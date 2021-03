"DIRECT. Coronavirus en France : des mesures déjà insuffisantes ? Les chiffres montent encore"

Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, était invité ce mardi matin de BFMTV et selon lui, "une nouvelle épidémie est née" avec l'apparition du variant identifié au Royaume-Uni et désormais majoritaire en France. "Le variant anglais a complètement changé la donne", estime-t-il, jugeant qu'en cas de contamination avec cette nouvelle souche, les risques de décès sont supérieurs à hauteur de 60% par rapport à la souche d'origine du Covid-19.

09:10 - Frédéric Valletoux pas convaincu par les mesures

A l'image de Djillali Annane, Frédéric Valletoux n'est pas convaincu par les mesures de restriction mises en place par le gouvernement dans 16 départements. Selon le président de la Fédération hospitalière de France, ce confinement nouvelle version présente peu de chances d'"inverser les courbes qui sont vertigineuses". "Un confinement, c'est quand est chez soi et quand on sort, c'est l'exception", a-t-il jugé, réagissant sur les appels du gouvernement à sortir de chez soi et appelant l'exécutif "à garder le doigt sur le bouton Stop". Et d'ajouter : "Et si dans quelques jours on s'aperçoit que les chiffres ne s'inversent pas, il faudra appuyer sur le bouton Stop, c'est à dire sur le reconfinement réel".