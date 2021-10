"DIRECT. Coronavirus en France : cas en hausse, frémissement à l'hôpital"

CORONAVIRUS. Légère amélioration sur le front de l'épidémie ce jeudi, mais la reprise du coronavirus reste inquiétante. Faut-il craindre l'apparition d'une nouvelle vague en France ?

Carte du coronavirus en France L'essentiel Selon le dernier bilan de Santé publique France sur l'épidémie de coronavirus en France, ce jeudi 28 octobre, la tendance est toujours à la hausse. La moyenne des nouvelles contaminations ces sept derniers jours passe de 5 507 nouveaux cas en moyenne, contre 5 459 hier. Ce sont 659,86 environ de nouveaux cas supplémentaires par rapport à jeudi dernier. Retrouvez le bilan détaillé en bas de cette page.

Retrouvez le bilan détaillé en bas de cette page. Du côté de l'hôpital, la situation s'améliore un tout petit peu ce jeudi, mais la reprise inquiète. Jeudi 28 octobre, 271 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital, ce sont 12 de moins qu'hier et 2 de moins comparé à jeudi dernier. Du côté des réanimations, 58 admissions ont été comptabilisée, soit 3 de moins qu'hier et une de moins par rapport à jeudi dernier.

Ce jeudi, le Sénat examine le projet de loi pour la prolongation du pass sanitaire. Contrairement aux attentes de l'exécutif le projet de loi pourrait ne pas être prolongé jusqu'en juillet 2022. Retrouvez toutes les informations sur notre live.

Depuis la fin de la gratuité des tests Covid, les Français se font de moins en moins dépister. La semaine dernière, 2,3 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés, contre 2,97 millions la semaine d'avant.

21:10 - Le masque à nouveau obligatoire dans certaines communes de la Loire-Atlantique Ce jeudi, le préfet de Loire-Atlantique a annoncé que le port du masque serait à nouveau obligatoire dans les lieux fermés de certaines communes. Jusqu'au 19 novembre, pour le moment, les clients des bars, restaurants et cinémas devront à nouveau respecter ce geste barrière. Les communes du pays d’Ancenis et de Châteaubriant sont notamment concernées. 20:32 - Le point sur l'épidémie en France ce jeudi 28 octobre Le point épidémiologique de ce jeudi 28 octobre vient de tomber. Voici les chiffres qu'il faut retenir : 6 461 cas supplémentaires = -67 cas de moins qu'hier et 334 de plus que jeudi dernier

La moyenne 7 jours passe à 5 507 cas contre 5 459 hier, 659,857142857143 de plus que la semaine dernière

33 morts en 24h (hors Ehpad) = 1 de moins qu'hier et 2 de moins que jeudi dernier.

271 admis à l'hosto en 24h = 12 de moins qu'hier et 2 de moins comparé à jeudi dernier

58 admissions en réa = 3 de moins qu'hier et 1 de moins que jeudi dernier 19:51 - Les 5-11 ans seront-ils vaccinés ? Selon le professeur Eric Caumes, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris), interrogé par LCI ce mercredi 27 octobre, la vaccination des enfants n'est "pas la priorité", "d'autant que les enfants sont loin d'être les plus à risque de contracter des formes graves du virus". Par ailleurs, l'infectiologue affirme "que l'on manque de recul [...] La balance bénéfices-risques n'a pas encore été évaluée correctement". Cependant, il n'exclut pas une future vaccination des 5-11 ans : "Je pense que, si l'on veut prendre le maximum de précautions et atténuer le plus possible la circulation du virus, oui, il fau[dra] vacciner les enfants", a-t-il admis au cours de son entretien. 19:05 - Quel est le taux d'incidence actuellement en France ? C'est un indicateur important pour observer l'épidémie en France. D'après les chiffres du mercredi 27 octobre, le taux d'incidence est actuellement de 55 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants en France. C'est cinq points de plus que le seuil d'alerte. 18:35 - Avec la fin du remboursement, les Français se font de moins en moins tester Depuis le 15 octobre dernier, les tests de dépistage contre le Covid-19 ne sont plus remboursés en France, sauf dans certains cas exceptionnels. Avec la fin des tests "de confort" gratuits, il fallait s'y attendre, le nombre de dépistages a fortement diminué en France. Sur la semaine du 18 au 24 octobre, il y a eu une diminution de 675 200 tests, relève la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques (Drees). La semaine d'avant, 2,97 millions de tests avaient été réalisés. 16:33 - Un arrêté préfectoral rend obligatoire le port du masque dans une partie de la Loire-Atlantique Ce jeudi 28 octobre, un arrêté du préfet a rendu obligatoire le port du masque dans les bars, restaurants, salles de concerts, musées, etc., des communes du pays d'Ancenis et de Châteaubriant, d'après des informations de Ouest-France. Le week-end dernier, c'étaient les communes du Pays de Retz qui étaient frappées du même sort. Cette obligation devrait prendre fin le 19 novembre prochain, et fait suite à un avis de l'Agence régionale de la santé, qui notait que la circulation du Covid-19 s'était amplifiée en Loire-Atlantique. Toutes les personnes âgées de 11 ans et plus sont concernées par cet arrêté préfectoral. 14:46 - Combien de personnes sont vaccinées en France ? Selon VaccinTracker et le Ministère de la santé et des solidarités, 49 893 729 personnes possèdent un schéma vaccinal complet en France, au 28 octobre - soit 74,5% de la population totale. Ces dernières 24 heures, 31 396 personnes ont complété leur schéma vaccinal par une première, deuxième ou troisième dose, en fonction des vaccins et des personnes. Par ailleurs, 51 114 351 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, ce qui représente 76,3% de la population totale. 22 140 personnes ont reçu une première dose ces dernières 24 heures. Autrement dit, il reste encore 23,7% des Français à vacciner, avant d'atteindre une couverture vaccinale de 100%. Si ce rythme actuel se maintient, on aurait vacciné avec au moins une dose l'ensemble de la population éligible (plus de 12 ans) le 10 juillet 2022. 14:36 - Pass sanitaire : "Le gouvernement est déterminé à retenir comme horizon le mois de juillet 2022" Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie, a soutenu ce jeudi 27 octobre devant le Sénat la nécessité de prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet prochain : "Le gouvernement est déterminé à retenir comme horizon le mois de juillet 2022", a-t-elle martelé, affirmant que "nous savons très bien qu'il faudra vivre avec le virus au moins jusqu'à l'été". Et d'ajouter : "L’ampleur et la durée de la crise sanitaire exigent une mobilisation permanente des pouvoirs publics pour lutter contre ce virus toujours présent qui a emporté la vie de près de cinq millions de personnes dans le monde". La ministre a tout de même nuancé : "Il ne s’agit pas de pouvoir activer, pour une durée illimitée, le régime de l’état d’urgence sanitaire, mais uniquement de maintenir les dispositions du code de la santé publique qui en fixe les règles". #PJLVigilancesanitaire « Le gouvernement est déterminé à retenir comme horizon le mois de juillet 2022 » quant à la prolongation du passe sanitaire, insiste @BrigBourguignon pic.twitter.com/OxBvNcferg — Public Sénat (@publicsenat) October 28, 2021 L'examen des amendements du projet de loi "vigilance sanitaire" devrait avoir lieu vers 15h15. LIRE PLUS

La tendance est toujours à la hausse en France sur le front de l’épidémie de coronavirus. Selon le dernier bilan de Santé publique France, on dénombre, ce jeudi 28 octobre, 6 461 nouvelles contaminations, soit 67 de moins que jeudi dernier. Par rapport à hier, on observe une légère amélioration dans les hôpitaux. Ce sont 271 admissions à l'hôpital, soit 12 de moins que mercredi et deux de moins par rapport à jeudi dernier. Le bilan détaillé :

7 146 755 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 6 461 de plus

218 694 cas en Ehpad, soit 31 de plus

117 593 décès au total (Ehpad compris), soit 34 de plus

90 710 décès à l'hôpital, soit 33 de plus

26 883 décès en Ehpad, soit 1 de plus

6 541 personnes actuellement hospitalisées, soit 52 de plus

1 037 personnes actuellement en réanimation, soit 1 de moins

271 nouveaux admis à l'hôpital (-12) et 58 en réanimation (-3)

427 031 personnes sorties de l'hôpital, soit 195 de plus

Taux de positivité des tests : 1,82%, soit 0,07 point de plus

Taux d'incidence : 55,92 cas/100 000, soit 0,82 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 21 octobre, "une reprise de la circulation virale est observée en métropole, avec une augmentation du taux d’incidence et un R-effectif >1. La hausse du taux d’incidence était plus marquée chez les 60-89 ans." Santé publique France "ne note pas d’impact sur les indicateurs hospitaliers au niveau national malgré une tendance à l’augmentation des nouvelles hospitalisations dans certaines régions métropolitaines."

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 41 et passe à 48 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 44 en S40, soit +10%). En moyenne, 4 620 cas ont été diagnostiqués par jour. Le taux d’incidence était en augmentation ou stable dans toutes les classes d’âge selon SPF avec une plus forte augmentation chez les plus âgés.

augmente en semaine 41 et passe à 48 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 44 en S40, soit +10%). En moyenne, 4 620 cas ont été diagnostiqués par jour. Le taux d’incidence était en augmentation ou stable dans toutes les classes d’âge selon SPF avec une plus forte augmentation chez les plus âgés. L e nombre d’hospitalisations se stabilisent. Si le R effectif est désormais supérieur à 1 (1,2), , les indicateurs hospitaliers par date d’admission se sont stabilisés, avec 1 143 nouvelles hospitalisations (-2% par rapport à S40, contre -11% entre S39 et S40) et 281 nouvelles admissions en services de soins critiques (-4% vs S40, -10% entre S39 et S40).

Si le R effectif est désormais supérieur à 1 (1,2), , les indicateurs hospitaliers par date d’admission se sont stabilisés, avec 1 143 nouvelles hospitalisations (-2% par rapport à S40, contre -11% entre S39 et S40) et 281 nouvelles admissions en services de soins critiques (-4% vs S40, -10% entre S39 et S40). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 99% par séquençage lors des enquêtes Flash des 21 et 28 septembre 2021.

identifié à 99% par séquençage lors des enquêtes Flash des 21 et 28 septembre 2021. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 19 octobre 2021, 75,9% de la population générale avait reçu au moins une dose et 73,9% était complètement vaccinée.13,7% des 65 ans et plus ont reçu une dose de rappel - C

Le Conseil scientifique, dans son dernier avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.