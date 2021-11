"DIRECT. Coronavirus en France : confinement, rappel, enfants... Quelle riposte face au Covid-19 ?"

COVID. La France doit donc composer avec une 5eme vague de coronavirus, qui laisse craindre une recrudescence du nombre de victimes et une accentuation de la pression hospitalière. Les autorités songent déjà à de nouvelles mesures de freinage.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel Le Covid-19 se renforce et l'épidémie se propage de plus en plus activement en France , le taux d'incidence est repassé au-dessus de la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. "La circulation du virus s’est accélérée depuis maintenant quelques semaines, de l’ordre de 30 % à 40 % d’augmentation par semaine", a regretté le ministre de la Santé ce mardi 16 novembre dans Ouest-France. "Nous sommes en état d'alerte", a ajouté le porte-parole du gouvernement sur France Inter. Tous les chiffres détaillés du Covid plus bas sur cette page.

, le taux d'incidence est repassé au-dessus de la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. "La circulation du virus s’est accélérée depuis maintenant quelques semaines, de l’ordre de 30 % à 40 % d’augmentation par semaine", a regretté le ministre de la Santé ce mardi 16 novembre dans Ouest-France. "Nous sommes en état d'alerte", a ajouté le porte-parole du gouvernement sur France Inter. Tous les chiffres détaillés du Covid plus bas sur cette page. Quelle riposte mettre en oeuvre pour freiner autant que possible la reprise épidémique ? Le confinement des personnes non vaccinées est très improbable en France, il pose une difficulté constitutionnelle, du fait de l'inégalité de traitement entre Français selon leur statut médical que cela induirait. Le gouvernement a toutefois indiqué que cette éventualité ne pouvait être totalement écartée pour l'avenir, mais "il n'y a absolument aucun reconfinement prévu aujourd'hui, ni de près ni de loin", a ajouté Gabriel Attal ce mardi sur France Inter.

pour freiner autant que possible la reprise épidémique ? Le confinement des personnes non vaccinées est très improbable en France, il pose une difficulté constitutionnelle, du fait de l'inégalité de traitement entre Français selon leur statut médical que cela induirait. Le gouvernement a toutefois indiqué que cette éventualité ne pouvait être totalement écartée pour l'avenir, mais "il n'y a absolument aucun reconfinement prévu aujourd'hui, ni de près ni de loin", a ajouté Gabriel Attal ce mardi sur France Inter. Faut-il conditionner le pass sanitaire à une 3e dose de vaccin aux 50-64 ans ? "Nous n’avons pas pris cette décision aujourd’hui. Les 50-64 ans recevront leurs doses de rappel à partir de décembre, il faut de toute façon leur laisser le temps nécessaire pour se vacciner", a répondu ce mardi Olivier Véran à Ouest-France.

Renaud Muselier, président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'est prononcé ce mardi sur France Info pour que tous les plus de 50 ans reçoivent tous une dose de rappel

Faudra-t-il vacciner les enfants ? Les autorités y songent. "Si l’Autorité européenne du médicament nous dit que le vaccin est sûr et efficace chez les 5-11 ans, alors la Haute Autorité de santé et, le Comité d’orientation de la stratégie vaccinale auront à se prononcer" début 2022, a explicité le ministre de la Santé.

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:46 - "La France est moins touchée que ses voisins" affirme le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes Interrogé ce mardi matin sur France 2, Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, a insisté sur le fait que la situation épidémique en France était moins catastrophiques que chez ses voisins européens. Pour lui, "il y a une dizaine de pays européens aujourd'hui qui sont extrêmement touchés. La France est moins touchée que ses voisins allemands, néerlandais ou autrichiens [...] La meilleure arme, ça reste le vaccin. Ce sont les pays où le taux de vaccination est le plus important qui sont le moins touchés par cette vague". Afin que la situation reste stable en France, il a détaillé la solution mise en place par la France : "Nous avons décidé ces derniers jours pour les pays qui sont les plus touchés, y compris l'Allemagne ou la Belgique, par exemple, d'exiger de tous les non-vaccinés un test plus récent de moins de 24 heures pour vérifier la situation sanitaire". 10:11 - Incidence au-dessus des 100 cas pour 100 000 habitants : Gabriel Attal appelle à la vigilance Bien que la situation soit préoccupante, pour le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, au micro de France Inter ce mardi matin, "on part de plus bas que nos voisins, on a une situation moins dégradée que nos voisins, notre incidence est quatre fois moins importante qu'en Autriche". Il appelle cependant à la vigilance, malgré la couverture vaccinale élevée qui a "permis de tenir cet été". 10:06 - Gabriel Attal commente la situation en Guadeloupe "En Guadeloupe, on revient de loin. Il y avait une très faible vaccination d'une manière générale, et chez les soignants en particulier. Il y a, depuis le début, certaines personnes qui instrumentalisent cette question et qui veulent convaincre des soignants, notamment, de ne pas se faire vacciner." Avec les efforts déployés pour convaincre les soignants de se faire vacciner, aujourd'hui, "plus de 70% des soignants en Guadeloupe sont vaccinés, donc la petite minorité qui essaye d'instrumentaliser cette situation augmente la pression. Face à cela, il faut être ferme." Pour lui, même si elle est encore tendue, la situation en Guadeloupe s'est améliorée, car la vaccination a progressé. Echauffourées en Guadeloupe en marge d'une grève contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire : "La petite minorité qui essaie d'instrumentaliser la situation augmente la pression mais face à ça, il faut être très fermes", juge @GabrielAttal #le79inter pic.twitter.com/wa9B8R3NVP — France Inter (@franceinter) November 16, 2021 09:55 - La stratégie du gouvernement ? Mettre la pression sur les non-vaccinés "La logique de nos mesures, c'est de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés plutôt que sur les vaccinés", a indiqué au micro de France Inter Gabriel Attal, ce mardi matin. "C'est quand même ça le passe sanitaire. La logique du pass sanitaire, c'est qu'on fait peser les contraintes sur ceux qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner", a-t-il développé. "On est les premiers à l'avoir fait. On a d'ailleurs été critiqué par une partie des oppositions à l'époque", a enfin expliqué le porte-parole du gouvernement. 09:51 - Quid du retour des tests gratuits ? Sur France Inter, ce mardi matin, Gabriel Attal a également été interrogé sur le retour de la gratuité des tests Covid. Pour le porte-parole du gouvernement : "Il n'y a pas de raison que les Français, avec leurs impôts, financent des tests qui visent à aller au restaurant, qui visent à aller au concert, qui visent à aller au cinéma". 09:45 - Vaccination des enfants : la France attend le feu vert de l'Agence européenne du médicament Olivier Véran a indiqué ce mardi 16 novembre que, sur la vaccination des enfants contre le Covid-19, la France ne décidera pas seule, préférant attendre l'avis du gendarme européen du médicament, l'Autorité européenne du médicament. "La position de la France est d’attendre l’avis de l’Autorité européenne du médicament, qui devrait statuer en décembre. Si l’Autorité européenne du médicament nous dit que le vaccin est sûr et efficace chez les 5-11 ans, alors la Haute Autorité de santé et, le Comité d’orientation de la stratégie vaccinale auront à se prononcer. Ce sera sans doute d’ici au début d’année 2022." 09:41 - La campagne de rappel "accélère nettement depuis 10 jours", affirme Olivier Véran Toujours au micro de Ouest France ce mardi, Olivier Véran a affirmé que, "avant même l'allocution du président de la République, plus de la moitié des personnes de plus de 65 ans appelées à recevoir leur rappel l’avaient reçu dans le mois suivant". Pour lui, la campagne de rappel s'est, de surcroit, accélérée "nettement depuis 10 jours, notamment après l’allocution du Président qui a permis une augmentation des prises de rendez-vous. La vaccination couplée rappel Covid et grippe favorise par ailleurs cette dynamique", a-t-il ajouté. 09:35 - "Nous avons retardé cette cinquième vague", assure Olivier Véran Au cours d'un entretien avec Ouest France ce mardi 16 novembre, à l'occasion de la présentation du volet régional du "Ségur de l'investissement" pour les établissements hospitaliers et médico-sociaux des Pays de la Loire, Olivier Véran a fait un point sur la situation sanitaire en France. Pour le ministre de la Santé, la cinquième vague est européenne et, si "la France n’y échappe pas", "nous la subissons de façon retardée et même très retardée par rapport à beaucoup de nos voisins du fait de notre bonne couverture vaccinale et du passe sanitaire." LIRE PLUS

En savoir plus

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées lundi 15 novembre, 3 241 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en 24 heures, soit 9 255 cas de moins que la veille et 1 044 cas de plus que lundi dernier. La moyenne sur sept jours passe à 10 172 cas, contre 10 023 pour la moyenne de la veille. Les admissions à l’hôpital et les entrées en soins critiques sont alarmantes, avec 506 admissions de plus que la veille à l'hôpital, soit 148 de plus que la semaine dernière. Voici le bilan chiffré :

7 290 886 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 3 241 de plus

219 001 cas en Ehpad, soit 95 de plus 118 200 décès au total (Ehpad compris), soit 70 de plus

91 298 décès à l'hôpital, soit 70 de plus

7 361 personnes actuellement hospitalisées, soit 250 de plus

1 257 personnes actuellement en réanimation, soit 47 de plus

631 nouveaux admis à l'hôpital (+506) et 144 en réanimation (+118)

430 811 personnes sorties de l'hôpital, soit 287 de plus

Taux de positivité des tests : 3,59%, soit 0,21 point de plus

Taux d'incidence : 100,19 cas/100 000, soit 10,77 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 11 novembre, "la circulation du SARS-CoV-2 s’est accélérée sur le territoire métropolitain, avec une forte progression du taux d’incidence. En hausse dans toutes les régions, le taux d’incidence corrigé dépassait 100 cas pour 100 000 habitants dans 21 départements".

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 44 et passe à 90 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 62 en S42, soit +44%), le taux de dépistage était de 2 914/100 000 (vs 2 801 en S43, +4%). Le taux de positivité était en hausse (3,1), le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge. Les taux les plus élevés étaient observés chez les 30-39 ans (131, +53%), les 40-49 ans (109, +52%) et les 20-29 ans (104, +51%).

augmente en semaine 44 et passe à 90 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 62 en S42, soit +44%), le taux de dépistage était de 2 914/100 000 (vs 2 801 en S43, +4%). Le taux de positivité était en hausse (3,1), le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge. Les taux les plus élevés étaient observés chez les 30-39 ans (131, +53%), les 40-49 ans (109, +52%) et les 20-29 ans (104, +51%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. les indicateurs par date d'admission faisaient état de 1 691 nouvelles hospitalisations en S44 (+2% par rapport à S43, vs +13% entre S42 et S43) et 418 nouvelles admissions en services de soins critiques (-3% par rapport à S43, vs +13% entre S42 et S43), attention les données de S44 ne sont pas consolidées.

les indicateurs par date d'admission faisaient état de 1 691 nouvelles hospitalisations en S44 (+2% par rapport à S43, vs +13% entre S42 et S43) et 418 nouvelles admissions en services de soins critiques (-3% par rapport à S43, vs +13% entre S42 et S43), attention les données de S44 ne sont pas consolidées. Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 100% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à 100% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 9 novembre, la couverture vaccinale à partir de Vaccin Covid était estimée à 76,6% de la population pour au moins une dose, de 75% pour une vaccination complète et de 5,9% pour la dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans un avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.