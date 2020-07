"DIRECT. Coronavirus en France : des signaux d'un rebond de l'épidémie, le point sur la situation"

CORONAVIRUS. Les autorités constatent un rebond de l'épidémie de coronavirus en France notamment en Bretagne ou encore en Mayenne. Le dernier communiqué de Santé publique France, publié vendredi 17 juillet, confirme une "augmentation réelle de la dynamique" du Covid-19.

Voici les taux de reproduction du Covid-19 par région, communiqués par Santé Publique France pour le 14 juillet (les chiffres sont actualisés chaque semaine). Il s'agit d'une estimation, sur les 7 derniers jours, du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Le ministère de la Santé précise que "cette valeur n’est qu’un indicateur et comme tous les indicateurs, elle ne doit pas être appréhendée seule. En effet, ce nombre de reproduction du virus varie dans le temps et dans l’espace, en particulier lorsque les chiffres sont faibles (ce qui est le cas actuellement en France métropolitaine)".

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapportés au nombre d’habitants. On note que ce taux est très nettement plus élevé en Mayenne et en Guyane. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

16:38 - Occitanie : un total de 513 décès à l’hôpital En Occitanie, le bilan sanitaire du 17 juillet fait état de 513 victimes du coronavirus et ne recense aucun nouveau décès en 24 heures. 42 personnes sont encore hospitalisées (- 3 en 24h) dont 7 admises en réanimation d'après les derniers bilans complets du ministère de la Santé (- 1 en 24h). Par ailleurs, 2 926 personnes ont pu sortir guéries de l'hôpital (+ 2 en 24h). L’Hérault, département le plus endeuillé, enregistre un total de 122 victimes de la pandémie.

16:22 - Jean Castex dit surveiller "de très près" la situation en Espagne Le Premier ministre, Jean Castex, a déclaré samedi "surveiller de très près" la situation sanitaire en Espagne, alors que la frontière entre les deux pays a rouvert le 21 juin. "Nous surveillons cela de très près, ici en particulier, parce que c'est un vrai sujet dont il faut que nous discutions aussi avec les autorités espagnoles", a-t-il indiqué. A cause de cette incertitude, les professionnels s'inquiètent et redoutent une fermeture des frontières. "On voit beaucoup de frilosité des clients, beaucoup de complexité pour les professionnels pour organiser les voyages à l'étranger et beaucoup d'irrégularités en matière de transports", a estimé Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du voyage, dimanche 19 juillet sur franceinfo.

16:09 - Déconfinement : les autorités mettent en garde contre tout relâchement des mesures sanitaires D’après le dernier rapport de Santé publique France publié le vendredi 17 juillet, "l’adoption systématique des mesures de prévention a globalement diminué depuis le début du déconfinement”. “Une baisse importante a été observée en particulier pour les mesures ‘saluer sans se serrer la main’ et ‘garder une distance d’au moins un mètre’ qui ont diminué de près de 20 points de pourcentage pour ce qui concerne leur adoption systématique depuis le déconfinement”, ajoute le communiqué. Quant au port du masque, si son usage en public “avait augmenté” jusqu’à la fin du mois de mai (...)”, il s’est depuis stabilisé et “n’a donc pas augmenté lors des dernières semaines".

15:56 - Écoles : que prévoit le gouvernement en cas de reprise de l’épidémie ? Si la circulation du virus redevenait active sur le sol français, les autorités ont prévu un protocole sanitaire strict dans les établissements scolaires. Celui-ci serait "similaire à celui qu'ont connu les écoles lors de la première phase du déconfinement, le 11 mai", rapporte franceinfo. "Le scénario de référence pour la prochaine rentrée scolaire s'inscrit dans un cadre sanitaire normal, n'impliquant pas de restrictions d'accueil des élèves et de fonctionnement des écoles, collèges et lycées", a indiqué Edouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire et numéro deux du ministère de l’Education. Dans le cas d’une reprise, plusieurs mesures seraient mises en place, notamment le réaménagement des espaces pour garantir le maintien de la distanciation sociale ou encore l’enseignement à distance si les établissements devaient à nouveau limiter le nombre d’élèves.

15:41 - Le nombre de clusters en Ehpad : en baisse (2/2) Au 15 juillet, 11,7% des clusters en Ehpad "sont encore en cours d’investigation", note le dernier communiqué de Santé publique France, mis à jour le 17 juillet 2020. "17,1% sont maîtrisés (suivi des contacts en cours et absence de nouveaux cas 7 jours après le dernier cas) et 71,2% sont clôturés (absence de nouveaux cas 14 jours après la date de début des signes du dernier cas et la fin de la quatorzaine des contacts)", détaille le rapport.

15:27 - Grand-Est : 3 599 victimes du Covid-19 3 599 personnes ont succombé des suites d'une infection au coronavirus dans le Grand-Est (+ 5 en 24h). Vendredi 17 juillet, on enregistrait également 846 personnes hospitalisées (- 19 en 24h) dont 37 admises en réanimation (- 2 en 24h). Par ailleurs, 12 473 personnes sont sorties de l'hôpital (+ 19 en 24h). La Moselle et le Haut-Rhin sont les départements qui tiennent le plus lourd bilan avec respectivement 836 et 823 décès à l’hôpital liés à l'épidémie.

15:13 - Le nombre de clusters en Ehpad est en baisse (1/2) D'après le dernier point hebdomadaire sur la situation sanitaire en France, publié vendredi 17 juillet par Santé publique France, "au 15 juillet 2020, le bilan s’élève à 111 clusters inclus depuis le 9 mai. Le nombre hebdomadaire de clusters signalés en Ehpad est en diminution depuis la semaine 23 et demeure à un niveau faible", explique le document.

14:58 - La visière ne protège pas suffisamment, alertent les autorités suisses "Les visières ou écrans faciaux ne sont pas des équipements de protection respiratoire, mais des équipements de protection des yeux et du visage. […] Ils n'ont pas l'efficacité des masques de protection respiratoire", explique l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, sur son site. Lorsque la distance de 1,5 mètre ne peut pas être assurée, "le masque est nécessaire, explique l'office dans une prise de position publiée mercredi et relayée par l'agence suisse ATS (Agence télégraphique suisse)", principale agence de presse en Suisse. A la différence du masque, la visière serait inefficace pour se protéger des particules en suspension.

14:39 - Les foyers familiaux et rassemblements temporaires risquent d’augmenter pendant l’été Le dernier communiqué de Santé publique France, publié le 17 juillet 2020, a rappelé l’importance de surveiller les foyers familiaux, les événements et rassemblements temporaires. "Une attention particulière mérite d’être portée sur les clusters survenant dans les milieux familiaux élargis (plusieurs foyers familiaux concernés) ainsi que les événements et rassemblements temporaires de personnes”, explique le rapport. L’agence de santé publique estime que “ces clusters représentant respectivement 15% et 12% des clusters investigués sont susceptibles d’augmenter au cours de la période estivale".

14:22 - "On ne teste pas suffisamment" en France, déplore Catherine Hill D'après l’épidémiologiste Catherine Hill, "on ne teste pas suffisamment" en France. Sur BFM TV, la spécialiste a déploré un manque de dépistage massif sur le sol français : "On continue de laisser circuler le virus, et les choses s'aggravent, tous les signaux sont au rouge", alerte-t-elle. Elle prend exemple notamment sur l’Espagne qui teste beaucoup plus sa population.

14:06 - Dans quelles régions les actes médicaux pour suspicion de Covid-19 sont-ils en hausse ? "La hausse du nombre d’actes concernait toutes les régions de France métropolitaine et s’étendait de +6% à +153%", explique-t-on dans le dernier communiqué de Santé publique France, mis à jour le 17 juillet 2020. "Les régions présentant une forte augmentation étaient : la Bretagne (+153% soit +72 actes), les Pays de la Loire (+144% soit +140 actes), la Nouvelle-Aquitaine (+93% soit +126 actes), l’Auvergne-Rhône-Alpes (+66% soit +148 actes), la Provence-Alpes-Côte d’Azur (+56% soit +79 actes), l’Occitanie (+54% soit +39 actes) et la Normandie (+51% soit +69 actes)".

13:55 - Surveillance virologique : le nombre de patients testés en augmentation D’après le dernier rapport de Santé publique France, publié le 17 juillet, "la quasi-totalité des laboratoires (5 513 sites de prélèvements) a transmis des données" au 15 juillet. Au niveau national, "en semaine 28 (du 6 au 12 juillet), 346 035 patients ont été testés pour une éventuelle infection au coronavirus". "Le test était positif pour 3 844 patients. Le nombre de patients testés était en augmentation sur les dernières semaines (244 570 en semaine 26, 306 750 en semaine 27 et 346 035 en semaine 28)".

13:38 - Hauts-de-France : 1 888 victimes de l'épidémie de coronavirus recensées La région Hauts-de-France a recensé, vendredi 17 juillet, 1 888 victimes (+ 2 en 24h). 615 patients sont encore hospitalisés (- 15 en 24h), dont 42 en réanimation (+ 2 en 24h). Bonne nouvelle : 6 739 personnes ont pu sortir de l'hôpital (+ 29 en 24h). Le département du Nord reste le département le plus endeuillé avec 655 décès à l’hôpital.

13:21 - Le nombre actes médicaux pour suspicion de Covid-19 en hausse, tous âges confondus L’association SOS Médecins rapporte "2 339 actes médicaux pour suspicion de Covid-19" en semaine 28, du 6 au 12 juillet, dans le dernier communiqué de Santé publique France, mis à jour le 17 juillet 2020. "Ce nombre d’actes, tous âges confondus, était en hausse pour la troisième semaine consécutive (+54%, soit +816 actes, par rapport aux 1 523 actes enregistrés en semaine 27). La hausse du nombre d’actes par rapport à la semaine 27 était observée dans toutes les classes d’âge. Elle était de +35% chez les enfants de moins de 15 ans (soit +138 actes), de +69% chez les 15-44 ans (soit +537 actes), de +35% chez les 45-64 ans (soit +77 actes) et de +48% chez les 65 ans et plus (soit +59 actes)", ajoute le rapport.