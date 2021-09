"DIRECT. Coronavirus en France : des indicateurs toujours inquiétants en PACA"

COVID. D'après le nouveau point épidémiologique de Santé publique France sur l'évolution du coronavirus en France, la situation est toujours de plus en plus favorable à part en Outre-mer et dans les régions PACA et Occitanie.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Le bilan hebdomadaire de Santé publique France ce vendredi 10 septembre tend une nouvelle fois à l'optimisme avec des indicateurs à la baisse sur l'ensemble du territoire malgré quelques exceptions comme en région PACA et Occitanie qui enregistrent des taux encore élevés (328/100 000, -26% en PACA et en Occitanie 160, -31%). L'organisme note également que pour la deuxième semaine consécutive, les hospitalisations sont en baisse. En Outre-mer, la tendance est bien meilleure sauf en Guyane qui garde un taux d'incidence stable (419, -8%).

En Nouvelle-Calédonie, l'épidémie de coronavirus progresse très rapidement. Ce vendredi, l'archipel enregistre son premier décès lié au Covid. Selon le président du gouvernement, 117 cas confirmés ont été détectés. Une vingtaine de "clusters actifs" ont également été identifiés sur l’archipel de 271 000 habitants et le président du gouvernement estime que "le nombre de cas allait inexorablement augmenter".

Olivier Véran a pris la parole ce jeudi 9 septembre 2021. Le ministre de la Santé s'est voulu rassurant quant à l'épidémie de Covid-19 en France, estimant que la situation est "en bonne voie". Cependant, le ministre de la Santé appelle à la vigilance, dans la lignée des propos de Jean Castex, mercredi. Olivier Véran n'entend pas lever les mesures sanitaires instaurées, craignant une reprise de l'épidémie.

Le dernier bilan du coronavirus en France a fait état d'un peu plus de 12 800 cas mercredi soir. Le nombre de nouveaux cas diminue, tout comme la pression hospitalière, comme en témoignent les derniers chiffres de Santé publique France, à retrouver en bas de cette page.

08:40 - Le variant Delta régresse On vous l'accorde c'est très léger, mais selon le dernier séquençage réalisé par Santé publique France, le variant Delta ne représente plus 98,5% des contaminations mais 98,3% des contaminations selon les dernières données publiées ce 10 septembre. 08:21 - La région PACA toujours dans le "rouge" Si on se réfère au tout nouveau bilan de Santé publique France publié toutes les semaines, la région PACA (et à une moindre mesure Occitanie) a des indicateurs toujours très élevés. Avec 328 cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence est le plus élevé de la France métropolitaine. La situation dans les Bouches du Rhône est la plus mauvaise car selon les données du 9 septembre, le taux d'incidence est toujours au-dessus de 400, 428 pour être exact. La tension hospitalière y est toujours importante avec 78% des lits occupés dans le département contre 75% pour la moyenne régionale. 09/09/21 - 23:40 - L’EMA approuve deux sites de production supplémentaires pour le vaccin Pfizer FIN DU DIRECT - L’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé deux nouveaux sites de production pour le vaccin Pfizer/BioNTech contre le coronavirus, comme le rapporte Sud Info. Au total, ces deux sites devraient être en mesure de produire 50 millions de doses supplémentaires d’ici la fin de l’année, selon un communiqué de presse publié ce jeudi 9 septembre. Les deux sites se situent en Allemagne : un, de Sanofi-Aventis Deutschland, à Francfort-sur-le-Main et l’autre, de Sigfried Hameln, à Hamelin. Nos confrères rappellent que l’EMA avait déjà donné son feu vert, fin août, pour des capacités de production supplémentaires du vaccin anti Covid-19 à Saint-Rémy-sur-Avre en France et à Marburg en Allemagne. 09/09/21 - 22:51 - Le pass sanitaire obligatoire pour les soirées étudiantes Avant de faire la fête ou de se rendre à un week-end d'intégration, les étudiants devront présenter un schéma vaccinal complet contre le Covid-19, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures, ou encore un certificat de rétablissement, rapporte La Voix du Nord. "Nous avons décidé de ne pas interdire ces évènements, ce qui aurait pu générer des fêtes sauvages où aucun contrôle des mesures sanitaires n'est possible. Et c'est ce qui a parfois eu lieu l'an dernier", a expliqué la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal à 20 Minutes. De plus, une jauge maximale de 75 % de la capacité d'accueil du lieu devra être respectée pour ces fêtes, où le port du masque ne sera pas obligatoire mais "recommandé", précisent nos confrères. 09/09/21 - 21:50 - Les derniers chiffres dans la région Centre-Val de Loire Selon l'Agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire, ce jeudi 9 septembre, 54 personnes sont en réanimation en raison du coronavirus dans la région (elles étaient 59 selon les chiffres du dernier bulletin, diffusé mardi 7 septembre). Le détail fait état de 19 patients dans le Loiret (-3), 3 dans le Cher (-2), 11 en Eure-et-Loir (-2), 2 dans l’Indre (+1), 14 en Indre-et-Loire (+1) et 5 dans le Loir-et-Cher (stable). À ce jour, La République du Centre rapporte que 78 personnes sont hospitalisées (elles étaient 82, mardi 7 septembre) en raison du Covid-19. Enfin, 2 823 (+3) décès en établissements de santé, dont 418 résidents d’établissements médico-sociaux, sont à déplorer depuis le début de la pandémie. 09/09/21 - 20:55 - Le pass sanitaire sera finalement exigé à partir de 12 ans et deux mois Le pass sanitaire ne s’appliquera finalement qu’à partir de 12 ans et 2 mois, et non plus 12 ans, à compter du 30 septembre, indique L'Aisne Nouvelle. Le gouvernement a précisé cette information ce mercredi 8 septembre. Le but est d'éviter de pénaliser ceux nés un peu avant ou après cette date. En effet, cela ne leur aurait pas laissé le temps de présenter un schéma vaccinal complet contre le coronavirus, c’est-à-dire trois semaines entre les deux doses, plus une autre après la deuxième injection, détaillent nos confrères.

Le dernier bilan, daté du jeudi 9 septembre 2021, fait état de 10 969 cas en 24 heures, soit 1 859 cas de moins qu'hier et 4942 de moins que jeudi dernier. La moyenne sur 7 jours passe ainsi à 11 226 cas contre 11 932 hier. 103 décès sont à déplorer en 24 heures, hors Ehpad, soit 3 de plus qu'hier et 0 de plus que jeudi dernier. Enfin, du côté des hospitalisations, 554 admissions ont été recensées, soit 41 de moins qu'hier et 94 de moins comparé à jeudi dernier. 139 admissions en réanimation sont comptabilisées, soit 35 de moins qu'hier et 4 de moins que jeudi dernier. Le bilan détaillé du Covid-19 en France :

6 877 825 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 10 969 de plus

216 836 cas en Ehpad, soit 99 de plus depuis mardi

115 363 décès au total (Ehpad compris), soit 114 de plus

88 621 décès à l'hôpital, soit 103 de plus

26 742 décès en Ehpad, soit 11 de plus depuis mardi

10 323 personnes actuellement hospitalisées, soit 115 de moins

2195 personnes actuellement en réanimation, soit 29 de moins

554 nouveaux admis à l'hôpital (-41) et 139 en réanimation (-35)

413 273 personnes sorties de l'hôpital, soit 552 de plus

Taux de positivité des tests : 2,34%, soit -0,08 point(s) de moins

Taux d'incidence : 128,17 cas/100 000, soit -8,76 point(s) de moins

Dans son dernier point épidémiologique, publié chaque jeudi, Santé publique France fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Pour la semaine 35, du 30 août au 5 septembre, la circulation du coronavirus en France diminue toujours sur l'ensemble du territoire et tend à s'améliorer dans les Outre-mer même si la situation reste encore préoccupante notamment à Mayotte. En métropole, c'est en région PACA et Occitanie que les indicateurs sont les plus élevés et ne baissent pas.

En métropole, les taux d'incidence restent élevés , notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. À l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 137 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 24% par rapport à la semaine précédente.

, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. À l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 137 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 24% par rapport à la semaine précédente. Le variant Delta du Covid-19 reste majoritaire en France. La mutation a été détectée dans 98,3% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 17 août.

La mutation a été détectée dans 98,3% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 17 août. Les hospitalisations sont en diminution en semaine 35, avec 20% de personnes hospitalisées en moins sur cette période, soit un bilan de 4 248 patients Covid-19 à l'hôpital, dont 1 022 en services de soins critiques (baisse de 14%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.