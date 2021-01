"DIRECT. Coronavirus en France : des indicateurs stables, mais encore 23 292 cas de plus"

COVID FRANCE. Le dernier bilan de Santé publique France est tombé ce vendredi 22 janvier. La barre des 3 millions de cas depuis le début de l'épidémie a été franchie. Près de 23 300 nouvelles contaminations de Covid-19 ont été enregistrées, ce qui est très élevé. 649 morts supplémentaires sont à déplorer. Une donnée qui prend en compte le rattrapage des chiffres dans les Ehpad, mais qui reste considérable. Les hôpitaux sont toujours sous tension.

D'après le dernier bilan de Santé publique France publié ce vendredi 22 janvier, 23 292 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés, soit environ 2 000 de plus que vendredi dernier. Par ailleurs, 649 décès supplémentaires sont à déplorer. Ce chiffre s'explique notamment par le rattrapage des données dans les Ehpad, qui a lieu les mardis et vendredis, mais reste très élevé. À titre de comparaison, 636 décès avaient été enregistrés il y a une semaine. De plus, c'est dans les hôpitaux que le nombre de morts est plus élevé que vendredi dernier. Dans les Ehpad, on est à 330 morts supplémentaires versus 356 il y a sept jours. Les chiffres d'hospitalisations et réanimations sont en hausse.

3 011 257 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 23 292 de plus

166 457 cas en Ehpad (chiffre mis à jour ce soir)

72 647 décès au total (Ehpad compris), soit 649 de plus

50 671 décès à l'hôpital, soit 319 de plus

21 976 décès en Ehpad, soit 330 de plus depuis mardi

25 908 hospitalisations en cours, soit 173 de plus

2 912 personnes actuellement en réanimation, soit 36 de plus

1 857 nouveaux admis à l'hôpital (+102) et 269 en réanimation (+17)

215 822 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 284 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

D'après Boris Johnson, le mutant anglais est plus meurtrier que le virus originel. "Il semble également maintenant qu'il existe des preuves que le nouveau variant, celui qui a été identifié pour la première fois à Londres, et le sud-est (de l'Angleterre), peut être lié à un degré plus élevé de mortalité", a déclaré le Premier ministre britannique, comme l'a rapporté franceinfo ce vendredi 22 janvier.

Santé publique France a publié son dernier point épidémiologique hebdomadaire, détaillant avec précision l'évolution de la propagation du Covid-19. On y apprend notamment que le couvre-feu avancé à 18 heures a un réel impact sur les courbes. Dans les départements où la mesure renforcée est en place depuis tout début janvier, on note une baisse du taux d'incidence par rapport aux autres départements, où ce même taux d'incidence augmente toujours. Par ailleurs, les indicateurs de circulation du Covid-19 en France au niveau national se sont stabilisés. En l'espace d'une semaine, ni le taux d'incidence, ni le taux de positivité des tests n'a augmenté sensiblement. Plus de détails dans le point épidémiologique complet.

L'Agence du médicament indique ce vendredi que neuf personnes sont mortes après avoir été vaccinées contre le Covid-19, sans qu'un lien soit établi entre leur décès et la vaccination. Il s'agissait de personnes âgées, malades et sous traitement lourd. "Au regard des éléments dont nous disposons à ce jour, rien ne permet de conclure que ces décès sont liés à la vaccination", a insisté l'ANSM, qui précise que les patients résidaient en Ehpad.

A l'école, "la contamination reste limitée par rapport à la situation au jour le jour", a tenu à rassurer Jean-Michel Blanquer ce vendredi matin sur RTL, révélant le taux de positivité. "Le taux de positivité en milieu scolaire est de 0,3% sur des milliers de tests que nous faisons sur les adultes et les élèves", a expliqué le ministre de l'Education. Et de faire le point sur les établissements scolaires en raison de contamination au Covid-19. "Nous continuons à fermer au jour le jour des écoles et des lycées des collèges, là aussi ça reste sur un plateau. C'est autour de trois cas qu'il y a fermeture la plupart du temps", a-t-il précisé, évoquant "une trentaine d'établissements" fermés à la suite d'un nombre de contamination élevé.

Rémy Julienne est mort du Covid-19, a-t-on appris ce vendredi. Le célèbre cascadeur français avait travaillé sur de nombreux films, y compris à l'international, sur plusieurs épisodes de la saga James Bond par exemple. Retrouvez notre article consacré à la mort de Rémy Julienne.

Alors que le Real Madrid vient d'être éliminé en Coupe du Roi, l'entraîneur Zinedine Zidane a été testé positif au Covid-19. Le champion espagnol devait honorer une conférence de presse ce vendredi midi mais devra être remplacé par son adjoint David Bettoni.

Un décret attendu ce vendredi doit spécifier les nouvelles mesures en matière de gestes barrières, s'appuyant sur les recommandations du Haut conseil pour la santé publique. La distanciation physique passerait d’un mètre à deux et les masques artisanaux seraient bannis au profit de masques chirurgicaux, FFP2 ou de catégorie 1.

Olivier Véran a fait quelques annonces ce jeudi soir sur TF1. Le ministre de la Santé a notamment révélé qu'un confinement serait bien décidé si le couvre-feu avancé ne suffisait pas. Concernant la vaccination, le ministre a promis que quatre millions de Français seraient vaccinés d'ici à fin février, ajoutant que "500 000 places de vaccination" seraient disponibles dès mardi prochain.

