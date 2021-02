"DIRECT. Coronavirus en France : des chiffres stables, voire en baisse, avant une nouvelle vague ?"

COVID FRANCE. Les derniers chiffres rapportés dans le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France sont plutôt positifs... mais la perspective d'une nouvelle vague refroidit tout ça. Les infos en direct.

Santé publique France a publié jeudi dans la soirée son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 05 (du 1er au 07 février 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF rapporte une stabilisation de tous les indicateurs de circulation du Covid-19, mais aussi de la pression hospitalière, même si les chiffres restent élevés. Mais la perspective d'une nouvelle vague épidémique due à l'émergence des variants n'est pas écartée. Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

11:40 - Les chiffres en Provence-Alpes-Côte d'Azur Selon le dernier bilan lié au Covid-19 en région PACA, le nombre de personnes hospitalisées est de 3524 patients, avec 205 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 445 malades sont en réanimation, avec 32 nouvelles entrées dans la journée. 5058 personnes sont mortes du coronavirus, soit 49 de plus en 24 heures et 24184 sont sorties de l'hôpital soit 199 de plus.

11:25 - Hors zone A, 1599 classes ont fermé leurs portes Le point de situation du ministère de l'Education fait état de 103 établissements fermés dont 69 écoles, 26 collèges et 8 lycées auxquels s'ajoutent 1599 classes fermées. Les chiffres connaissent une importante hausse par rapport à la semaine dernière où "seulement" 934 classes étaient closes. Les contaminations au Covid-19 continuent d'affecter élèves et personnels encadrant avec respectivement 10390 et 1308 cas confirmés chez les deux publics. Toutefois, la zone A, en vacances depuis une semaine n'a pas été comptabilisée.

11:10 - Deux hypothèses sur la contagiosité des variants Le président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, a exposé, à France Info, deux hypothèses sur l'évolution et la contagiosité des variants. "Il est possible que nous soyons dans une situation où le degré de contagiosité ne soit pas aussi important que ce qui a été observé ailleurs. [...] L'autre hypothèse c'est que le variant soit plus contagieux et qu'on voit augmenter le nombre de cas à nouveau". Rien n'est sûr à ce stade, en fonction de la tournure que prendra l'épidémie il faudra adapter la stratégie sanitaire.

10:55 - Un second souffle pour les vaccinations en avril avec l'arrivée du vaccin Johnson et Johnson Le vaccin adénoviral de Johnson et Johnson pourrait arriver en France en avril, selon Alain Fischer, après que l'agence européenne des médicament ait donné son feu vert, en mars vraisemblablement d'après le directeur exécutif de Janssen. Cette arrivée donnerait un second souffle à la campagne de vaccination, puisque les doses du laboratoire américain n'ont pas besoin d'être congelées et peuvent être administrées par un médecin généraliste, voire par les pharmacies, à l'instar des doses AstraZeneca. Le vaccin J&J ne nécessite qu'une seule injection, ce point laisse également présager une campagne de vaccination plus rapide.

10:45 - Les enfants ne seront pas vacciner avant au moins 6 mois Si les tests salivaires vont servir à dépister les élèves dans les établissements scolaires dès la rentrée, la vaccination des enfants n'est pas d'actualité et ne devrait pas intervenir avant "au moins six mois" a déclaré Alain Fischer. Les enfants se montrent "peu malades et peu contagieux", il est du fait préférable d'utiliser les doses de vaccins vers des publics plus vulnérables. D'autant plus que dans plusieurs départements les vaccins ne sont pas disponibles en nombre suffisant pour assurer la campagne de vaccination sans interruption ou sans suspendre les rendez-vous faute de doses.

10:30 - La vague de froid a un effet sur le Covid-19 ? Alors que la vague de froid se déplace sur le nord-est du pays, la question de son impact sur le virus brûle les lèvres. Mais il est encore trop tôt et trop difficile d'évaluer les effets du froid sur l'épidémie. De premiers éléments permettent uniquement de constater une favorisation des vaccins lorsque les températures sont comprises entre 10 et 0°C. Alain Fischer appelle à la prudence, "on n'en sait pas assez sur les paramètres de l'épidémie".

10:18 - Gabriel Attal n'exclut pas l'idée de confiner la Moselle Le gouvernement n'exclut pas la possibilité de mettre en place un confinement localisé en Moselle. "Ce qu'il faut c'est prendre les mesures qui sont les plus appropriées pour lutter contre la propagation de ces variants" a déclaré Gabriel Attal, sur Europe 1, ce vendredi matin. Le département de l'est a de son côté émis des idées pour empêcher la prolifération des virus variants, comme la fermeture des écoles dès ce soir, ou encore l'avancée du couvre-feu pendant les week-ends. Outre ces mesures, le prédisent du département, Patrick Weiten, soutient que la meilleure défense reste la vaccination. "Le confinement ne suffira pas puisque confiner veut dire qu'on a une attitude qui nous conduit à hermétiser le département alors que je pense qu'il est important de mener une action dynamique qui est celle de la vaccination" expliqué-t-il sur BFM.

10:05 - La Moselle place tous ses espoirs dans la campagne de vaccination Tous les yeux sont rivés sur la Moselle aujourd'hui, il est urgent pour le département de contenir l'avancée fulgurante des variants. Pour cela, Patrick Weiten, président de la Moselle considère qu'accélérer la campagne de vaccination reste la meilleure solution. Le "monsieur vaccin" du gouvernement, Alain Fischer, partage cet avis et a décrit la vaccination comme "l'arme fondamentale" ce matin sur France Info. Le scientifique garantit l'efficacité, même moindre, des vaccins à ARN messager, comme Pfizer et Moderna, contre les variants anglais, sud-africains et brésiliens.

09:49 - Les variants, "une épée de Damoclès" Si le monde scientifique et médical s'accorde à dire que la France est dans une situation plutôt stable sur le front de l'épidémie, la crainte liée à l'émergence des variants du Covid-19 est forte, surtout que les chiffres, certes stables, sont déjà hauts. "Avec les variants, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Or, quand le niveau de contaminations est élevé, ça peut basculer très vite et quand ça dérape à 20 000 cas par jour, c’est incontrôlable", résume auprès du Monde Mahmoud Zureik, professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Et de militer pour un nouveau confinement, sans lequel "on n’arrivera pas à retrouver un semblant de vie normale" et "on n’en finira pas avec le stop and go permanent".

09:37 - Augmentation des cas contacts chez les enfants Si au global, le nombre de cas contacts rapportés dans le dernier point épidémiologique de Santé publique France est stable, on note malgré tout une augmentation chez les moins de 10 ans avec des contacts du même âge. Cela est "possiblement en lien avec une prise en compte plus large des contacts chez les plus jeunes en milieu scolaire, dans le contexte de suivi des variants", explique Santé publique France.

09:28 - Bientôt des vaccins en ville La vaccination en médecine de ville arrive. Selon Alain Fischer, responsable de la stratégie vaccinale au sein du gouvernement, les personnes vulnérables aux formes graves du Covid-19, même hors Ehpad et de moins de 75 ans, vont, "d’ici une quinzaine de jours", pouvoir bénéficier d'une dose de vaccin. Alain Fischer a cité l'exemple d'une "personne de 55 ans souffrant de diabète ou d’hypertension".

09:19 - Fischer rassurant sur l'hôpital en Moselle Si la situation est préoccupante en Moselle, liée à la circulation active des variants, Alain Fischer a tenu à rassurer sur la situation hospitalière dans le département, alors qu'il était ce vendredi matin au micro de France Info. "A ma connaissance pour l’instant cela ne s’accompagne pas d’une hausse du nombre d’hospitalisations, le meilleur paramètre pour suivre la maladie. (...) Soit le variant gagne du terrain sur la maladie, soit ça s’accompagne d’une augmentation du nombre de cas", a fait savoir le responsable de la campagne de vaccination au sein du gouvernement.