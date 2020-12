"DIRECT. Coronavirus en France : décrue à l'hôpital, mais un rebond prévu dans 15 jours ?"

COVID FRANCE. Avec 8000 cas dans la journée et une nouvelle baisse dans les services hospitaliers, l'épidémie de coronavirus en France poursuit sa lente décroissance. Pourtant, des spécialistes comme l'épidémiologiste Catherine Hill mise déjà sur un rebond dans 15 jours.

10:05 - Le bilan en Auvergne-Rhône-Alpes Selon le dernier bilan du coronavirus dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 5546 patients, avec 316 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 644 malades sont en réanimation, avec 42 nouvelles entrées dans la journée. 5323 personnes sont mortes du coronavirus, soit 75 de plus en 24 heures. 09:45 - Le test sanguin Roche homologué aux Etats-Unis Un nouveau signal très positif dans la lutte face à la pandémie du coronavirus puisque les autorités sanitaires américaines ont homologué le test du laboratoire Roche qui permet de mesurer le niveau des anticorps chez les personnes qui ont été exposées au virus. 09:30 - Quel est le dernier bilan dans le Grand Est Selon le dernier bilan du coronavirus dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 2459 patients, avec 163 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 294 malades sont en réanimation, avec 10 nouvelles entrées dans la journée. 4828 personnes sont mortes du coronavirus, soit 32 de plus en 24 heures. 09:15 - Un dépistage massif dans trois métropoles ? Selon le Premier ministre sur BFM TV, une mise en place prochaine de trois "expérimentations" de campagnes massives de dépistage dans des zones urbaines en France, afin de mieux comprendre qui est touché par le Covid-19. 09:05 - Jean Castex préfère attendre les autorisations pour vacciner Phrase étonnante, mais Jean Castex ne valide pas forcément la décision du gouvernement britannique d'autoriser le vaccin dès la semaine prochaine affirmant que les Etats-Unis et l'Europe n'ont pas encore donné l'autorisation et qu'il faudra "attendre la fin décembre plutôt que le début de mois". 08:57 - Le dernier bilan du coronavirus en PACA Selon le dernier bilan du coronavirus en PACA, le nombre de personnes hospitalisées est de 2568 patients, avec 165 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 384 malades sont en réanimation, avec 27 nouvelles entrées dans la journée. 2828 personnes sont mortes du coronavirus, soit 46 de plus en 24 heures. 08:47 - Un test obligatoire entre la Corse et l'Italie Les voyageurs des liaisons maritimes entre la Corse et l'Italie devront présenter à compter du 8 décembre une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils ont un test négatif au Covid-19 effectué dans les 72 heures avant leur départ a annoncé ce mardi 1er décembre la préfecture de Corse. 08:35 - Les gestes barrières respectées à Noël ? Un sondage communiqué par le Parisien semble montrer la bonne volonté des Français sur les fêtes de Noël. "80% des personnes interrogées disent qu'elles éviteront tout contact physique entre les seniors et les autres convives et 24% feront des tables séparées. 94% d'entre elles assurent qu'elles vont se laver les mains avant chaque repas, 87% qu'elles vont aérer les pièces plusieurs fois par jour, et 80% qu'elles ne vont pas faire la bise aux proches issues d'autres foyers." 08:28 - Les derniers chiffres en Ile-de-France Selon le dernier bilan du coronavirus dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 5565 patients, avec 249 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 772 malades sont en réanimation, avec 65 nouvelles entrées dans la journée. 10955 personnes sont mortes du coronavirus, soit 65 de plus en 24 heures. 08:22 - Un vaccin disponible la semaine prochaine au Royaume-Uni On commence notre live avec une information internationale et l'annonce du Royaume-Uni autorisant l'usage du vaccin de Pfizer et Biotech dès la semaine prochaine. Il s'agit de la première agence mondiale à autoriser le vaccin.

Le dernier bilan de Santé publique France a été communiqué mardi. 8 083 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Par ailleurs, 775 décès supplémentaires sont à déplorer, dont 363 morts de plus à l'hôpital en 24 heures, et 412 en Ehpad depuis vendredi. Voici le détail des chiffres :

2 230 571 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 8 083 de plus

119 716 cas en Ehpad (chiffre mis à jour ce soir)

53 506 décès au total (Ehpad compris), soit 775 de plus

36 692 décès à l'hôpital, soit 363 de plus

16 814 décès en Ehpad, soit 412 de plus depuis vendredi

27 639 hospitalisations en cours, soit 619 de moins

3 605 personnes actuellement en réanimation, soit 146 de moins

1 572 nouveaux admis à l'hôpital (+321) et 234 en réanimation (+38)

164 029 personnes sorties de l'hôpital, soit 1748 de plus

Taux de positivité des tests : 10,8%, soit -0,1 point de moins

3 240 clusters en cours d'investigation

100 départements en vulnérabilité élevée

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Jeudi 27 novembre dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 47 (du 16 au 22 novembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF fait savoir que la circulation du Covid-19 dans le pays a fortement baissé en une semaine. Les nouveaux cas confirmés, les passages aux urgences, les hospitalisations et les nouvelles admissions en réanimation restent élevés, mais baissent également. Voici les points clés à retenir :

Baisse importante des indicateurs de circulation du Covid-19. Si une diminution de la circulation du virus avait déjà été observée en semaine 46, elle se confirme en semaine 47. Le taux de positivité est désormais de 13,2% sur l'ensemble de la France métropolitaine, il était de 16,4% la semaine passée (-3,3 points). Cela concerne toutes les classes d'âges, mais les diminutions les plus fortes sont observées chez les 65-74 ans (-4,9 points) et chez les 45-64 ans (- 3,5 points). Le taux d'incidence, ou nombre de cas pour 100 000 habitants, est désormais fixé à 154 (255/100 000 en S46, - 40%). Là encore, toutes les classes d'âges sont concernées, la diminution la plus marquée étant observée chez les 65-74 ans (- 44%), suivie par les 45-64 ans (- 42%).

Nouvelle baisse du nombre de nouveaux cas . En semaine 47, 757 584 personnes ont été testées par RT-PCR pour la première fois. De ces tests, 99 812 nouveaux cas ont été rapportés, un chiffre en forte diminution par rapport à la semaine précédente (165 230 en semaine 46, soit une baisse de -40%). Santé publique France note également la poursuite de la diminution rapide du nombre de nouveaux cas-contact, y compris à risque.

Les chiffres à l'hôpital restent élevés, mais continuent leur décrue . Après 4 semaines consécutives de hausse puis une stabilisation en S45, le nombre de passages pour

suspicion de Covid-19 en S47 était en baisse pour la 2ème semaine consécutive. La diminution des déclarations de nouvelles hospitalisations observée en S46 se poursuit. En S47, 13 585 nouvelles hospitalisations ont été déclarées contre 17 390 en S46, soit -22 %. Le taux d'admissions en réanimation en semaine 47 a diminué dans toutes les régions de France métropolitaine par rapport à la semaine précédente. En semaine 47, on a compté 2 069 nouvelles admissions en réanimation ont été déclarées contre 2 761 en S46, soit -25 %.

Les décès liés au Covid-19 sont encore nombreux, malgré une légère baisse. En semaine 47, pas moins de 3 343 décès ont été enregistrés, que ce soit en hôpitaux ou en Ehpad, contre 4 383 en S46. "Néanmoins, la diminution observée pour les décès en ESMS (Établissement ou service social ou médico-social, ndlr) sera très certainement réévaluée dans le prochain point épidémiologique après la consolidation des données", avertit Santé publique France.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

