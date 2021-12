"DIRECT. Coronavirus en France : des contaminations record, grosse inquiétude avant Noël"

COVID. A la veille du réveillon de Noël, l'inquiétude grandit du côté du gouvernement et des autorités de santé face au nombre de nouveaux cas de Covid-19. Les 84 000 enregistrés au cours des dernières 24 heures constituent un record. De nouvelles mesures sont réclamées.

10:09 - Emmanuel Macron donne des recommandations pour les fêtes de fin d'année Sur Twitter, ce jeudi 23 décembre, Emmanuel Macron a rappelé les recommandations pour passer des fêtes de fin d'année les plus sereines possibles : "À ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël : les gestes barrières, un test préventif pour rassurer, et en cas de symptôme, on s'isole, on alerte", a-t-il martelé. Et d'ajouter : "Prenons soin les uns des autres."

09:59 - “80%" des patients Covid en réanimation à l'AP-HP sont des "non-vaccinées", selon Rémi Salomon Ce 23 décembre, Rémi Salomon a également rapporté les chiffres relatifs aux hospitalisations sur RTL, affirmant que les “non-vaccinés” “embolisent” l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui observe, à ce jour, “80% de non-vaccinés” en service de réanimation.

09:48 - Rémi Salomon pointe du doigt les non-vaccinés qui disent craindre les effets secondaires du vaccin anti-Covid Au micro de RTL, Rémi Salomon a argumenté face à ceux qui disent craindre les effets secondaires de la vaccination : "Oui, il y a quelques petits effets secondaires [au vaccin contre le Covid-19], mais il n'y a rien de grave. Quand on me parle des effets secondaires du vaccin, j'ai envie de dire aux gens 'Venez voir à l'hôpital les effets secondaires du Covid'. Des familles entières sont impactées et certains, qui ont fait des Covid moins graves, ont des effets à long terme."

09:41 - Une 6e vague avant janvier ? Sur RTL, Rémi Salomon a indiqué que la 6e vague, causée par le variant Omicron, arrivera "probablement au mois de janvier, voire un petit peu avant."

09:35 - "On n'a jamais vu un virus aussi contagieux", alerte Rémi Salomon Invité de RTL ce 23 décembre, Rémi Salomon a alerté sur la forte contagiosité du variant Omicron : "On n'a jamais vu un virus aussi contagieux que celui-là, il se répand comme une traînée de poudre. En moins de trois semaines, il a remplacé Delta dans certains pays. En France, la bascule est en train de faire : il est déjà majoritaire en région parisienne, dans les jours qui viennent, il sera majoritaire en France. Il n'y aura quasiment plus que du Omicron en janvier", a-t-il assuré.

09:28 - Omicron : peu de formes graves mais plus de cas de contaminations, donc une hausse des hospitalisations Invité de RTL ce jeudi 23 décembre, Rémi Salomon, président de la Commission Médicale d'Etablissement de l'AP-HP, a indiqué que, si Omicron semblait déclencher moins de formes graves, sa contagiosité risquait de pondérer cette caractéristique : "Même s'il y a un peu moins de cas graves, il y aura tellement de cas au total qu'il y aura une augmentation assez importante, voire très importante, du nombre de patients dans les hôpitaux."

09:16 - La 3e dose d'AstraZeneca augmente "significativement" les anticorps contre Omicron Ce jeudi 23 décembre, dans un communiqué, AstraZeneca a annoncé que les niveaux d'anticorps neutralisants contre le variant Omicron étaient, après une dose de rappel avec le Vaxzevria son vaccin anti-Covid, similaires aux niveaux atteints après deux doses contre la variante Delta. Ce résultat se base sur une étude menée par l'université Oxford, précise encre le communiqué.

09:09 - Couvre-feu, fermeture des bars et restaurants.. Vers des mesures drastiques rapidement ? Alors que le nombre de cas de Covid-19 est en hausse constante en France et que le variant Omicron s'avère être particulièrement contagieux, le gouvernement pourrait-il à nouveau instaurer des mesures radicales comme un couvre-feu ou la fermeture des bars et restaurants ? Eléments de réponse dans notre article.

09:03 - "A Paris, un habitant sur 100 a le Covid", annonce Hidalgo Les propos sur la diffusion massive du Covid-19 ces derniers jours ne font que se confirmer. Dernière donnée en date, celle annoncée par Anne Hidalgo dans une interview sur BFMTV/RMC ce jeudi matin : "Aujourd'hui, le taux d'incidence sur Paris est de 1000 pour 100 000. Cela veut dire qu'il y a un habitant sur cent qui a le Covid".

08:55 - Y aura-t-il assez d'autotests pour tout le monde pour les fêtes de fin d'année ? Y aura-t-il assez d'autotests pour tout le monde pour les fêtes de fin d'année ? La question est posée par de nombreux professionnels chargés de vendre ces solutions maison pour se faire dépister du Covid-19. Alors que plusieurs appels à se tester avant de recevoir du monde pour Noël ou le Nouvel An ont été lancés par le gouvernement et le Conseil scientifique, les pharmacies sont prises d'assaut et les produits commencent à manquer. Dans plusieurs départements de France, comme le Val-d'Oise, la Sarthe, mais aussi du côté de Nice ou encore Paris, de nombreuses officines font face à des stocks vides. Il faut dire qu'il s'agit là de la solution la plus rapide pour se prémunir de toute contamination, bien qu'elle ne soit pas la plus fiable.