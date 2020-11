"DIRECT. Coronavirus en France : des signes d'amélioration, mais les hôpitaux encore sous pression"

COVID FRANCE. Si Olivier Véran a publiquement reconnu des "signes d'amélioration" dans la circulation du coronavirus en France, les hôpitaux sont encore surchargés... Suivez les dernières infos en direct.

11:09 - Le taux d'incidence baisse drastiquement en Bretagne S'il a baissé au niveau national, le taux d'incidence connaît une baisse spectaculaire en Bretagne. Cet indicateur correspondant au nombre de personnes positives au coronavirus pour 100 000 habitants est tombé à 132, soit 100 points de moins qu'au début du mois de novembre, lorsque débutait le confinement. "La baisse du taux d’incidence observée au niveau régional depuis quelques jours se confirme", a précisé l'Agence régionale de santé. 10:22 - Plus aucun cas de coronavirus à l’Ehpad de Quesnoy-sur-Deûle Après deux cas de Covid-19 détectés à l’Ehpad des Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle, la crainte était de voir l’épidémie se répandre au sein de la résidence, comme le rappelle La Voix du Nord. Heureusement, les résultats du dernier dépistage n’ont révélé aucun nouveau cas et les visites des familles ont pu reprendre samedi, rapporte le média. 09:49 - "On ne va pas éradiquer ce Covid" avec un vaccin Alors que la course au vaccin a pris une tournure spectaculaire ces derniers jours, avec Pfizer et Moderna en première ligne, l'arrivée de sérums anti-Covid ne résoudra pas tous les problèmes, prévient ce mardi matin la directrice de recherche à l'Inserm Marie-Paule Kieny. "Un vaccin efficace devrait être un outil précieux, mais il ne faut pas considérer que ce sera l'alpha et l'oméga", a-t-elle expliqué sur Franceinfo. Et d'annoncer : "On ne va pas éradiquer ce Covid, les chances sont quasiment nulles". Vaccins anti-Covid : "La grande avancée qu’on a vu ces deux dernières semaines, c’est une démonstration de la faisabilité", explique la vaccinologue Marie-Paule Kieny pic.twitter.com/hWPutLk85g — franceinfo (@franceinfo) November 17, 2020 09:31 - La France a mis de côté pour l'achat des vaccins Comme l'a confirmé Gabriel Attal ce mardi sur France 2, la France se tient prête à procéder à l'achat de millions de doses de vaccin. "On prépare une campagne de vaccination pour être prêt au moment où un vaccin sera validé par les autorités de santé européennes et nationales et pour pouvoir, dans la foulée, immédiatement lancer un vaccin", a expliqué le porte-parole du gouvernement, espérant "une validation à un premier vaccin d'ici à la fin de l'année pour qu'il puisse être distribué à partir du mois de janvier". Gabriel Attal a précisé que la France avait ainsi "mis de côté une somme d'argent, 1,5 milliard d'euros pour 2021 pour acheter une première série de vaccins". 09:14 - Une grande campagne de dépistage en Auvergne-Rhône-Alpes Une campagne massive de dépistage va avoir lieu entre le 16 et le 23 décembre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont les huit millions d'habitants vont pouvoir se faire tester au Covid-19 via des tests antigéniques. Environ 1 000 centres de dépistage vont être déployés, en plus de cars en milieux ruraux. Laurent Wauquiez, le président de la région, a parlé auprès du groupe Ebra d'une “immense opération logistique”. 09:03 - Des vaccinations en France début 2021 "si le vaccin est efficace et sûr" Alors que l'espoir de l'arrivée prochaine du vaccin anti-Covid est de plus en plus présent, Olivier Véran s'est voulu pragmatique ce mardi matin sur BFMTV. Les campagnes de vaccination ne débuteront début 2021 seulement "si le vaccin est efficace et sûr". "Il est évident que je ne ferai pas courir un risque aux Français", a promis le ministre de la Santé. 08:57 - Un résultat "vraiment saisissant" pour Moderna Chargé de la lutte contre le Covid-19 aux Etats-Unis et reconnu mondialement en tant qu'immunologue, Anthony Fauci a salué l'arrivée prochaine du vaccin du laboratoire Moderna, dont l'efficacité est pour l'heure de 95%. "L'idée d'avoir un vaccin efficace à 94,5% est incroyablement impressionnante. C'est un résultat vraiment saisissant, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il soit si bon", a-t-il déclaré à l'AFP.

Le dernier bilan des autorités sanitaires publié lundi 16 novembre fait état de plus de 500 décès supplémentaires en 24 heures. La France passe la barre des 45 000 décès liés au coronavirus. Les chiffres en détail :

1 991 233 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 9 406 de plus

45 054 décès au total (Ehpad compris), soit 506 de plus

31 315 décès à l'hôpital, soit 506 de plus

33 497 hospitalisations en cours, soit 447 de plus

4 919 personnes actuellement en réanimation, soit 39 de plus

2 064 nouveaux admis à l'hôpital (+490) et 366 en réanimation (+96)

140 880 personnes sorties de l'hôpital, soit 1101 de plus

Taux de positivité des tests : 16,4%, soit -0,5 point de moins

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Jeudi 12 novembre dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 45 (du 2 au 8 novembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En quelques mots, le Covid-19 circule encore beaucoup sur le territoire, mais tout de même moins par rapport à la semaine précédente. Le nombre de cas diminue, mais les décès augmentent et les régions les plus touchées restent l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Voici les points clés à retenir :

Les indicateurs de circulation du Covid-19 sur le territoire national sont en baisse, même s'ils restent à un niveau élevé. Le taux de positivité des tests au niveau national, établi à 21% en semaine 44, est désormais à 19,5% en S45. Le taux d'incidence national, autrement dit le nombre de cas de coronavirus pour 100 000 habitants, diminue lui aussi : de 496,7 en S44, il passe à 427,6 en S45, soit une baisse de 14%. Ce taux reste toujours très élevé si l'on regarde les zones très touchées, comme les départements de la Savoie (1 106/100 000 habitants), la Haute-Savoie (1 092), la Haute-Loire (1 046) et la Loire (1 014), même si ces chiffres sont en baisse par rapport à S44.

Santé publique France constate une diminution du nombre de nouveaux cas confirmés, après une augmentation observée les semaines précédentes, avec 286 972 nouveaux cas enregistrés en semaine 45 contre 333 371 en S44, soit une baisse de 14%. Une diminution de nouvelles personnes-contacts à risque est également à noter (540 624 contre 634 173 en S44, soit -15%). En Ehpad, le nombre de signalements de cas de Covid semble continuer à se stabiliser, même si Santé publique France doit encore consolider ses données.

Le nombre d'actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 est enfin en baisse, après cinq semaines de hausse. En semaine 45, Santé publique France rapporte 1 386 actes en moins par rapport à S44, soit une baisse moyenne de 18%, observée dans toutes les classes d'âge et dans toutes les régions.

Les déclarations de nouvelles hospitalisations ont augmenté en semaine 45 (19 940 nouvelles hospitalisations contre 17 450 en S44). Si l'on se penche sur les régions, le taux d'hospitalisations s'est stabilisé en Ile-de-France et en Normandie, mais a fortement augmenté en Bourgogne-France-Comté, dans le Grand Est ou dans les Pays de la Loire. Les déclarations de nouvelles admissions en réanimation continuent aussi d'augmenter en semaine 45, passant de 2 605 en S44 à 3 037 en semaine 45 (+17%).

Le nombre hebdomadaire de décès continue de progresser en semaine 45 avec 3 355 décès liés au Covid-19 contre 2 605 en S44, soit une augmentation de +29%. Le nombre de décès survenus parmi les personnes hospitalisées a augmenté lui aussi, passant de 1 755 en S44 à 2 591 en S45, soit +48%. Les chiffres sur la mortalité en Ehpad en semaine 45 doivent encore être consolidés par Santé publique France, qui anticipe malgré tout une hausse.

