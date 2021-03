"DIRECT. Coronavirus en France : circulation stable, mais des hôpitaux sur le point de déborder ?"

CORONAVIRUS. La situation du Covid-19 en France est ambivalente : d'un côté, on constate une stabilisation de la propagation du virus et de l'autre une situation hospitalière extrêmement tendue, surtout en Ile-de-France, où certains hôpitaux ne sont pas loin de déborder.

10:02 - Sanofi lance les essais cliniques sur son deuxième candidat vaccin Les vaccins restent les seuls vrais espoirs pour sortir de l'épidémie et les laboratoire français continuent de développer leur candidat. Sanofi, dont le premier sérum n'a pas été concluant, entame aujourd'hui les premiers essais cliniques de phase 1/2 sur l'Homme pour son second vaccin, à ARN messager. Le candidat vaccin va être testé sur 415 volontaires pour vérifier qu'il ne présente pas de risques et qu'il est bien toléré. Une fois les résultats obtenus et s'ils sont bons, le laboratoire lancera la phase 3 pour jauger de l'efficacité du vaccin. 09:41 - La "surchauffe" des hôpitaux parisiens Ces derniers jours, c'est bien la situation hospitalière en Ile-de-France qui concentre les plus hautes inquiétudes. Les témoignages des responsables des différents hôpitaux franciliens se succèdent et relatent tous une dégradation récente de la situation, qui tend à devenir extrême. Enrique Casalino, chef des urgences de l'hôpital Bichat à Paris a parlé ce vendredi, sur CNews, d'une "surchauffe" et des "conditions de travail très difficiles". 09:30 - "Pas lieu" de suspendre AstraZeneca La position de la France, en pleine tempête AstraZeneca, est de continuer à vacciner avec le produit anglo-suédois. "Sur 5 millions de vaccinations, l'Agence européenne du médicament a recensé hier soir 30 cas de thromboemboliques, c'est très peu", a défendu ce vendredi sur France Info Rémi Salomon. Le président de la commission médicale de l'AP-HP estime "qu'il n'y a pas lieu" de suspendre la vaccination avec AstraZeneca.

D'après le dernier bilan de l'épidémie du jeudi 11 mars, 27 166 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été recensés en un jour, une hausse de 1 887 cas par rapport au bilan de jeudi dernier. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation continue d'augmenter, et s'approche de la barre des 4 000 (3 992). Les hospitalisations baissent légèrement, pour repasser sous le palier des 25 000 (24 858). 265 personnes supplémentaires sont décédées en un jour. Depuis le début de l'épidémie, près de 90 000 Français sont morts des suites d'une infection au Covid-19.

3 990 331 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 27 166 de plus

89 830 décès au total (Ehpad compris), soit 265 de plus

64 586 décès à l'hôpital, soit 265 de plus

24 858 hospitalisations en cours, soit 111 de moins

3 992 personnes actuellement en réanimation, soit 74 de plus

1 609 nouveaux admis à l'hôpital (+35) et 385 en réanimation (+42)

270 433 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 414 de plus

Taux de positivité des tests : 7,3%, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.