DIRECT. Coronavirus en France : couac dans les chiffres ce vendredi, des hospitalisations en baisse

CORONAVIRUS. Le dernier bilan du coronavirus en France n'a pas été livré en totalité ce vendredi 22 mai 2020, avec des données dans les hôpitaux, mais pas dans les Ehpad. Le nombre de morts à l'hôpital seul augmente de 74 décès...

Les derniers chiffres du coronavirus ont été livrés, mais partiellement, ce vendredi 22 mai 2020, la Direction générale de la Santé n'ayant pas donné de chiffre de mortalité globale et repoussant la publication de ces données à lundi seulement. La faute aux données des Ehpad qui sont manifestement manquantes en cette fin de semaine. Seules les données hospitalières ont été communiquées. Elles confirment une amélioration avec 200 hospitalisations de moins et 44 personnes de moins en réanimation. Du côté des décès, le dashboard du gouvernement mentionne tout de même 17 944 décès à l'hôpital ce vendredi soir, soit 74 de plus. Voici les statistiques disponibles :

144 556 cas confirmés par PCR , soit 393 de plus

, soit 393 de plus 17 944 décès à l'hôpital , soit 74 de plus

, soit 74 de plus 17 383 hospitalisations en cours , soit 200 de moins

, soit 200 de moins 1701 personnes actuellement en réanimation , soit 44 de moins

, soit 44 de moins 64 209 personnes sorties de l'hôpital, soit 351 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 100 038 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 263 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 36 admissions en réanimation.

Le coronavirus, en France, "n'est pas derrière nous", twittait il y a deux jours Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat a posé une vérité indéniable puisque le Covid-19 continue de provoquer contaminations et décès. Mais il est vrai également que les chiffres émanant des hôpitaux, mais aussi des Ehpad, sont en décrue régulière depuis plusieurs jours et le dernier bilan ne fait pas exception : 83 décès en plus sur 24 heures, entre mercredi et jeudi, mais 358 hospitalisations en moins et 49 lits de réanimations occupés en moins. L'actualité du coronavirus en France, c'est donc une évolution positive des chiffres, mais ce sont également des foyers de contaminations, qui continuent de fleurir un peu partout dans le pays. On compte des clusters en Ile-de-France et dans le Grand Est, les deux régions les plus touchées par le Covid-19, mais également dans des zones ayant connu une vague épidémique modérée, comme la Dordogne, le Tarn ou les Côtes-d'Armor. Ces regroupements de cas soudains sont-ils pour autant inquiétants ?

La plupart des scientifiques interrogés sur le sujet s'accordent à dire qu'il s'agit de la suite logique des événements. "Il n'est pas anormal, il est même attendu qu'on découvre des clusters, c'est-à-dire des groupes de cas liés par des chaînes de contamination", a même expliqué Olivier Véran, le ministre de la Santé, en sortie de Conseil des ministres mercredi dernier. Il ne s'agit donc pas, comme il serait tentant de penser, de signes avant-coureurs d'une deuxième vague épidémique. "Il faut au moins 10 à 15 jours (à partir de la date du déconfinement du 11 mai, ndlr) pour qu'on puisse savoir si il y a un impact sur l'épidémie, mais nous voyons une réduction du nombre d'hospitalisations nouvelles, du nombre de d'admissions en réanimation, donc on n'assiste pas à une recroissance de la circulation du virus, ce qui ne veut pas dire que le virus ne circule pas", a résumé Olivier Véran.

