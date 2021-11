"DIRECT. Coronavirus en France : des cas en hausse mais une 5e vague contenue ?"

COVID. Invité de RTL ce jeudi, Olivier Véran s'est voulu rassurant : "à ce stade, nous avons sommes parvenus à contenir la vague", grâce à la vaccination notamment, a-t-il affirmé. Cependant, les données épidémiques restent alarmantes.

Carte du coronavirus en France L'essentiel La 5ème vague se confirme un peu plus chaque jour en France, entre la hausse du nombre de cas détectés chaque jour, l'augmentation des admissions en soins critiques et le fait que le taux d'incidence soit au-dessus des 50 cas positifs pour 100 000 habitants dans tous les départements sauf un (Mayotte).

Faut-il confiner les non vaccinés en France ? C'est la question qui se pose depuis que nos voisins européens ont pris de pareilles mesures. Si le gouvernement tourne le dos à cette idée, 6 français sur 10 se disent favorables au confinement des non vaccinés, d'après un sondage Elable pour BFMTV, L'Express et SFR.

Noël en danger ? Non, estime Olivier Véran. Au micro de RTL, ce jeudi, le ministre de la Santé a expliqué : "L'indicateur que nous suivons, c'est le nombre de cas graves, de décès, d'admissions en réanimation. Il y a depuis la quatrième vague, une décorrélation entre les cas graves et les contaminations".

Vers une 3e dose généralisée ? "Sur la troisième dose, j’attends l’avis des autorités sanitaires [...] S’il s’avère qu’une troisième dose est efficace et nécessaire pour les autres publics [que les immunodéprimés et les personnes âgées], évidemment, on l’intégrera dans la logique du pass", a expliqué Emmanuel Macron, ce jeudi, dans les colonnes de La Voix du Nord.

10:33 - "On va augmenter les contrôles" de port du masque en entreprise, annonce Elisabeth Borne Invitée de RMC/BFM ce vendredi 19 novembre, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, a indiqué que, si le retour au télétravail n'était pas - encore - envisagé, le "protocole sanitaire très strict en entreprise, qui impose notamment le port du masque quand on est dans des espaces de travail partagés" a subi "un certain relâchement". "Donc moi, j'appelle tout le monde à se remobiliser, à bien porter le masque en entreprise et on va augmenter les contrôles de l'inspection du travail", a-t-elle ajouté. 10:16 - Olivier Véran se veut rassurant sur la 5e vague Invité de RTL de jeudi 18 novembre, Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, a relativisé l'ampleur de la cinquième vague. Il a notamment affirmé qu'"aujourd'hui le nombre d'hospitalisations pour Covid-19 est plus faible que lors des vagues 1, 2 et 3. Les soignants sont fatigués mais l'hôpital est solide et le nombre de lits ouverts permet de faire face à une vague épidémique." Pour lui, "à ce stade, nous sommes parvenus à faire reculer la vague". Pas d'affolement au sein du gouvernement, pour le moment du moins. 10:11 - Le point épidémiologique de SPF témoigne du rebond de l'épidémie en France Santé Publique France (SPF) a publié, ce jeudi 18 novembre, son point épidémiologique hebdomadaire : celui-ci témoigne du rebond de l'épidémie en France. SPF commente, à cet égard, que "la circulation du SARS-CoV-2 s’est intensifiée sur le territoire métropolitain, et la tendance à l’augmentation des nouvelles hospitalisations s’est confirmée." En semaine 45 (la semaine qui s'étire du 8 au 14 novembre), le taux d'incidence en France est de 125 cas positifs pour 100 000 habitants - ce qui représente une hausse de 38% par rapport à la semaine 44. Le taux de positivité aux tests augmente lui aussi, passant de 3,1% en semaine 44 à 3,7% en semaine 45. Les hôpitaux ont enregistré 2 143 nouvelles hospitalisations (contre 1 859 en semaine 44) et 507 nouvelles admissions en services de soins critiques (contre 458 la semaine précédente). 18/11/21 - 23:58 - Dans les colonnes de La Voix du Nord, Macron n'exclut pas la généralisation de la 3e dose [FIN DU DIRECT] - Ce jeudi, Emmanuel Macron a accordé un long entretien à nos confrères de La Voix du Nord. A travers ce long échange, le chef de l'Etat a notamment évoqué la généralisation de la 3e dose. "Les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n’ont pas mis en place le pass. Cette mesure n’est donc pas nécessaire en France. Par contre, je pense qu’on doit tous se faire les ambassadeurs de la vaccination. Je le vois, la parole publique a ses limites. Aidez-moi à convaincre ceux qui sont réticents, qui se sont enfermés dans une défiance solitaire", a demandé le président de la République. Ainsi, Emmanuel Macron a expliqué attendre l'avis des autorités sanitaires pour la 3e dose pour tous. "Pour les immunodéprimés, les personnes âgées, on sait que le bénéfice-risque est positif. S’il s’avère qu’une troisième dose est efficace et nécessaire pour les autres publics, évidemment, on l’intégrera dans la logique du pass", a expliqué le locataire de l'Elysée. 18/11/21 - 23:25 - "Il faut le porter", alerte Arnaud Fontanet sur le masque "Dans tous les endroits clos où vous pouvez porter un masque, il faut le porter". Voici l'alerte lancée, ce jeudi, par l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, sur le plateau de BFM TV. Face à la cinquième vague, le membre du Conseil scientifique a également rappelé l'importance de l'aération. 18/11/21 - 22:58 - "Nous nous attendons à avoir 1 000 hospitalisations par jour au pic de l'épidémie", envisage A.Fontanet A quoi va ressembler cette cinquième vague en France ? D'après l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, "il y aura certainement une vague de cas, accompagnée d'une vague hospitalière", mais qui "grâce à la vaccination, sera d'une moindre ampleur". Interrogé par nos confrères de L'Express, le membre du Conseil scientifique a expliqué : "Pour l'instant, nous nous attendons à avoir 1 000 hospitalisations par jour au pic de l'épidémie, au lieu des 2 000 à 3 000 admissions quotidiennes vues lors des vagues précédentes". Toutefois, d'après le membre du Conseil scientifique, si le risque de submersion hospitalière est écarté à ce jour, "certains paramètres nous échappent, comme les mesures qui pourraient être décidées par le gouvernement, l'adhésion de la population, le climat, l'évolution de l'efficacité vaccinale". Par ailleurs, l'épidémiologiste rappelle que "cette cinquième vague n'est pas une surprise". "Nous savons qu'il y a un effet saisonnier, avec des reprises hivernales", souligne Arnaud Fontanet. 18/11/21 - 22:28 - Sur RTL, Olivier Véran apporte de nouvelles échéances sur la vaccination des enfants Interrogé par un auditeur, sur RTL, le ministre de la Santé Olivier Véran a voulu présenter le calendrier envisagé pour la vaccination des enfants, ce jeudi. "Nous attendons le retour indépendant et transparent de l'agence européenne du médicament, qui a reçu les données du laboratoire. Ensuite, vers la mi-décembre, les résultats seront transmis à la Haute autorité de santé (HAS), puis à l'agence du médicament française qui sur la base de ces données s'il faut vacciner les enfants ou non", a justifié l'invité de Julien Sellier. Selon le ministre de la Santé, la vaccination pou les moins de 12 ans pourra donc avoir lieu dès le mois de janvier, mais le gouvernement ne pourra le définir que "fin décembre ou au tout début de l'année 2022". Et le ministre de la Santé d'ajouter qu'il ne voulait "pas jouer avec la vie des Français". 18/11/21 - 21:49 - La généralisation de la 3e dose n'est pas nécessaire, estime Olivier Véran Ce jeudi, Olivier Véran était l'invité de RTL soir. Il en a notamment profité pour écarter la généralisation de la dose de rappel pour toute la population. Selon le ministre de la Santé, il n'y a pas de démonstration scientifique à ce jour pour confirmer l'efficacité de cette mesure. "Si dans la durée, nous voyons qu'il y a une baisse d'immunité, de la protection et de la mémoire de l'organisme pour fabriquer des anticorps, à ce moment-là, on invitera les Français à recevoir un rappel", a expliqué Olivier Véran, avant de rappeler que peu de pays avait déjà instauré cette 3e dose pour tous. LIRE PLUS

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées mercredi 18 novembre, 20 366 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en 24 heures, soit 66 cas de plus que la veille et, surtout, 7 763 de plus que jeudi dernier. La moyenne sur sept jours passe à 13 526 cas, contre 12 416 pour la moyenne de la veille. Les admissions à l’hôpital diminuent très légèrement et restent alarmantes, avec 522 nouvelles admissions à l'hôpital ces dernières 24 heures. Ce sont 310 de plus que la semaine dernière. Voici le bilan chiffré :

7 351 324 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 20 366 de plus

118 355 décès au total (Ehpad compris), soit 52 de plus

91 447 décès à l'hôpital, soit 52 de plus

26 908 décès en Ehpad (non actualisé)

7 787 personnes actuellement hospitalisées, soit 124 de plus

1 333 personnes actuellement en réanimation, soit 33 de plus

522 nouveaux admis à l'hôpital (-3) et 119 en réanimation (+12)

431 887 personnes sorties de l'hôpital, soit 328 de plus

Taux de positivité des tests : 4,05%, soit 0,31 point de plus

Taux d'incidence : 119,62 cas/100 000, soit 13,34 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 18 novembre, "la circulation du SARS-CoV-2 s’est intensifiée sur le territoire métropolitain, et la tendance à l’augmentation des nouvelles hospitalisations s’est confirmée." En moyenne, plus de 10 000 nouveaux cas positifs étaient détectés chaque jour sur la semaine 45 et le taux d'incidence corrigé dépassait les 100 cas positifs pour 100 000 habitants dans 61 départements.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 45 et passe à 125 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 90 en S44, soit +38%). Le taux de dépistage, en forte augmentation chez les plus jeunes du fait de la rentrée des classes, était de 3 335/100 000 (+14% par rapport à la S44). Le taux de positivité aux tests était en hausse (3,7%, vs 3,1% en S44). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 0-9 ans (106, soit +62%), les 30-39 ans (181, +38%), les 40-49 ans (145, +32%).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 143 nouvelles hospitalisations en S45 (+15% par rapport à S44, où 1 859 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 507 nouvelles admissions en services de soins critiques (+11% par rapport à S44, où 548 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 99,9% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à 99,9% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 16 novembre, la couverture vaccinale à partir de Vaccin anti-Covid était estimée à 76,9% de la population pour au moins une dose, de 75,2% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 29,1% d'entre eux s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans un avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.