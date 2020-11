"DIRECT. Coronavirus en France : 339 morts en 24h, le Covid recule"

COVID FRANCE. La circulation de l'épidémie de Covid-19 continue de ralentir. Toutefois, 13 563 cas et 339 morts en 24 heures ont été enregistrés jeudi 26 novembre.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

23:29 - Le vaccin d'AstraZeneca doit être validé FIN DU DIRECT - Le vaccin d'AstraZeneca nécessite une "étude supplémentaire", d'après le directeur général du groupe, Pascal Soriot, qui a accordé une interview à l'agence Bloomberg. "Maintenant que nous avons trouvé ce qui semble être une meilleure efficacité, nous devons la valider", a-t-il déclaré.

23:07 - Les chiffres dans le Bas-Rhin Selon le dernier bilan du Covid en Bas-Rhin daté du 26 novembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 471 patients, avec 19 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 74 malades sont en réanimation, avec trois nouvelles entrées dans la journée. 856 personnes sont mortes du coronavirus, soit 5 de plus en 24 heures, et 3 611 sont sorties de l'hôpital soit, 17 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 71,4%. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 23 novembre était de 11,8%, soit 0,6 point de moins en 24 heures.

22:36 - On en est où, dans le Calvados ? Selon les derniers chiffres du Covid-19, dans le Calvados, le nombre de patients hospitalisés est de 241 personnes, avec sept nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 26 malades sont en réanimation, avec aucune nouvelle entrée dans la journée. 196 personnes sont mortes du coronavirus, soit trois de plus en 24 heures, et 842 sont sorties de l'hôpital, soit 13 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au jeudi 26 novembre 2020, à l'échelle régionale, est de 53,3%.

21:57 - "Notre système de santé ne supporterait pas" une troisième vague Pour le chef de service des urgences du CHR de Metz-Thionville, François Braun, "notre système de santé ne supporterait pas" une troisième vague. Le praticien, qui est aussi président de SAMU et Urgences de France, a ajouté au micro de France Bleu Lorraine que "les soignants sont épuisés. Ils sont au front depuis maintenant dix mois, avec une très petite période de repos. Une tension qui est permanente donc oui, ce sera très difficile de redémarrer au front dans les circonstances actuelles".

21:24 - Quel bilan en Guadeloupe ? D'après les derniers chiffres du Covid datés du jeudi 26 novembre, en Guadeloupe, le nombre de personnes hospitalisées est de 96 patients, avec deux nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Neuf malades sont en réanimation, avec deux nouvelles entrées dans la journée. 163 personnes sont mortes du coronavirus, soit aucune de plus en 24 heures, et 702 sont sorties de l'hôpital, soit une de plus.

20:39 - Une campagne de dépistage s'organise à Orléans Il sera désormais possible de se faire dépister sur le parvis de la médiathèque d'Orléans dès le samedi 28 novembre. Le service de santé des armées de Chanteau, dans le Loiret, a déjà installé trois tentes à cet emplacement. Les tests antigéniques effectués par des infirmiers et kinésithérapeuthes permettront de tester 26 personnes par heure selon la Ville d'Orléans. Les pharmaciens auront pour mission de prendre en charge les individus positifs au Covid-19. "Le but c’est de pouvoir proposer aux Orléanais de se faire tester facilement pour qu’ils puissent passer les fêtes en plus grande tranquillité et en plus grande sécurité sanitaire", a expliqué le maire de la commune Serge Grouard. C'est dans cette optique que les tests seront faits du lundi au samedi jusqu'à la fin du mois de janvier.

20:01 - 662 hospitalisations et 130 personnes supplémentaires en réanimation Les chiffres d'hospitalisations et réanimations continuent de baisser. D'après le dernier bilan de Santé publique France, diffusé ce jeudi 26 novembre, 29 310 hospitalisations sont en cours, soit 662 de moins en 24 heures. 4 018 personnes sont actuellement en réanimation, soit 130 de moins. Il est à noter que ces données correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

19:27 - 13 563 nouveaux cas, 339 décès en 24 heures D'après le dernier bilan de Santé publique France publié ce jeudi 26 novembre, 13 563 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Un chiffre encore éloigné de l'objectif du gouvernement, à savoir : franchir à la baisse la barre des 5 000 nouveaux cas quotidiens sur sept jours. Par ailleurs, 339 morts supplémentaires dans la journée sont à déplorer.

18:36 - Quelle est la situation dans le Rhône ? Selon le dernier bilan du Covid, daté du mercredi 25 novembre, dans le Rhône, le nombre de personnes hospitalisées est de 1 604 patients, avec 97 nouveaux admis en 24 heures. 254 malades sont en réanimation, avec 29 nouvelles entrées dans la journée. 1 428 personnes sont mortes du coronavirus, soit 13 de plus, et 7118 sont sorties de l'hôpital, soit 106 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 25 novembre 2020, à l'échelle régionale, était de 135,6%.

18:09 - Incendie dans un centre d'accueil pour mineurs atteints du Covid-19, dans l'Hérault Un incendie s'est déclaré à Portiragnes (Hérault), dans un centre qui doit accueillir des mineurs touchés par le Covid-19, pris en charge par le département, rapporte France Bleu. Le président de l'Hérault a porté plainte. "C’est avec stupeur que nous avons appris l’incendie de l’ancien relais de la Vitarelle à Portiragnes", a déclaré le Conseil départemental dans un communiqué. L'incendie a été assez rapidement maîtrisé.

17:54 - Les derniers chiffres en Martinique 52 patients sont hospitalisés en Martinique selon les données du 25 novembre de Santé publique France. Parmi ces derniers, quinze malades sont en réanimation. 40 personnes sont décédées du coronavirus. Aucun nouveau décès n'a été enregistré en l'espace de 24 heures. Le taux d'incidence était de 56,6 cas pour 100 000 habitants, soit -0,6 points de moins en 24 heures.