"DIRECT. Coronavirus en France : comment évolue la situation sanitaire dans l'Hexagone ? Les infos"

CORONAVIRUS. Pas de vacances pour l'épidémie de Covid-19 qui repart à la hausse ces derniers jours. Les chiffres et les dernières informations sur la situation sanitaire dans l'Hexagone.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel Selon le bilan quotidien publié par Santé publique France (SpF) dimanche 31 octobre, 6 329 cas supplémentaires ont été détectés, soit 1 031 de moins qu'hier et 1 324 de plus que dimanche dernier. Du côté des hôpitaux, 105 nouvelles personnes ont été admises au cours des dernières 24h. Découvrez le bilan détaillé en bas de cette page.

Durant le week-end, les dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète se sont retrouvés à Rome à l'occasion G20. Le coronavirus était au coeur des débats avec des sujets comme la relance post-pandémie ou encore la fourniture de vaccins contre le Covid-19. Ils ont annoncé que 100 milliards de dollars seront reversés au pays les plus vulnérables.

Dans son point épidémiologique hebdomadaire du jeudi 28 octobre 2021, Santé publique France indique que "la reprise de la circulation virale s’est confirmée en métropole, avec une nouvelle hausse du taux d’incidence". Ce dernier est passé de 48 à 55 cas pour 100 000 habitants en moyenne sur le pays. Au-delà du taux d’incidence, le taux de positivité des tests a également augmenté. Enfin, une augmentation des hospitalisations a été observée. Sur une semaine, 1281 nouveaux patients ont été pris en charge après avoir contracté le Covid-19, contre 1254 la semaine précédente. Désormais, plus de 50 millions de Français ont un schéma vaccinal complet, selon les chiffres communiqués par Santé publique France vendredi 29 octobre.

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:40 - Le cerveau des enfants atteint par des symptômes prolongés du coronavirus ? Y aurait-il un lien entre les symptômes du Covid long chez les jeunes et des atteintes au cerveau ? C'est en tout cas l'avis émis par des médecins marseillais qui ont suivi 201 enfants et adolescents ayant contracté le Covid-19 durant la première vague épidémique. Sur cet échantillon, près de 20% souffrent de symptômes prolongés, dont certains présentent des anomalies au niveau de certaines zones du cerveau. Selon la conclusion de l'équipe de médecins de l'hôpital de la Timone à Marseille, relayée par franceinfo, "leur cerveau était atteint". "Sur le TEP-scanner on a remarqué cet hypométabolisme présent dans des régions particulières, le bulbe olfactif, le tronc cérébral, tout ce qui est région du cervelet. C'est tout un circuit qui est impliqué dans la douleur, la mémoire, l'olfaction. On pense que le fait que ces zones-là soient hypofonctionnelles, marchent moins bien, pourrait expliquer leurs symptômes", détaille le docteur Aurélie Morand. 11:08 - Cinq millions de morts du Covid-19 dans le monde Un nouveau cap a été franchi. Ce lundi 1er novembre, l'université de John Hopkins révèle que le nombre de décès liés au coronavirus dans le monde a dépassé la barre des 5 millions de personnes. Au total, ce sont pas moins de 246 743 962 cas de coronavirus qui ont été enregistrés, quasiment deux ans après l'apparition du virus en Chine. En France, 117 655 personnes sont décédées des suites du coronavirus depuis l'apparition de l'épidémie, selon les derniers chiffres publiés dimanche 31 octobre 2021 par Santé publique France (SpF). 10:08 - Éric Caumes juge "anormal qu’il n’y ait que 17% des plus de 65 ans qui ont reçu une troisième injection" Lundi 1er novembre, le professeur Éric Caumes qui officie en tant que chef des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière a accordé une interview sur le plateau de CNews. L'occasion pour ce professionnel de santé d'évoquer les indicateurs liés à la crise sanitaire qui "repartent tous à la hausse en France". Au sujet de la troisième dose qui est injectée depuis le mois de septembre 2021 aux personnes de plus de 65 ans, Éric Caumes juge "absolument anormal" que seulement 17% des personnes de cette tranche d'âge l'aient reçue. Et le professeur de conclure : "Il s’agit de personnes que l’on risque de retrouver à l’hôpital cet hiver malheureusement." 31/10/21 - 20:09 - 13 000 injections réalisées ce dimanche C'est une journée qui n'a visiblement pas été placée sous le signe de la vaccination. Selon les chiffres du ministère des Solidarités et de la Santé, 51 230 755 personnes ont reçu une première injection de sérum contre le coronavirus et 50 049 551 personnes ont un schéma vaccinal complet (au moins deux doses). Ce dimanche, seulement 13 000 injections ont été réalisées. 31/10/21 - 19:05 - Quel est le bilan du coronavirus en France ce dimanche ? Selon les dernières données de Santé publique France, (SpF), au 31 octobre 2021, on dénombre 6 572 personnes hospitalisées en France en raison d’une infection au Covid-19. Dans le détail des chiffres, dont 6329 cas supplémentaires ont été enregistrés dans l'Hexagone et la moyenne sur 7 jours passe ainsi à 5 858 cas cibler 5 669 la veille. Douze morts sont à déplorer (hors Ehpad), et 105 nouvelles personnes ont été admises à l'hôpital, 20 en réanimation, soit 1 de moins que dimanche dernier. 31/10/21 - 18:16 - Quinze départements s'indignent contre le versement du RSA aux personnes non-vaccinées Le RSA doit-il pallier la suspension des salaires ? Pour une quinzaine de départements, tous socialistes, c'est non. Ils ont adressé samedi 30 octobre un courrier à Jean Castex et ont déploré auprès du Parisien un "acte de générosité mais offert avec le portefeuille des autres". Depuis que la vaccination a été rendue obligatoire dans certaines professions le contrat de travail et la rémunération d'"une minorité de salariés" la refusant ont été suspendus. Ne pouvant pas toucher d'allocations-chômage, ces foyers ont du se rabattre sur le revenu de solidarité active (RSA). Parmi les signataires figurent "les présidents des conseils départementaux de la Gironde, la Loire-Atlantique, le Gers, les Landes, la Seine-Saint-Denis, l’Aude, le Tarn, la Nièvre, la Lozère, la Haute-Vienne, les Pyrénées-Orientales, l’Ariège, le Lot-et-Garonne, les Côtes-d’Armor et la Haute-Garonne", énumèrent nos confrères. 31/10/21 - 16:16 - Le G20 reversera 100 millards de dollars aux pays vulnérables Cent milliards de dollars pour les pays vulnérables. C'est la jolie somme que devrait verser le G20, en se servant des fonds du FMI, afin de redynamiser l'économie des États les moins fortunés au sortir de la pandémie de coronavirus, rapporte Le Progrès. "Nous nous félicitons des récentes promesses de dons d'une valeur d'environ 45 milliards de dollars comme une étape vers une ambition mondiale totale de 100 milliards de dollars de contributions volontaires pour les pays les plus dans le besoin", ont indiqué les dirigeants. 31/10/21 - 15:00 - La Chine rejette une enquête américaine sur les origines du Covid-19 Pékin s’est insurgé ce dimanche 31 octobre 2021 contre une enquête des services de renseignement américains, publiée vendredi sur les origines de la pandémie de Covid-19, la qualifiant de "politique et fausse". "Peu importe le nombre de fois que ce rapport est publié et le nombre de versions concoctées, cela ne peut pas changer la nature entièrement politique et fausse de ce rapport", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, repris par 20 Minutes.

En savoir plus

La tendance est toujours à la hausse en France sur le front de l’épidémie de coronavirus. Selon le dernier bilan de Santé publique France (SpF), on dénombre au 31 octobre, 6 329 nouvelles contaminations, soit 1 324 de plus que dimanche dernier. La hausse se fait sentir également dans les hôpitaux où 105 personnes ont été admises au cours des dernières 24h, soit 42 de plus que dimanche dernier. Le bilan détaillé :

7 166 877 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 6 329 de plus

117 655 décès au total (Ehpad compris), soit 12 de plus

90 771 décès à l'hôpital, soit 12 de plus

6 572 personnes actuellement hospitalisées, soit 48 de plus

1046 personnes actuellement en réanimation, soit 7 de plus

105 nouveaux admis à l'hôpital (-71) et 20 en réanimation (-24)

427 489 personnes sorties de l'hôpital, soit 44 de plus

Taux de positivité des tests : 1,99%, soit 0,06 point de plus

Taux d'incidence : 56,99 cas/100 000, soit 0,04 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 28 octobre, "la reprise de la circulation virale s’est confirmée en métropole, avec une nouvelle hausse du taux d’incidence". Selon Santé publique France, "l'augmentation du taux de reproduction indique une accélération de la circulation" du coronavirus dans l'Hexagone.

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 42 et passe à 5 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 48 en S41, soit +14%). En moyenne, 5 276 cas ont été diagnostiqués par jour. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge, excepté chez les 20-29 ans.

augmente en semaine 42 et passe à 5 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 48 en S41, soit +14%). En moyenne, 5 276 cas ont été diagnostiqués par jour. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge, excepté chez les 20-29 ans. Le nombre d’hospitalisations augmente. Si le R effectif est désormais supérieur à 1 (1,14), les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 281 nouvelles hospitalisations (+2% par rapport à S41) et 346 nouvelles admissions en services de soins critiques (+12% vs S41).

Si le R effectif est désormais supérieur à 1 (1,14), les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 281 nouvelles hospitalisations (+2% par rapport à S41) et 346 nouvelles admissions en services de soins critiques (+12% vs S41). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 28 septembre et 5 octobre 2021.

identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 28 septembre et 5 octobre 2021. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 26 octobre 2021, 76,2% de la population générale avait reçu au moins une dose et 74,3% était complètement vaccinée.16,9% des 65 ans et plus ont reçu une dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans son dernier avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.