DIRECT. Coronavirus en France : le dernier bilan, et s'il n'y avait aucun rebond ?

CORONAVIRUS. Le ministère de la Santé a livré le dernier bilan humain du Covid ; les médecins appellent à la prudence sur l'interprétation des chiffres... Les dernières infos sur le coronavirus en France.

Le dernier bilan du coronavirus en France a été communiqué par le ministère de la Santé ce mardi 19 mai. A noter que 4 régions regroupent 71% des malades hospitalisés. Voici les chiffres qu'il faut retenir sur la tension hospitalière. Le ministère a donné ce soir un nombre de morts total plus faible qu'hier (28 022, avec des chiffres réévalués sur le bilan humain en Ehpad).

143 427 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 524 de plus

73 912 cas en Ehpad (36530 confirmés), soit 289 de plus

28 022 décès au total (Ehpad compris)

17 714 décès à l'hôpital, soit 125 de plus

10 308 décès en Ehpad, soit 342 de moins (réévaluation)

18 468 hospitalisations en cours, soit 547 de moins

1 894 personnes actuellement en réanimation, soit 104 de moins

62 563 personnes sorties de l'hôpital, soit 835 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 99258 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 506 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 69 admissions en réanimation.

Il faut surtout bien comprendre que les experts ne disposent pas encore d'assez de recul pour établir si une "deuxième vague" du coronavirus est en cours. Il faudra sans doute attendre début juin pour effectuer un premier bilan solide et rigoureux. Et attention à ne pas surintépréter les chiffres : la hausse de la mortalité ces derniers jours ne peut pas être due à la levée du confinement, le délai est trop coup par rapport à la durée d'incubation de la maladie.

Ce mardi 19 mai, la professeure Geneviève Chêne, directrice de Santé publique France (SPF), se montre prudente dans Le Parisien : "Aujourd'hui, nous n'avons pas de signal de reprise de l'épidémie. Mais attention, le virus est toujours là. Il faut attendre la fin de semaine prochaine (NDLR : la semaine du 25 mai) pour savoir si les contaminations repartent à la hausse. [...] On saura alors si l'ensemble des mesures prises (tests, traçabilité, poursuite des gestes barrière et de la distanciation physique) ont eu l'impact escompté pour maîtriser l'épidémie. On se donne tous les moyens pour réussir".

Des données sont objectivement encourageantes : le nombre de personnes hospitalisées pour Covid et le nombre de patients en service de réanimation baissent toujours, de manière quasi-continue, depuis plusieurs semaines, presque partout en France. Cela démontre que le virus touche moins la population française et que cette tendance se poursuit.

