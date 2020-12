"DIRECT. Coronavirus en France : début des tests à grande échelle, des chiffres inquiétants"

COVID FRANCE. Alors que les chiffres du Covid-19 inquiètent, de vastes opérations de dépistage débutent dans plusieurs villes de France ce lundi. Suivez les dernières infos en direct.

10:00 - Les tests antigéniques ne convainquent pas tout le monde Alors que des opérations de dépistage massives sont lancées au Havre et à Charleville-Mézières ce lundi, majoritairement via des tests antigéniques, cette manière de tester fait encore des sceptiques. La présidente de la société de médecine d'urgence, Agnès Richard-Hibon, citée par LCI, a estimé qu'il s'agissait de tests "indécis". "Je n'aime pas parler de tests négatifs pour les tests antigéniques mais de tests indécis", a-t-elle expliqué, avertissant sur le fait qu'un test antigénique déclaré négatif ne doit pas être suivi d'un relâchement des gestes barrières. Les tests antigéniques ne doivent pas "faussement rassurer les gens", estime-t-elle.

Selon le dernier bilan de Santé publique France diffusé ce dimanche 13 décembre, plus de 11 500 cas positifs de Covid ont été relevés en France en 24 heures. Par ailleurs, 150 morts supplémentaires sont à déplorer à l'hôpital. On note une nette augmentation du nombre de personnes hospitalisées (+259), imputable en partie aux remontées très partielles des chiffres des hôpitaux le week-end, en particulier du nombre de sorties notamment.

2 376 852 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 11 533 de plus

57 911 décès au total (Ehpad compris), soit 150 de plus

39 975 décès à l'hôpital, soit 150 de plus

25 239 hospitalisations en cours, soit 259 de plus

2871 personnes actuellement en réanimation, soit 10 de plus

668 nouveaux admis à l'hôpital (-429) et 89 en réanimation (-38)

176 995 personnes sorties de l'hôpital, soit 252 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié ce jeudi 10 décembre son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 49 (du 30 novembre au 6 décembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'alarme d'une "très faible diminution de la circulation" du virus, après quatre semaines de forte décroissance consécutive à la deuxième vague.

Le taux de positivité des tests est de 9,9% , contre 10,1% en semaine 48, soit un taux stable par rapport au taux consolidé de la semaine précédente. Le taux d'incidence, en légère diminution, est de 107 pour 100 000 habitants, contre 114 pour 100 000 habitants la semaine précédente.

, contre 10,1% en semaine 48, soit un taux stable par rapport au taux consolidé de la semaine précédente. Le taux d'incidence, en légère diminution, est de 107 pour 100 000 habitants, contre 114 pour 100 000 habitants la semaine précédente. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 ne diminue plus aussi vite depuis plusieurs semaines, avec -6% de baisse des contaminations vs -31% la semaine précédente. 72 121 nouveaux cas confirmés par RT-PCR ont été rapportés, ce qui constitue une diminution certes, mais moins forte que lors des précédents bilans hebdomadaires. En semaine 48, 76 500 cas étaient confirmés.

avec -6% de baisse des contaminations vs -31% la semaine précédente. 72 121 nouveaux cas confirmés par RT-PCR ont été rapportés, ce qui constitue une diminution certes, mais moins forte que lors des précédents bilans hebdomadaires. En semaine 48, 76 500 cas étaient confirmés. En semaine 49, le nombre d'hospitalisations poursuit sa décroissance, avec -10% de nouvelles admissions à l'hôpital. 8 424 personnes ont été hospitalisées en S49, contre 9 247 la semaine précédente. Côté réanimation, 1 127 personnes ont été admises alors qu'elles étaient 1 246 en S48, soit une diminution de 16%.

avec -10% de nouvelles admissions à l'hôpital. 8 424 personnes ont été hospitalisées en S49, contre 9 247 la semaine précédente. Côté réanimation, 1 127 personnes ont été admises alors qu'elles étaient 1 246 en S48, soit une diminution de 16%. Le taux de mortalité lié au Covid-19 resté élevé . En semaine 49, 2 589 nouveaux décès ont été déclarés, contre 3 204 en semaine 48, soit -19%. Après quatre semaines de décroissance, l’évolution actuelle de l’épidémie suggère un "risque élevé" de voir la circulation du virus à nouveau augmenter dans les prochaines semaines en France, s'inquiète Santé publique France, qui appelle à la plus grande vigilance, notamment dans la perspective des fêtes de fin d’année.

. En semaine 49, 2 589 nouveaux décès ont été déclarés, contre 3 204 en semaine 48, soit -19%. Après quatre semaines de décroissance, l’évolution actuelle de l’épidémie suggère un "risque élevé" de voir la circulation du virus à nouveau augmenter dans les prochaines semaines en France, s'inquiète Santé publique France, qui appelle à la plus grande vigilance, notamment dans la perspective des fêtes de fin d’année. Les régions les plus touchées par le Covid-19 sont l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté, où un excès de mortalité très élevé est observé, ainsi que le Grand Est, tant au niveau de la circulation du virus que de la pression à l'hôpital.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

