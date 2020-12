"DIRECT. Coronavirus en France : encore 310 morts, un rebond prévu dans 15 jours ?"

COVID FRANCE. 310 nouveaux décès et plus de 14 000 nouveaux cas ont été comptabilisés ces dernières 24 heures, à la veille d'une nouvelle conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran. Pourtant, des spécialistes comme l'épidémiologiste Catherine Hill misent déjà sur un rebond dans 15 jours.

20:31 - Un taux de positivité qui reste stable Le taux de positivité des tests coronavirus réalisés au cours des dernières 24 heures est le même que celui annoncé la veille par Santé publique France : 10,8%. Ainsi, sur 100 tests, en moyenne, 10,8 sont positifs au Covid-19. Un taux qui a nettement diminué ces derniers jours, voire ces dernières semaines, et qui reste ce mercredi stable par rapport à la veille. 20:07 - Des hospitalisations et des réanimations en nette diminution La diminution du nombre des hospitalisations semble se poursuivre ce mardi. Si 27 013 hospitalisations sont toujours en cours dans l'ensemble du pays, les autorités sanitaires en recensent tout de même 626 de moins que la veille. Un constat similaire est évoqué du côté des réanimations. Avec 117 patients en moins en 24 heures, on compte à présent 3 488 personnes atteintes du Covid-19 dans les lits de réanimation français. 19:49 - 313 morts supplémentaires en 24 heures en France Alors que le nombre de nouveaux cas de coronavirus continue d'augmenter, du côté des décès, 310 nouveaux morts sont rapportés ce mercredi soir par Santé publique France. Tous sont comptabilisés dans les hôpitaux. Un chiffre qui porte à 53 816 le nombre de décès total recensés en France depuis le début de l'épidémie de coronavirus, et à 37 002 le nombre de morts enregistrés dans les seuls hôpitaux du pays. 19:37 - 14 064 cas de coronavirus supplémentaires en 24 heures Santé publique France vient de dévoiler le bilan et les chiffres du jour. 14 064 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 2 244 635 le nombre de cas de Covid-19 enregistrés en France depuis le début de la pandémie. Dans le détail, 12 071 cas ont été décelés grâce à des tests RT-PCR, selon la base SI-DEP, et 1 993 cas ont pu être confirmés grâce à des tests antigéniques, selon la base ContactCovid de l’Assurance Maladie - Calculs Santé publique France. 19:14 - Les médecins du travail désormais autorisés à dépister et vacciner Une ordonnance autorisant les services de santé au travail à dépister et à vacciner contre le coronavirus a été adoptée ce mercredi 2 décembre par le gouvernement en Conseil des ministres. Un droit qui court pour le moment jusqu'au 16 avril 2021. Dans le détail, il est écrit que "le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des services de santé au travail" a le droit de "prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2" ainsi que de participer aux actions "de vaccination définies par l'État". Dans ce second cas, les modalités restent cependant à préciser. 18:45 - Vaccin : la stratégie du gouvernement dévoilée jeudi soir Une nouvelle conférence de presse de Jean Castex se tiendra jeudi soir à 18h30. Au programme ? Selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, le Premier ministre devrait notamment détailler la stratégie vaccinale du gouvernement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, ainsi que la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, et le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, seront également présents. 18:25 - Une campagne de dépistage massif organisée à Saint-Étienne, Lille et Le Havre Le président de la République a annoncé mercredi qu'une campagne de dépistage massif du coronavirus va être lancée dans trois métropoles françaises. Comme le révèle notamment BFM TV, les trois métropoles en question sont Saint-Étienne, Lille et Le Havre. Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre Jean Castex avait d'ores et déjà évoqué trois territoires pour expérimenter une telle initiative, parlant alors de zones avec "pas mal de population". 17:51 - "L'important n'est pas d'être le premier, mais d'avoir un vaccin sûr et efficace" Lors d'une réunion avec ses homologues de l'Union Européenne, le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a réagi à la mise en place de la campagne de vaccination la semaine prochaine du Royaume-Uni : "L'important n'est pas d'être le premier, mais d'avoir un vaccin sûr et efficace". L'homme politique a ajouté lors d'une conférence de presse qu'"il faut noter qu'il y a différentes procédures et approches : les États-Unis et le Royaume-Uni ont opté pour des autorisations d'utilisation d'urgence, alors que nous avons préféré l'approche conditionnelle normale, recourant à une procédure éprouvée, ce qui peut conduire à quelques différences de calendrier". 16:16 - 299 décès dans l'Ain Selon le dernier bilan de Santé publique France dans l'Ain, daté du 1er décembre, le nombre de personnes hospitalisées est de 385 patients, dont 24 malades en réanimation. 299 personnes sont décédées du SARS-CoV-2, et 1207 sont sorties de l'hôpital. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 28 novembre était de 17,9%, soit 0,1 points de plus en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 159,2 cas pour 100 000 habitants, soit 0,3 points de plus en 24 heures. 15:28 - L'OMS recommande de porter un masque dans un lieu clos si l'aération est inadéquate "À l'intérieur, à moins que l'aération n'ait été jugée adéquate, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) conseille au grand public de porter un masque non médical, peu importe si une distance physique d'au moins un mètre peut être maintenue ou pas", a précisé l'OMS. 14:58 - La stratégie vaccinale du gouvernement sera détaillée demain à 18h30 Jean Castex tiendra une conférence de presse demain à 18h30, afin d'évoquer la stratégie qui sera mise en place pour la future campagne de vaccination. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, sera aussi présent. Cette annonce n'est pas une surprise puisque le Premier ministre avait indiqué la semaine dernière que la question de la vaccination allait être traitée la semaine suivante. 14:31 - Les données de Santé publique France dans l'Hérault 296 patients sont hospitalisés dans l'Hérault en Occitanie. 34 nouvelles admissions ont été recensées en l'espace de 24 heures. Les services de réanimation sont occupés par 64 personnes. Le département déplore 411 décès liés au coronavirus. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 28 novembre était de 7,7%, soit -0,1 points de moins en 24 heures. 12:48 - Un isolement de sept jours pour les Français skiant à l'étranger Jean Castex a précisé au micro de BFMTV dans la matinée qu'un isolement de sept jours pourrait être imposé aux personnes allant skier à l'étranger. Les préfets des départements limitrophes à la Suisse et l'Espagne pourraient prendre cette décision. Le Premier ministre justifie cette annonce en indiquant que c'est pour "empêcher les Français d'aller se contaminer dans les stations" de ski. Des contrôles aléatoires aux frontières de ces deux pays pourraient aussi être mis en place.

Jeudi 27 novembre dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 47 (du 16 au 22 novembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF fait savoir que la circulation du Covid-19 dans le pays a fortement baissé en une semaine. Les nouveaux cas confirmés, les passages aux urgences, les hospitalisations et les nouvelles admissions en réanimation restent élevés, mais baissent également. Voici les points clés à retenir :

Baisse importante des indicateurs de circulation du Covid-19. Si une diminution de la circulation du virus avait déjà été observée en semaine 46, elle se confirme en semaine 47. Le taux de positivité est désormais de 13,2% sur l'ensemble de la France métropolitaine, il était de 16,4% la semaine passée (-3,3 points). Cela concerne toutes les classes d'âges, mais les diminutions les plus fortes sont observées chez les 65-74 ans (-4,9 points) et chez les 45-64 ans (- 3,5 points). Le taux d'incidence, ou nombre de cas pour 100 000 habitants, est désormais fixé à 154 (255/100 000 en S46, - 40%). Là encore, toutes les classes d'âges sont concernées, la diminution la plus marquée étant observée chez les 65-74 ans (- 44%), suivie par les 45-64 ans (- 42%).

Nouvelle baisse du nombre de nouveaux cas . En semaine 47, 757 584 personnes ont été testées par RT-PCR pour la première fois. De ces tests, 99 812 nouveaux cas ont été rapportés, un chiffre en forte diminution par rapport à la semaine précédente (165 230 en semaine 46, soit une baisse de -40%). Santé publique France note également la poursuite de la diminution rapide du nombre de nouveaux cas-contact, y compris à risque.

Les chiffres à l'hôpital restent élevés, mais continuent leur décrue . Après 4 semaines consécutives de hausse puis une stabilisation en S45, le nombre de passages pour

suspicion de Covid-19 en S47 était en baisse pour la 2ème semaine consécutive. La diminution des déclarations de nouvelles hospitalisations observée en S46 se poursuit. En S47, 13 585 nouvelles hospitalisations ont été déclarées contre 17 390 en S46, soit -22 %. Le taux d'admissions en réanimation en semaine 47 a diminué dans toutes les régions de France métropolitaine par rapport à la semaine précédente. En semaine 47, on a compté 2 069 nouvelles admissions en réanimation ont été déclarées contre 2 761 en S46, soit -25 %.

Les décès liés au Covid-19 sont encore nombreux, malgré une légère baisse. En semaine 47, pas moins de 3 343 décès ont été enregistrés, que ce soit en hôpitaux ou en Ehpad, contre 4 383 en S46. "Néanmoins, la diminution observée pour les décès en ESMS (Établissement ou service social ou médico-social, ndlr) sera très certainement réévaluée dans le prochain point épidémiologique après la consolidation des données", avertit Santé publique France.

