"DIRECT. Coronavirus en France : des signaux positifs, mais une situation plus dangereuse qu'à Noël "

15:20 - Le taux d’incidence continue de baisser en Meuse

La tendance positive liée au coronavirus et mise en exergue par les autorités (préfectures et Agence régionale de santé) lors d’un point presse vendredi, semble se confirmer si l’on regarde les dernières statistiques fournies par l’ARS, rapporte l’Est Républicain. Le taux d’incidence en Meuse (nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants), qui était monté à 314,9 en début d’année, est en effet redescendu à 155,8. Le média précise que c’est le plus bas de tous les départements de la grande région, alors qu’il y a peu encore c’était le plus élevé.