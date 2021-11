"DIRECT. Coronavirus en France : cas encore en hausse, une accélération à prévoir ?"

Interrogé par La Dépêche ce mardi 2 novembre, Olivier Véran, ministre de la santé, a tenu des propos alarmants. Affirmant que, "oui le virus circule plus en ce moment", il a mis en garde : "Une nouvelle vague est [...] possible pendant cette automne-hiver, regardez certains de nos voisins. Le Royaume uni a des niveaux d’incidence élevée. On voit aussi que le Danemark, qui a levé son passe sanitaire depuis la mi-septembre, subit une hausse importante des nouveaux cas. Bref, la vigilance est de mise". Avant de nuancer : "mais nous avons plusieurs cordes à notre arc pour négocier au mieux cette évolution et la transformer en simple vaguelette pour le système de soins si tout le monde est solidaire. Nous sommes l’un des pays les mieux vaccinés au monde avec 88 % de la population éligible et 76% de la population totale, et le passe sanitaire est un outil souple et très protecteur, que nous conserverons tant que la situation restera à risque mais que nous allègerons dès que nous le pourrons." Il a également précisé que, dans les départements où le taux d'incidence est reparti à la hausse, il faut garder en tête que "ces départements [étant] peu peuplés, le taux d’incidence correspond à peu de nouveaux cas, de petites variations de patients suffisent à rendre les évolutions en pourcentage importantes." Et d'ajouter : "Cette situation globale n’est pas étonnante, il y a un effet saisonnier très marqué avec la baisse des température et l’augmentation de l’humidité qui favorisent la multiplication du virus dont la circulation est accélérée par le fait qu’on sort moins à l’extérieur dans cette période."

10:00 - Combien de régions possèdent un taux d'incidence au-dessus du seuil d'alerte en France ?

Ce mardi 2 novembre, les taux d'incidence de plusieurs régions sont au-dessus du seuil d'alerte de 50 cas positifs pour 100 000 habitants. Ainsi, si le taux d'incidence de la Guyane diminue pour atteindre les 175 cas positifs pour 100k habitants, il reste tout de même le plus élevé en France, suivi de la Martinique (115). En Guyane, la proportion de tests positifs dans l'ensemble des tests (appelé "taux de positivité") est de 8,5% et la tension hospitalière de 74%. La Martinique, quant à elle, possède une tension hospitalière de 173%, ce qui signifie que les patients Covid-19 occupent plus de lits de réanimation qu'il n'y en avait avant l'épidémie. En métropole, c'est la Corse qui possède l'incidence la plus élevée (85) ; le taux de positivité y est de 1,9% et le taux de reproduction du virus (appelé "R effectif") de 1,51 (pour rappel, si le taux de reproduction est supérieur à 1, alors l'épidémie progresse). Derrière elle, les Pays de la Loire, avec 77 cas positifs pour 100 000 habitants, un taux de reproduction du virus de 1,37 et un taux de positivité de 3,2%. Vient ensuite la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec une incidence de 75 et un taux de reproduction R effectif de 1,05. Derrière elle, l'Île-de-France : son taux d'incidence est de 70 pour 100k habitants, et son taux de reproduction R effectif est de 1,02. 1,9% des tests y étant réalisés sont positifs. Nouvelle dans cette catégorie, la Réunion, avec une incidence de 59 cas positifs pour 100 000 habitants, passe désormais au-dessus du seuil d'alerte. Le taux de reproduction du virus R y est de 1,11 et le taux de positivité des tests de 2,3%. La Nouvelle-Aquitaine, avec 54 cas positifs pour 100 000 habitants, un taux de reproduction du virus de 1,19 et 2,3% tests positifs sur l'ensemble des tests réalisés dans la région, fait également partie des régions au-dessus du seuil d'alerte. Les Hauts-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec un taux d'incidence de 52 cas positifs pour 100 000 habitants et plus de 2% de proportion de tests positifs sur l'ensemble des tests réalisés (respectivement 2,3% et 2%), font partie de ce classement. Enfin, le Centre et l'Occitanie, avec une incidence de 51 et un taux de reproduction supérieur à 1 (respectivement 1,12 et 1,17), rejoignent la liste des régions les plus touchées par le Covid-19 en France.