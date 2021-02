"DIRECT. Coronavirus en France : encore 20 701 nouveaux cas, les variants prolifèrent en Moselle"

COVID FRANCE. 20 701 nouvelles contaminations ont été recensées vendredi 12 février. La propagation des variants du Covid-19 est particulièrement active en Moselle, laissant craindre une situation similaire à échelle nationale. Retrouvez les dernières informations en direct.

21:28 - 645 nouveaux décès liés au Covid-19 D'après le dernier bilan des autorités sanitaires de ce vendredi 12 février, 645 malades du Covid-19 sont décédés des suites d'une infection au coronavirus. Parmi eux, 317 ont recensés à l'hôpital et portent 81 448 le nombre de patients décédés. Le nombre de décès dans les Ehpad, actualisé ce vendredi, est de 23 999, avec 328 de plus depuis le dernier bilan.

21:13 - 20 701 nouvelles contaminations en 24 heures Selon le dernier bilan des autorités sanitaires de ce vendredi 12 février, 20 701 nouveaux cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en un jour. C'est 1438 de moins que vendredi dernier. Au total depuis le début de l'épidémie, on recense 3 427 386 infections au Sars-Cov2 sur le territoire français.

20:50 - La Marine nationale mobilisée pour venir en aide à Mayotte Le patrouilleur "Le Malin" de la Marine nationale est envoyé à Mayotte, territoire confiné depuis le 5 février. "Il est parti ce matin de La Réunion et sera sur zone mardi avec à son bord des stocks d’oxygène pour l’hôpital de Mayotte. Il participera quelques jours au dispositif de contrôle aux frontières", a indiqué sur Twitter Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Une décision prise en accord avec Florence Parly, ministre des Armées.

20:33 - Un cas de réinfection par le variant sud-africain détecté en France pour la première fois Un patient de 58 ans, infecté une première fois en septembre par le Covid-19, a été de nouveau contaminé début janvier, cette fois par le variant sud-africain. Une infection qui a entraîné une forme grave de maladie. C'est la première fois qu'un cas de réinfection via cette souche mutante est détecté en France, indique l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). L'étude, parue mercredi 10 février, indique que le variant sud-africain "peut être responsable d'une réinfection grave après une première infection légère". Le malade est toujours hospitalisé, mais toujours dans le coma et sous ventilation artificielle.

20:17 - Le point sur la situation dans le Var 11 décès supplémentaires ont été recensés au cours des dernières 24 heures dans le département du Var, rapporte Var-Matin. Le niveau d'hospitalisation reste très élevé, avec 245 personnes hospitalisées ce vendredi 12 février. 66 malades du Covid-19 occupent les services de réanimation. Le taux d'occupation des lits en réanimation est de fait de 113 %. Le variant anglais est en nette augmentation sur le territoire.

20:02 - Près de 2 840 000 vaccinations ont été réalisées en France Après un démarrage timide fin décembre et début janvier, la campagne de vaccination semble bien s'accélérer sur le territoire français. Le ministère de la Santé a publié les derniers chiffres de la vaccination et fait état, le 12 février, de 2 838 477 doses administrées depuis le 27 décembre 2020. Parmi elles, 1 235 112 ont été réalisées entre le 1er et le 12 février. 167 369 doses ont été délivrées au cours des dernières 24 heures.

19:43 - Vers une aggravation de la situation en Bretagne ? Relativement maitrisée depuis le début de l'épidémie de Covid-19, la situation tend à s'aggraver en Bretagne, et notamment en Ille-et-Vilaine, comme l'explique Ouest France. Selon le dernier bilan daté du 11 février, 409 patients sont hospitalisés, avec 18 nouvelles entrées en 24 heures. 31 malades occupent les services de réanimation. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 11 février 2021, à l'échelle régionale, était de 33,3%. Le taux d'incidence était de 170,8 pour 100 000 habitants. À l'échelle régionale, il a augmenté de 48 points depuis le 4 janvier, indique à Ouest France, Stéphane Mulliez, directeur de l'Agence régionale de santé.

19:20 - "On fait tout pour éviter le reconfinement" assure Gabriel Attal À l'occasion d'un Facebook live organisé par 20 minutes, Gabriel Attal répondait aux questions posées par les internautes. Le porte-parole du gouvernement a ainsi indiqué : "On fait tout pour éviter le reconfinement". Il a ajouté : "Il n'y a pas d'explosion de l'épidémie en France. (...) On a un plateau de contaminations qui depuis une grosse semaine descend un peu". Questionné sur un potentiel allégement des restrictions, Gabriel Attal a indiqué : "Aujourd’hui, ce n’est pas d’actualité. Mais on peut se dire qu’une fois qu’on aura un nombre important de personnes vulnérables qui auront été vaccinées, ça veut dire qu’il y aura moins de risques que des personnes se retrouvent avec des formes graves à l’hôpital et que notre hôpital soit saturé. Donc on se dit qu’on pourra à ce moment-là alléger les restrictions".

19:01 - Les soldes prolongées jusqu'au 2 mars Alors qu'elles devaient s'achever le mardi 16 février, les soldes d'hiver sont prolongées de deux semaines, jusqu'au 2 mars. « Nous avons répondu favorablement » à une demande des commerçants et cette décision permet de « compenser le contrecoup du couvre-feu à 18 heures en permettant aux clients d’étaler leurs achats », a indiqué le ministère délégué aux PME à l’AFP. L'objectif est de permettre aux enseignes de liquider leurs stocks, alors que les accès aux magasins sont limités en raison du couvre-feu généralisé à 18 heures.

18:46 - 103 établissements scolaires et 1599 classes fermés Dans son point de situation hebdomadaire, l'Éducation nationale fait état de 103 établissements et de 1599 classes fermés en raison du Covid-19. Parmi les structures scolaires closes, on dénombre 69 écoles, 26 collèges et 8 lycées. Les académies de Versailles et de Créteil sont particulièrement concernées, avec respectivement 261 et 228 fermetures de classe. Des chiffres en hausse, puisque la semaine dernière, 934 classes étaient fermées.

18:27 - Le point sur l'épidémie à Mayotte Territoire très touché par l'épidémie, et soumis à un nouveau confinement depuis le 5 février, Mayotte voit le nombre de personnes hospitalisées encore augmenter. Selon les derniers chiffres des autorités sanitaires, 29 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital dans les dernières 24 heures, portant à 130 le nombre total de malades hospitalisées. 28 d'entre eux occupent les services de réanimation. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 8 février 2021 était de 27,6%, alors que le taux d'incidence était de 869,1 cas pour 100 000 habitants. Le territoire est classé en vulnérabilité élevée.

18:10 - Il faut se préparer à ce que le virus "reste parmi nous" Le monde "d'après" le virus n'est plus d'actualité, il serait plutôt question de monde avec le virus. Selon la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Andrea Ammon il y a peu de chance pour que le Covid-19 disparaisse. « Maintenant il semble qu’il soit plus probable qu’il reste. Il semble très bien adapté aux humains. Donc nous devons nous préparer à ce qu’il reste parmi nous », a -t-elle déclaré à l'AFP.

17:55 - La Dordogne à la recherche des variants, une campagne de dépistage est prévue lundi En Dordogne, lundi donnera le coup d'envoi d'une campagne de dépistage massive des variants du Covid-19. 200 personnes ont été contactées par l'ARS après un passage dans l'Ehpad de la commune de Nontron, sur place un cas de virus variant à été découvert. Elles sont invitées à venir se faire tester en début de semaine de 12h à 17h. "C'est important. C'est un devoir citoyen. Il faut le faire lundi car c'est une course contre la montre pour éviter la diffusion des variants que l'on maîtrise mal et qui peut-être engendreraient une efficacité vaccinale diminuée" a insisté le directeur du laboratoire où aura lieu la campagne de dépistage.

17:40 - Le bilan en Normandie Selon le dernier bilan de Santé publique France en Normandie, le nombre de personnes hospitalisées est de 1271 patients, avec 44 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 126 malades sont en réanimation, avec 10 nouvelles entrées dans la journée. 2064 personnes sont mortes du coronavirus, soit 15 de plus en 24 heures et 7887 sont sorties de l'hôpital soit 71 de plus.

17:30 - Après le passage d'Oliver Véran, le maire de Metz continue de demander la fermetures des écoles Le maire de Metz, François Grosdidier, ainsi que d'autres élus ne semblent pas pleinement satisfaits de la réponse apportée par Oliver Véran sur les mesures à mettre en place pour contre-carrer l'avancée de l'épidémie. Au micro de BFM, l'édile demande une fermeture des établissements scolaires dès ce soir. "Nous avons remarqué sur la métropole de Metz une explosion des cas de variants et surtout une explosion chez les 10-20 ans. Il faut absolument arrêter cela, c'est une question de jour. C'est pour ça que nous demandons que les vacances scolaires soient ce soir. Ce n'est pas la réponse qui a été faite. Le ministre nous a indiqué qu'il y aurait une réunion au plus haut niveau".

17:20 - La Haute autorité de santé dévoile ses premières recommandations pour soigner les symptômes prolongés La Haute autorité de santé vient de publier ses recommandations pour la prise en charge des patients de Covid long, c'est-à-dire les personnes présentant toujours des symptômes de Covid-19 plusieurs semaines après l'avoir contracté. Elle préconise "un projet de soins personnalisé, assorti d’objectifs réalisables (être soulagé plutôt que guéri par exemple) et d'un suivi" très orienté autour de la rééducation du patient, qu'elle soit respiratoire, olfactive ou encore face à l'effort. La HAS rappelle aussi que des travaux de recherche sont en cours pour comprendre l'origine des symptômes et trouver des approches thérapeutiques adaptées.

17:00 - Renforcement des contrôles à l'approche des vacances en Île-de-France La préfecture de police de Paris a annoncé que dès ce soir, 18h, un dispositif composé de 800 policiers serait mis en place sur tout le territoire de l'Île-de-France pour renforcer les contrôles. Prévu juste avant les départs en vacance, l'idée derrière le procédé est d'inciter les gens à rester vigilant et de continuer à faire respecter les mesures sanitaires.

16:40 - Un collectif de résident d'Ehpad réclament un retour à la vie normale dès leur vaccination Philippe Wender, 83 ans et président de l'association Citoyennâge, a parlé au nom des résidents d'Ehpad et a réclamé des allègements du protocole sanitaire dans les établissements. «Il nous faut plus de liberté dès lors que nous aurons été vaccinés. Nous avons déjà perdu un an de notre vie et pour nous les années qui restent comptent triple ou quadruple, elles sont limitées». Le collectif rassemble des résidents d'Ehpad et est soutenu par l'association des directeurs au service des personnes âgées. Les demandes de Citoyennage portent sur le "retour à la normale" des visites pour recevoir leurs proches "en toute liberté et intimité". Les résidents souhaitent retrouver une vie sociale que ce soit dans leur propre famille : "Voir du monde est une nécessité, en un an nous avons perdu une partie de nos liens familiaux". Ou au sein même de l'établissement en signant la fin du cloisonnement et en raccourcissant les distances sanitaires : "Avec beaucoup d'entre nous qui sommes sourds, ça finit par faire un brouhaha et c'est pas marrant".

16:20 - La situation en Centre-Val de Loire Selon les données de l'épidémie de Covid-19 en Centre-Val de Loire, le nombre de personnes hospitalisées est de 1061 patients, avec 56 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 132 malades sont en réanimation, avec 18 nouvelles entrées dans la journée. 1812 personnes sont mortes du coronavirus, soit 16 de plus en 24 heures et 7052 sont sorties de l'hôpital soit 54 de plus.