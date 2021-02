"Direct. Coronavirus en France : des raisons de s'inquiéter, l'épidémie se transforme"

COVID FRANCE. Le haut plateau se stabilise et est même légèrement à la baisse depuis quelques jours, mais l'épidémie de coronavirus semble prendre un autre tournant avec la montée constante des variants, laissant craindre un boom épidémique dans les mois à venir.

12:13 - Un nouveau variant découvert dans 13 pays Un nouveau variant du Covid-19 a été repéré dans 13 pays selon une étude et un rapport des chercheurs de l'université d'Edimbourg mis en avant par The Guardian. Le variant nommé B1525, contiendrait plusieurs mutations notamment la E484K, à l'origine du facteur contagieux des virus sud-africains, brésiliens et anglais. Cette mutation pourrait rendre le virus moins vulnérable aux anticorps développés par le vaccin. L'observation de la mutation E484K chez les variants connus, a permis à AstraZeneca et Moderna d'entamer des recherches pour créer une nouvelle version du vaccin afin qu'il conserve toute son efficacité sur toutes les souches du Covid-19. Le Royaume-Uni, le Danemark, le Nigéria et les Etats-Unis sont les pays où le nouveau variants a été le plus détecté, 5 cas ont été recensés en France.

11:53 - 200 millions de doses Pfizer supplémentaires pour l'UE La Commission européenne a conclu un nouvel accord avec les laboratoires Pfizer et BioNTech pour recevoir 200 millions de doses supplémentaires pour les pays de l'Union européenne. Les vaccins devraient être livrés dans le courant de l'année 2021 dont 75 millions dès le deuxième trimestre. La Commission conserve une option sur 100 millions de doses de vaccins supplémentaires. Avec ce nouveau contrat, la dotation de l'UE en terme de vaccin atteint à 500 millions pour 2021, avec la possibilité d'augmenter jusqu'à 600 millions si la Commission fait jouer son option.

11:33 - 30 000 doses et 5 nouveaux centres de vaccination en Moselle En Moselle, où le variant sud-africain continue de circuler, une dotation exceptionnelle de 30 000 vaccins va être acheminée pour stopper au plus vite la propagation du virus, et cinq nouveaux centres de vaccination vont ouvrir dans les prochains jours portant leur nombre de 10 à 15 établissements. "Deux centres vont ouvrir à Metz demain, un troisième vendredi et deux autres la semaine prochaine", a précisé Laurent Touvet, le préfet du département au micro de BFMTV. Les centres déjà existant vont également étendre leur horaire pour permettre d'administrer l'ensemble des nouvelles doses "dans les plus brefs délais".

11:13 - La situation en Auvergne-Rhône-Alpes Selon le dernier bilan de santé publique France en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de personnes hospitalisées est de 3627 patients, avec 236 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 414 malades sont en réanimation, avec 41 nouvelles entrées dans la journée. 8652 personnes sont mortes du coronavirus, soit 38 de plus en 24 heures et 35427 sont sorties de l'hôpital soit 184 de plus.

10:53 - Castaner juge inutile la prise de "mesures exceptionnelles" Avant la tenue du Conseil de défense sanitaire, Christophe Castaner a estimé que la situation en France ne nécessitait pas de "mesures exceptionnelles" supplémentaire. "Nous sommes toujours à un haut niveau de personnes qui attrapent le virus (...) Donc il nous faut rester extrêmement vigilants, attentifs, mais il ne faut pas prendre de mesures exceptionnelles car on voit bien aujourd'hui que le plateau est maîtrisé, que notre capacité hospitalière répond présent, que le nombre de personnes en réanimation a baissé, de peu", a-t-il expliqué à nos confrères de France 2. Le gouvernement semble partager le même avis puisque qu'aucune nouvelle restrictions ne devrait être prononcée à l'issue de la réunion.

10:33 - "On voit qu’on a des indices de frémissement à la baisse" "On voit qu’on a des indices de frémissement à la baisse", le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme se montre optimiste. "Les efforts des Français, les efforts collectifs, sont en train de payer". C'est pour lui le signe qu'une reprise est possible si la population garde le cap et continue de respecter les mesures restrictives. Mais tout repose sur l'évolution de l'épidémie, difficilement prévisible. Jean-Baptiste Lemoyne assure "travailler déjà aux conditions de la reprise" sans pour autant pouvoir garantir ou fixer une date.

10:13 - Jean-Baptiste Lemoyne préfère multiplier les tests salivaires que d'opter pour un passeport vaccinal Jean-Baptiste Lemoyne réfléchit aux moyens à mettre en oeuvre pour faciliter une reprise du tourisme rapide mais sécuritaire dans un contexte de crise sanitaire. Pour le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, la passeport vaccinal n'est pas la solution puisqu'on ne connaît pas le effets du vaccin sur la transmission du virus. "Il permet de se protéger soi, on ne sait pas à quel point il protège vis-à-vis des autres. [...] Donner une sorte de droit de circuler, ou pas, à certaines catégories de personnes et pas à d’autres. Ce n’est pas un petit sujet." a-t-il expliqué sur Sud Radio. Le politique mise plutôt sur des outils à même de fluidifier la circulation dans les transports internationaux. Il évoque en guise d'exemples des tests salivaires et "un QR Code qui permet d’attester qu’on a le test à jour".

09:43 - Un vétérinaire intègre le Conseil scientifique Quatre nouveaux membres viennent d'intégrer le Conseil scientifique ce mercredi 17 février suite à un décret, parmi eux un vétérinaire. Thierry Lefrançois est un "spécialiste des approches intégrées et des réseaux de santé au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement". Julien Denormandie, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation avait soutenu cette nomination expliquant que "les dernières décennies ont été marquées par des crises sanitaires qui ont souvent mis en évidence l’interdépendance entre l’animal, l’humain et les écosystèmes."