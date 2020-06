DIRECT. Coronavirus en France : ce que montrent les derniers indicateurs du Covid-19

CORONAVIRUS. Incidences, taux de positivité des tests, R effectif ou R0... Le dernier point épidémiologique de Santé publique France montre que les indicateurs ont continué à s'améliorer après les annonces du gouvernement sur la phase 2 du déconfinement...

Comment a évolué épidémie de coronavirus depuis la phase 2 du déconfinement qui a débuté le 2 juin ? Il est encore trop tôt pour se prononcer, moins d'une semaine après l'entrée en vigueur des nouvelles mesures faisant de nouveau de "la liberté la règle" et de "l'interdiction l'exception", selon les propos du Premier ministre Edouard Philippe. Les données présentées chaque soir par le ministère de la Santé semblent montrer que l'amélioration se poursuit sur le front des hôpitaux et en particulier des services de réanimation (cf-ci-dessous), même si un léger tassement est observé. Un phénomène qui peut être considéré comme logique : moins il y a de patients en réanimation, moins il y a donc de patients à en sortir.

Le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France, dévoilé à la fin de cette semaine et portant sur la semaine 22 (du lundi 25 au dimanche 31 mai), en dit un peu plus. Il montre de son côté que la batterie d'indicateurs ayant servi de critères au déconfinement a continué d'afficher une évolution positive après les annonces du gouvernement le 28 mai et donc juste avant l'entrée dans cette deuxième étape. Une "diminution de l’ensemble des indicateurs épidémiologiques du SARS-CoV-2" a été constatée en France métropolitaine, tandis qu'à Mayotte, la circulation du virus s'est maintenue "à un niveau élevé" et qu'en Guyane, l'épidémie a été jugée "en progression" écrit Santé publique France. L'incidence, qui était chiffrée par le ministre de la Santé Olivier Véran à 6,14 tests positifs pour 100 000 habitants le 28 mai (données de la semaine 21) est passée à 5,25 tests positifs pour 100 000 habitants la semaine suivante. La positivité des tests est évaluée à 1,49% dans le dernier bulletin contre 1,9% une semaine plus tôt.

Santé publique France dévoile par ailleurs pour la première fois nombre de reproduction effectif du coronavirus (R effectif) permettant d’estimer le nombre de contaminations pour chaque personne infectée. Ce R effectif est de 0,76, soit largement en dessous de 1. En d'autres terme, 100 personnes infectées n'en contamineront "que" 76 autres, ce qui témoigne d’une régression de l’épidémie en France. Autre chiffre clé : 150 clusters ont été signalés au 2 juin 2020, indique encore Santé publique France, qui précise qu'aucun de ces cluster n'a abouti à une "diffusion communautaire non contrôlée" du virus. La mortalité toutes causes confondues est pour sa part revenue dans les valeurs habituelles observées et ce depuis la semaine 18 au niveau national (du 27 avril au 3 mai).

Le dernier avis du Conseil scientifique sur l'épidémie de coronavirus a été rendu mardi 2 juin et ses membres, chargés de conseiller l'exécutif sur la gestion de la crise, ont élaboré quatre différents scénarios, classés du plus optimiste au plus pessimiste, pour anticiper l'évolution du virus en France dans un futur proche. Pour l'heure, le pays réussit à se sortir de la crise sanitaire, mais le Conseil ne souhaite pas exclure le pire, même s'il est aujourd'hui peu probable que le 4e scénario advienne."L’épidémie est sous contrôle en France", a assuré Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, ce vendredi sur l'antenne de France Inter où il a évoqué ces différents scénarios. "Nous pensons que c’est le scénario numéro 1, celui d’un contrôle de l’épidémie, qui est le plus probable. Le scénario 4, le plus grave, c’est celui qu’on ne veut pas voir : faisons tout pour ne pas y arriver. Il serait extrêmement difficile d’avoir un nouveau confinement généralisé", a-t-il expliqué. Voici les quatre scénarios du Conseil scientifique :

Le premier correspond au maintien de la situation actuelle, à savoir une épidémie maîtrisée avec l'apparition de foyers épidémique que l'on parvient à garder sous contrôle, notamment grâce aux tests et au maintien des mesures sanitaires, à l'image des gestes barrières.

La deuxième situation serait similaire à la première, mais avec des foyers épidémiques plus intenses, pouvant laisser envisager la perte du contrôle des chaînes de transmission. Le coronavirus serait alors localement moins maîtrisé par les autorités sanitaires.

Le troisième scénario correspond au retour progressif de l'épidémie sur la France, avec de nouvelles chaînes de contamination non-contrôlées et des indicateurs allant en se dégradant. Des mesures au niveau national pourraient être envisagées.

Enfin, quatrième possibilité : la perte de contrôle de l'épidémie avec une dégradation critique des indicateurs et le choix entre un reconfinement de la population pour minimiser la mortalité directe ou un maintien de l'activité sociale et économique, mais accompagné d'une mortalité direct importante.

La Direction générale de la Santé et son agence Santé publique France ont dévoilé le dernier bilan du coronavirus ce vendredi 5 juin 2020. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'améliorer avec moins de patients pris en charge et moins de malades du coronavirus dans les services de réanimation. Voici les principaux chiffres :

153 055 cas confirmés par PCR , soit 611 de plus

, soit 611 de plus 29 111 décès au total , soit 46 de plus

, soit 46 de plus 18 761 décès à l'hôpital, soit 46 de plus

12 696 hospitalisations en cours, soit 405 de moins

1094 personnes actuellement en réanimation, soit 69 de moins

70 504 personnes sorties de l'hôpital, soit 528 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 102445 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 213 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 19 admissions en réanimation.

