. A noter que ce taux d'incidence varie énormément en fonction des départements, on retrouve en tête les Alpes-Maritimes (600), le Pas-de-Calais (352), les Bouches-du-Rhône (335), la Seine-Saint-Denis (318), le Var (314), la Moselle (311), le Nord (304), Paris (304) et le Val-de-Marne (301).

. Entre les semaines 06 et 07, on déplore +6% de nouveaux cas positifs. Le taux de positivité des tests est passé de 6% à 6,6% désormais et le taux d'incidence a bondi de 8%. Désormais, on compte 207 cas de contaminations pour 100 000 habitants en France. A noter que ce taux d'incidence varie énormément en fonction des départements, on retrouve en tête les Alpes-Maritimes (600), le Pas-de-Calais (352), les Bouches-du-Rhône (335), la Seine-Saint-Denis (318), le Var (314), la Moselle (311), le Nord (304), Paris (304) et le Val-de-Marne (301). Concernant les variants du Covid-19 , les inquiétudes formulées par le passé se confirment. Santé publique France assure que les trois souches dites "d'intérêt", découvertes en Angleterre, au Brésil et en Afrique du Sud, sont désormais prédominantes. Parmi les 82 096 tests criblés en semaine 07, 49,3% correspondaient à une suspicion de variant britannique, 5,6% à une suspicion de variant sud-africain ou brésilien. Là encore, de fortes disparités territoriales existent. "Parmi les 95 départements métropolitains présentant des données interprétables, 70 affichaient une proportion supérieure à 30% de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK), dont 33 avec une proportion supérieure à 50%. Cette proportion était comprise entre 10% et 30% pour les 25 départements restants", explique SPF, qui précise que les plus fortes proportions de variants sont retrouvées chez les 0-19 ans.

, les inquiétudes formulées par le passé se confirment. Santé publique France assure que les trois souches dites "d'intérêt", découvertes en Angleterre, au Brésil et en Afrique du Sud, sont désormais prédominantes. Parmi les 82 096 tests criblés en semaine 07, 49,3% correspondaient à une suspicion de variant britannique, 5,6% à une suspicion de variant sud-africain ou brésilien. Là encore, de fortes disparités territoriales existent. "Parmi les 95 départements métropolitains présentant des données interprétables, 70 affichaient une proportion supérieure à 30% de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK), dont 33 avec une proportion supérieure à 50%. Cette proportion était comprise entre 10% et 30% pour les 25 départements restants", explique SPF, qui précise que les plus fortes proportions de variants sont retrouvées chez les 0-19 ans. Santé Publique France révèle que la vaccination a produit ses premiers effets sur les personnes âgées, notamment en Ehpad. On note une diminution du taux d'incidence chez les plus de 75 ans (-6%) et une baisse de la proportion de personnes hospitalisés par rapport aux autres classes d'âge. Au 23 février, 80% des résidents en Ehpad avaient reçu au moins une dose de vaccin, et 50,6% avaient reçu les deux doses, révèle également SPF. Hors ou en Ehpad, on compte près de de 25% des personnes âgées de 75 ans et plus qui ont reçu au moins une dose de vaccin.

sur les personnes âgées, notamment en Ehpad. On note une diminution du taux d'incidence chez les plus de 75 ans (-6%) et une baisse de la proportion de personnes hospitalisés par rapport aux autres classes d'âge. Au 23 février, 80% des résidents en Ehpad avaient reçu au moins une dose de vaccin, et 50,6% avaient reçu les deux doses, révèle également SPF. Hors ou en Ehpad, on compte près de de 25% des personnes âgées de 75 ans et plus qui ont reçu au moins une dose de vaccin. En milieu hospitalier , on note la poursuite de la baisse des nouvelles hospitalisations. Santé publique France rapporte 9 362 nouvelles hospitalisations déclarées en S07, contre 9 921 en S06, soit -6 %. La situation en services de réanimation est toujours sur un plateau haut, mais reste stable. 1 807 nouvelles admissions ont été déclarées en S07 contre 1 763 en S06, soit +2,4%.

, on note la poursuite de la baisse des nouvelles hospitalisations. Santé publique France rapporte 9 362 nouvelles hospitalisations déclarées en S07, contre 9 921 en S06, soit -6 %. La situation en services de réanimation est toujours sur un plateau haut, mais reste stable. 1 807 nouvelles admissions ont été déclarées en S07 contre 1 763 en S06, soit +2,4%. Le nombre de décès avait légèrement diminué en semaine 06 (-4% par rapport à S05, données consolidées). Santé publique France précise que les données de S07 ne sont pas encore consolidées, mais prévoit tout de même une baisse des décès de 14% entre S06 et S07.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.