"DIRECT. Coronavirus en France : en réanimation, la barre des 6 000 bientôt franchie ?"

Lors d’un déplacement à l’aéroport de Roissy, ce dimanche, le Premier ministre a voulu rassurer les Français sur la faible circulation des variants brésilien et sud-africain. Au micro de BFM TV, Jean Castex a rappelé que les virus mutants du coronavirus "sont peu nombreux et ont même tendance à régresser" en France. L’occasion de souligner l’importance de la vaccination qui représente pour le locataire de Matignon "le chemin vers la sortie de cette crise sanitaire".

11:06 - La réouverture des écoles inquiète

Dans la direction des écoles, la rentrée scolaire fait peur. "Il ne me semble pas que les chiffres soient extrêmement favorables à une réouverture des écoles", a même affirmé une directrice d’école élémentaire à Saint-Denis au micro de Franceinfos, ce dimanche. Catherine Da Silva est également représentante du Snuipp-FSU 93 et pour elle, le retour dans les écoles ne se fera pas de manière sereine. D’autant que sur la question des tests salivaires, tant promis par le gouvernement : "On n'en a pas encore vu la couleur avant les vacances et je ne sais pas si on en verra la couleur après les vacances."