"Direct. Coronavirus en France : des signaux au vert, la prudence toujours de mise"

CORONAVIRUS. La décrue de l'épidémie se poursuit dans l'Hexagone. En effet, au 18 juin, 10 738 patients Covid-19 étaient hospitalisés, dont 1 740 en réanimation. Néanmoins, la prudence reste de mise face à l'ombre d'un rebond épidémiologique.

Chaque jeudi, Santé publique France dresse le bilan de la situation épidémique en France. Dans son dernier point, elle revient sur les évolutions de la semaine 23 (du 7 au 13 juin). La tendance à la baisse amorcée il y a plus d'un mois se poursuit grâce à la vaccination et l'agence sanitaire constate une diminution des taux d’incidence, d’hospitalisations et d’admissions en soins critiques. La mortalité toutes causes confondues est à nouveau dans les valeurs attendues au niveau national.

Les indicateurs toujours à la baisse. Le taux de positivité et le taux d'incidence, les deux mesures scrutées de près, continuent de diminuer. Le taux de positivité a été évalué à 1,4% en S23 (contre 2,3% en S22, soit -0,9 point). Quant aux taux d'incidence national il était de 40 pour 100 000 habitants en S23, en diminution par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (68 cas/100 000 habitants en S22, soit -41%). En Outre-mer, les taux sont encore plus bas sauf en Guyane, région en proie aux variants Delta, le taux d’incidence en S23, corrigé pour le 10 juin (jour férié en Guyane), était de 331/100 000 habitants, en augmentation par rapport à la semaine précédente (299 en S22, soit +11%). Le taux de dépistage corrigé était également en augmentation en S23 (2 382 vs 2190 en S22 ; soit +9%).

Dans le milieu hospitalier, les répercussions du recul de l'épidémie sont visibles et les professionnels de santé sortent la tête de l'eau. Le nombre d'admissions baisse progressivement depuis la S15. La diminution du nombre de déclarations de nouvelles hospitalisations, observée depuis S15, s’est poursuivie en S23 : 2 056 patients contre 2 847 en S22, soit une baisse de 28%.

Concernant les variants préoccupants, au niveau national, sur la semaine du 8 au 14 juin 2021, 12 105 résultats de criblages ont été saisis. Les données disponibles de l’enquête Flash (du 25 mai 2021) confirmaient la prédominance du variant préoccupant Alpha et montraient une stabilisation de la part des variants portant les mutations E484K ou E484Q à 11,8% même si cette part restait élevée. Dans le détail, 1 842 résultats positifs pour la mutation E484K ont été enregistrés, soit 17,7% des PCR criblées, 45 résultats positifs pour la mutation E484Q ont été enregistrés, soit 0,8% des PCR criblées en nouvelle nomenclature, 320 résultats positifs pour la mutation L452R ont été enregistrés, soit 5,7% des PCR criblées.

Si les chiffres sont encourageants et que la vaccination progresse à un bon rythme, Santé publique France rappelle de ne pas baisser la garde et exhorte au respect des gestes barrières ou de la période d'isolement en cas de contaminations. "L’adoption systématique des gestes barrières demeure indispensable pour tous, même chez ceux qui ont été vaccinés. Il est essentiel que chaque personne présentant des symptômes évocateurs de la COVID-19 s’isole immédiatement et réalise un test dans les plus brefs délais. Le maintien des activités d’identification des contacts et l’incitation à la vaccination, notamment des personnes à risque de développer des formes graves de la maladie, restent importants pour contribuer à maintenir à la baisse la dynamique de l’épidémie et lutter contre la diffusion des variants préoccupants."

Nouveaux cas de Covid, taux de positivité des tests, part de la population testée... Linternaute vous propose de consulter gratuitement les données sur l'évolution de l'épidémie dans votre commune. Lire

