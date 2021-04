"DIRECT. Coronavirus en France : des mesures justifiées ? Le Covid au plus haut chez les jeunes"

CORONAVIRUS. Alors que les écoles ferment leurs portent ce vendredi soir, la tendance à la hausse de la circulation du Covid-19 chez les enfants et les jeunes se confirme. Suivez avec nous les dernières infos en direct.

10:06 - "L'Europe sera la première zone de production de vaccins au monde d'ici l'été" Hier l'OMS dénonçait la "lenteur inacceptable" de la campagne vaccinale européenne. "Le rythme lent de la vaccination prolonge la pandémie" accusait indirectement le patron de l'organisation dans un communiqué. Ce matin, le gouvernement a répondu à ces critiques par l'intermédiaire de Clément Beaune. Le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes a reconnu la véracité des faits mais a ajouté, "on n'a pas attendu l'OMS pour chercher à accélérer", au micro de BFMTV. "La question c'est comment on fait. Le sujet c'est de produire, et c'est l'accélération de la production qui va nous permettre d'avoir plus de 300 millions de doses pour toute l'Europe au deuxième trimestre". Le politique a assuré que l'Europe est aujourd'hui le deuxième producteur de vaccins après les Etats-Unis, et qu'elle deviendra "la première zone de production de vaccins au monde d'ici l'été". 09:50 - "Pas question" de revenir sur la limite d'âge d'AstraZeneca Le vaccin AstraZeneca est donc désormais réservé au plus de 55 ans en France et la situation semble partie pour ne pas évoluer. "Pour le moment, il n’est pas question de revenir sur cette limite d’âge, dans la mesure où le signal sur le risque de thrombose chez les jeunes existe et que nous avons d’autres produits", a expliqué Alain Fischer, le "monsieur vaccin" du gouvernement, auprès du Figaro. Et d'ajouter : "On ne perçoit pas une réticence forte dans le public ciblé à avoir recours à ce vaccin. Les créneaux de réservation dans les officines sont quasiment tous complets". 09:33 - Les eaux usées, premier indice sur l'impact des mesures ? L'analyse des eaux usées est depuis longtemps un indicateur considéré comme fiable pour évaluer la circulation du Covid-19 sur un territoire donné. Vincent Maréchal, virologue et fondateur du réseau Obépine, qui analyse la présence du virus dans les eaux usées, s'en est fait l'écho ce vendredi matin sur LCI. Prenant l'exemple de Nice, où les mesures désormais nationales sont en vigueur depuis plusieurs semaines, le professeur explique que "la charge virale évolue à un très haut niveau sans impact réel des mesures". Toujours selon les constatations effectuées grâce aux eaux usées, on observe, selon Vincent Maréchal, que "le virus est revenu de façon importante en Île-de-France".

Le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, communiqué ce jeudi 1er avril, confirme la tendance à la hausse des indicateurs du coronavirus. 308 nouveaux décès ont été recensés en 24 heures. Cela représente 5 décès de plus qu'hier et 85 de plus que jeudi dernier. Au total, 95 948 décès sont dénombrés en France depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le nombre de nouveaux cas continue d’être particulièrement élevé ce jeudi (50 659). Cela représente 8 379 cas de moins qu'hier (une journée particulière, qui rattrapait des données) et 5 018 de plus que jeudi dernier. Du côté des hospitalisations, nous avons 2 035 nouvelles admissions en 24h, soit 174 de moins que la veille et 175 de plus comparé à jeudi dernier. Enfin, pour les entrées en réanimation (480 en 24 heures), cela en représente huit de plus qu'hier et 72 de plus que jeudi dernier. Les chiffres de l’évolution du Covid-19 détaillés ci-dessous :

4 695 082 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 50 659 de plus

95 948 décès au total (Ehpad compris), soit 308 de plus

69 904 décès à l'hôpital, soit 308 de plus

28 581 personnes actuellement hospitalisées, soit 118 de plus

5 109 personnes actuellement en réanimation, soit 56 de plus

2 035 nouveaux admis à l'hôpital (-174) et 480 en réanimation (+8)

296 166 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 528 de plus

Taux de positivité des tests : 8,18%, soit -0,03 point de moins

Taux d'incidence : 393,32 cas/100 000, soit 14,41 points de plus

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.