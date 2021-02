"DIRECT. Coronavirus en France : du mieux à l'hôpital, inquiétude selon les régions"

COVID FRANCE. Si les derniers chiffres émanant des hôpitaux français témoignent d'une légère amélioration de la situation, l'émergence des variants du coronavirus inquiète toujours et leur propagation est disparate selon les régions.

09:47 - La circulation du variant anglais inquiète à Dunkerque A Dunkerque, le variant anglais serait six fois plus présent, en moyenne, que dans le reste du pays. "Le taux de positivité des tests y atteint 10 %", précise l’Agence régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France et selon des analyses effectuées en début de semaine par un laboratoire privé, sur 1 367 tests PCR, 172 étaient positifs dont 117 révélant la présence du variant britannique. Tout cela n'est pas sans conséquence sur les indices de circulation du Covid-19, comme par exemple le taux d'incidence, qui atteint 485 pour 100 000 habitants dans la communauté urbaine. En réaction à cette situation, "une campagne exceptionnelle de dépistage est en cours d’organisation par l’ARS et ses partenaires dans plusieurs communes du secteur. Elle sera proposée à la population dans le courant de la semaine prochaine", précise l'Agence régionale de santé. 09:31 - Borne s'inquiète encore du manque de télétravail Considéré comme l'une des armes contre un nouveau confinement par le gouvernement, le télétravail n'est encore pas assez respecté lorsqu'il est possible, s'est inquiétée Elisabeth Borne ce jeudi matin. "Il faut se remobiliser", a lancé la ministre du Travail, qui parle d'une "érosion" ces derniers mois. "En novembre, on avait 70% des salariés qui peuvent facilement télétravaillé qui étaient en télétravail, et il y a encore 64% de ces salariés qui le font", a-t-elle expliqué. Et d'ajouter : "C'est un très bon outil pour lutter contre la propagation du virus".

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France, communiqué par Santé publique France ce mercredi 10 février, fait état de 25 387 nouveaux cas en 24 heures. Si le chiffre reste très élevé, il l’est moins que mercredi dernier (975 de moins). Le nombre de décès liés au Covid-19 s’élève quant à lui à 296 (en 24 heures), soit 61 de moins par rapport à mercredi dernier. À noter enfin, les soldes baissent pour le deuxième jour consécutif du côté des hospitalisations et des réanimations. Enfin, sur les nouvelles admissions en 24h, on est en légère hausse sur les réanimations (7 de plus que mercredi dernier), mais en baisse sur les nouvelles entrées à l'hôpital (-353). Le bilan détaillé ci-dessous :

3 385 622 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 25 387 de plus

80 443 décès au total (Ehpad compris), soit 296 de plus

56 772 décès à l'hôpital, soit 296 de plus

27 461 hospitalisations en cours, soit 216 de moins

3319 personnes actuellement en réanimation, soit 23 de moins

1525 nouveaux admis à l'hôpital (-401) et 282 en réanimation (-51)

237 113 personnes sorties de l'hôpital, soit 1396 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a publié jeudi dans la soirée son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 04 (du 25 au 31 janvier 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF note une "stabilisation du nombre de nouveaux cas confirmés", mais fait remonter les résultats d'une enquête flash sur la propagation des variants du Covid-19, qui concernerait désormais 14% des tests PCR. Les nouvelles admissions en services de réanimation ont augmenté en semaine 4 (+6%). Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 reste élevée, mais observe une stabilisation en semaine 04 . 143 325 nouveaux cas confirmés ont été comptabilisés en S04, contre 141 732 la semaine dernière, soit +1%. Au niveau des indicateurs, on note un taux de positivité national hebdomadaire des personnes testées de 6,7%, ce qui représente une légère diminution par rapport à la semaine précédente (7,1% en S03, soit -0,4 point). Enfin, le taux d'incidence national (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) est stable : de 211 en semaine 03, il passe à 214 en S04. Les Alpes-Maritimes (453), les Bouches-du-Rhône (396) et le Var (333) restent les départements où le taux d'incidence est le plus élevé.

. 143 325 nouveaux cas confirmés ont été comptabilisés en S04, contre 141 732 la semaine dernière, soit +1%. Au niveau des indicateurs, on note un taux de positivité national hebdomadaire des personnes testées de 6,7%, ce qui représente une légère diminution par rapport à la semaine précédente (7,1% en S03, soit -0,4 point). Enfin, le taux d'incidence national (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) est stable : de 211 en semaine 03, il passe à 214 en S04. Les Alpes-Maritimes (453), les Bouches-du-Rhône (396) et le Var (333) restent les départements où le taux d'incidence est le plus élevé. Concernant la propagation des variants du Covid-19 , Santé publique France s'appuie sur une enquête "flash" menée sur près de 100 000 tests PCR répartis dans 136 laboratoires de 15 régions de France. Sur l'ensemble de ces tests, 14% sont suspectés d'être porteurs des nouvelles souches du coronavirus.

, Santé publique France s'appuie sur une enquête "flash" menée sur près de 100 000 tests PCR répartis dans 136 laboratoires de 15 régions de France. Sur l'ensemble de ces tests, 14% sont suspectés d'être porteurs des nouvelles souches du coronavirus. En milieu hospitalier , on note une stabilisation des nouvelles hospitalisations pour Covid-19, après une augmentation entre les semaines 01 et 03. En semaine 04, 11 117 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S04 contre 11 155 la semaine passée. En revanche, Santé publique France révèle une augmentation des nouvelles admissions en réanimation en S04 avec 1 800 nouveaux patients (contre 1 706 en S03, soit +6%).

, on note une stabilisation des nouvelles hospitalisations pour Covid-19, après une augmentation entre les semaines 01 et 03. En semaine 04, 11 117 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S04 contre 11 155 la semaine passée. En revanche, Santé publique France révèle une augmentation des nouvelles admissions en réanimation en S04 avec 1 800 nouveaux patients (contre 1 706 en S03, soit +6%). Concernant les décès , en semaine 04, le nombre de déclarations de décès survenus au cours d’une hospitalisation a légèrement augmenté, avec 2 288 décès en S04 contre 2 175 en S03, soit +5%. Cette augmentation est plus faible que celle observée entre les semaines 02 et 03 (+21%).

, en semaine 04, le nombre de déclarations de décès survenus au cours d’une hospitalisation a légèrement augmenté, avec 2 288 décès en S04 contre 2 175 en S03, soit +5%. Cette augmentation est plus faible que celle observée entre les semaines 02 et 03 (+21%). Santé publique France a fait remonter les données de l'enquête CoviPrev sur la santé mentale des Français. Sur un panel de 2 000 adultes, cette enquête démontre une baisse de l’adoption systématique de toutes les mesures en lien avec la limitation de l’interaction sociale. La santé mentale des personnes interrogées reste dégradée, avec un maintien à des niveaux élevés des états dépressifs, des états anxieux et des troubles du sommeil.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

