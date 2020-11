DIRECT. Coronavirus en France : circulation du Covid, chiffres à l'hôpital... Des baisses partout

COVID FRANCE. Même si le niveau de circulation du Covid-19 reste élevé, une baisse sensible des indicateurs est à noter dans le dernier point épidémiologique de Santé publique France. A l'hôpital, on semble souffler également.

10:18 - Jean-François Delfraissy voit "une leur d’espoir" concernant les vaccins Dans une interview accordée au Monde, le président du Conseil scientifique est revenu sur les annonces des laboratoires Pfizer et Moderna concernant l’efficacité de leur vaccin anti-Covid. "Ces premières données me rendent optimistes (…) Il reste cependant une question très importante, qui est la durée de l’immunité (…) Mais même si ce n’est que quelques mois, et même si la protection n’est que de l’ordre de 70 %, c’est une lueur d’espoir dans ce tunnel", a-t-il estimé. 09:44 - L'OMS contre le Remdesivir Dans un communiqué publié ce vendredi, l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne plus avoir recours au Remdesivir pour les patients Covid-19 hospitalisés. Soulignant de possibles "effets secondaires", l'OMS juge que cet antiviral "n'est pas conseillé pour les patients admis à l'hôpital pour le Covid-19, car il n'y a actuellement pas de preuve qu'il améliore la survie ni qu'il permette d'éviter d'être placé sous ventilation artificielle". 09:28 - "On est au pic" de la seconde vague Interrogé par Le Monde, Jean-François Delfraissy dresse un premier bilan de la deuxième vague de Covid-19 qui déferle sur la France. Comme tout le monde, le président du Conseil scientifique observe une courbe des chiffres qui vient d'infléchir. "Une série d’éléments suggèrent qu’on est au pic, ou pas loin en tout cas, dans certaines région", explique-t-il, appelant naturellement à la prudence quant à une sortie de cette seconde vague. "C’est encore un peu tôt pour pouvoir totalement l’affirmer. Cette seconde vague est arrivée plus lentement que la première, mais elle semble s’inscrire dans la durée. Actuellement, on a encore une circulation du virus importante en France en termes de nouveaux cas chaque jour", estime Jean-François Delfraissy.

Le ministère de la Santé a donné les chiffres essentiels de jeudi 19 novembre. Si le nombre de cas par jour continue de baisser, le nombre de décès reste élevé. Depuis le début de l'épidémie, il y a eu 47 127 morts. Santé publique France a diffusé l'intégralité du bilan quotidien. Les derniers chiffres en détails :

2 086 288 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 21 150 de plus

47 127 décès au total (Ehpad compris), soit 429 de plus

32 597 décès à l'hôpital, soit 429 de plus

32 345 hospitalisations en cours, soit 497 de moins

4 653 personnes actuellement en réanimation, soit 122 de moins

2 213 nouveaux admis à l'hôpital (-215) et 311 en réanimation (-46)

147 569 personnes sorties de l'hôpital, soit 2178 de plus

Taux de positivité des tests : 15,5%, soit 0,7 point de moins

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

