"DIRECT. Coronavirus en France : des annonces ce lundi pour endiguer la 5e vague"

COVID. Un conseil de défense sanitaire a lieu ce lundi 6 décembre au matin, alors que plus de 42 000 cas de Covid-19 étaient enregistrés ces dernières 24 heures et que 25 contaminations par le variant Omicron étaient décomptées.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Pour répondre à la progression du Covid-19 en France, les autorités tiendront un conseil de défense sanitaire ce lundi 6 décembre. Le Parisien, rapportant une information de l'AFP, affirme que la vaccination des 5-11 ans sera au programme de la réunion. Un calendrier précis devrait être dévoilé après le conseil. Ce dimanche, Gabriel Attal a confirmé cette information.

Le virologue Bruno Lina a expliqué dans le JDD ce dimanche 5 décembre 2021 que "les enfants dans les tranches d'âge non-vaccinées sont désormais le principal moteur de la reprise épidémique". C'est pourquoi il prône le dépistage des plus jeunes.

Le variant Omicron continue à se propager sur le territoire. 25 cas ont été formellement identifiés en France. Pour Olivier Véran, ce nouveau variant circule "probablement" depuis plusieurs semaines sur notre sol.

La reprise et l'intensification de la circulation du virus se poursuit, en témoignent les indicateurs épidémiques, qui se dégradent: le seuil symbolique des 50 000 nouveaux cas a été atteint ce week-end, samedi 4 décembre, contre 42 252 cas le lendemain, dimanche 6. Les niveaux de la cinquième vague se rapprochent dangereusement de niveaux de la deuxième, qui était survenue à l'automne 2020. Le bilan détaillé de ce dimanche est à retrouver sur cette page.

09:00 - Le taux d'incidence dépasse les 400 cas positifs pour 100 000 habitants Ce lundi 6 décembre, le site CovidTracker affiche une hausse préoccupante du taux d'incidence en France : à l'échelle nationale, ce sont 411 cas positifs pour 100 000 habitants qui sont décomptés. Le seuil des 400/100 000 n'avait pas été dépassé depuis octobre 2020. Pour rappel, le seuil d'alerte pour cet indicateur épidémique est de 50 cas pour 100k habitants. 08:55 - Le Covid-19 représente 12% des arrêts maladie prescrits Ce lundi 6 décembre, le groupe de protection sociale Malakoff Humanis a publié son baromètre annuel de l'absentéisme. Le groupe note que "la part des arrêts maladie liés au Covid a doublé, passant de 6% en 2020 à 12% en 2021". En ce qui concerne les arrêts longs, le Covid-19 (7%) arrive après les accidents ou traumatismes (31%), les troubles psychologiques (16%), les opérations chirurgicales (12%), les troubles musculosquelettiques (10%), et les maladies graves (10%). Dans le détail, les arrêts maladie pour cause de Covid-19 font légion dans les secteurs du commerce, de l'industrie et des services.

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées dimanche 5 décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser et à dépasser les 42 000 nouveaux cas, 42 459 exactement, contre 40 945 la veille. Ces dernières 24 heures, 29 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 20 de moins qu'hier et 6 de plus que samedi dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 369 nouveaux patients ont été admis, soit 325 de moins que la veille et 145 de plus que dimanche dernier. Voici le bilan détaillé :

7 917 264 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 42 252 de plus

119 535 décès au total (Ehpad compris), soit 29 de plus

92 586 décès à l'hôpital, soit 29 de plus

26 949 décès en Ehpad (non actualisé)

11 526 personnes actuellement hospitalisées, soit 186 de plus

2066 personnes actuellement en réanimation, soit 29 de plus

369 nouveaux admis à l'hôpital (-325) et 70 en réanimation (-49)

438 589 personnes sorties de l'hôpital, soit 149 de plus

Taux de positivité des tests : 6,29%, soit 0,10 point de plus

Taux d'incidence : 411,19 cas/100 000, soit 22,72 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 2 décembre, la France fait face à une "nouvelle forte progression du SARS-CoV-2 sur le territoire métropolitain et [une] augmentation marquée des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques". En moyenne, près de 30 000 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence était de 311 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - la majorité des régions métropolitaines avait un taux supérieur à 300.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%).

augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 4 212 nouvelles hospitalisations en S47 (+35% par rapport à S46, où 3 131 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 967 nouvelles admissions en services de soins critiques (+37% par rapport à S46, où 705 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 4 212 nouvelles hospitalisations en S47 (+35% par rapport à S46, où 3 131 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 967 nouvelles admissions en services de soins critiques (+37% par rapport à S46, où 705 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 30 novembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,4% de la population pour au moins une dose, de 75,8% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 42,9% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.