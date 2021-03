"DIRECT. Coronavirus en France : circulation à nouveau en hausse... en attendant le boom à l'hôpital ?"

CORONAVIRUS. Dans son dernier point hebdomadaire, Santé publique France déplore une circulation à nouveau en hausse du Covid-19 en France. A l'hôpital, les chiffres sont stables mais on redoute une aggravation de la situation.

09:51 - Attal met la pression sur les soignants Interrogé sur France Info à propos de la campagne de vaccination, Gabriel Attal a appelé les soignants à se faire vacciner davantage. "Le rythme de vaccination chez les soignants n’a pas été celui qu’on attendait", a déploré le porte-parole du gouvernement. Et d'ajouter, sans exclure une obligation de vaccination pour les soignants, parmi lesquels 30% se sont fait vacciner : "Aujourd'hui, on fait le pari du ressaisissement d'une partie des soignants mais tout est sur la table par principe". 09:42 - La France favorable au blocage des doses "made in UE" A l'image de l'Italie, la France envisage de bloquer les exportations de doses de vaccins produites sur le sol européen. "Nous pourrions faire la même chose que l'Italie", a annoncé Olivier Véran sur BFMTV. Par ailleurs, le ministre de la Santé a dit tout faire pour éviter un nouveau confinement national, mais le scénario reste envisageable en cas de "croissance non-maîtrisé du virus" qui provoquerait un débordement des "hôpitaux (...) et des réanimations". "Nous n'excluons jamais rien mais nous faisons tout pour ne pas nous retrouver dans la situation de devoir choisir", a-t-il fait savoir.

Le dernier bilan de Santé publique France, en date de ce jeudi 4 mars, fait état de 25 279 cas de Covid-19 supplémentaires et 293 décès en plus. Voici les chiffres :

3 835 595 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 25 279 de plus

87 835 décès au total (Ehpad compris), soit 293 de plus

62 862 décès à l'hôpital, soit 293 de plus

24 891 hospitalisations en cours, soit 220 de moins

3 633 personnes actuellement en réanimation, soit 4 de moins

1 538 nouveaux admis à l'hôpital (-84) et 293 en réanimation (-29)

262 690 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 401 de plus

Taux de positivité des tests : 7,3%, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.