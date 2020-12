"DIRECT. Coronavirus en France : encore 627 morts, le Covid toujours très actif"

COVID FRANCE. Le dernier bilan de Santé publique France, publié ce vendredi soir, fait état de plus de 13 000 nouvelles contaminations et 627 décès. Ce bilan confirme le plateau observé depuis plusieurs semaines, même s'il convient de rappeler que le nombre de morts inclut le vendredi les données des Ehpad.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Selon le dernier bilan de Santé publique France diffusé vendredi 11 décembre, 13 406 personnes ont été contaminées par le Covid-19 ces dernières 24 heures. On observe donc bel et bien un effet plateau depuis plusieurs jours dans le nombre de cas diagnostiqués. Par ailleurs, 627 morts supplémentaires sont à déplorer, dont 304 à l'hôpital. Si ce nombre est bien supérieur au bilan de la veille, c'est parce que les données des Ehpad sont communiquées le vendredi ce qui, mécaniquement, fait remonter la courbe des décès. Sur les 24 975 personnes hospitalisées actuellement, 2 884 sont en réanimation, soit 75 de moins qu'hier.

22:22 - Le Val-de-Marne reste le département avec le plus de nouvelles réanimations Dans le Val-de-Marne, le nombre d’admis en réanimation s’élève à 18 cas ces dernières 24 heures, d’après les chiffres de Santé publique France communiqués ce vendredi. En tout, 65 personnes sont en réanimation, ce qui place le département francilien en tête des départements français où l’on compte le plus de cas en réanimation.

21:31 - Situation toujours critique dans le Rhône Le Rhône est le département où l’on compte le plus de nouveaux admis à l'hôpital. D’après les derniers chiffres de l’épidémie, 71 personnes ont été hospitalisées en 24 heures. Au total, 1 189 patients sont actuellement à l’hôpital, ce qui place également le département en tête sur ce critère. Concernant les cas les plus graves, 156 personnes sont en réanimation, soit 12 de plus depuis hier. "La situation est tendue, on est toujours en surrégime, indique Olivier Claris, président de la commission médicale d’établissement (CME) des Hospices civils de Lyon, dans le Monde daté de ce vendredi. Aucun bloc opératoire n’a pu reprendre à plein son activité, on reste sur le qui-vive."

20:45 - Un médecin anti-masque interdit d’exercer pendant cinq mois L’Agence régionale de santé a prononcé une interdiction d’exercer pendant cinq mois à l’encontre d’un médecin installé à Sainte-Foy-Lès-Lyon. La raison : ce pneumologue refusait de porter un masque ou d’examiner les patients portant un masque. "La dictature Macron a fini par m’avoir", a déclaré le praticien dans un message sur son répondeur vocal, nous apprend le Progrès ce vendredi, qui précise que le médecin niait la réalité de l’épidémie. "On va rigoler dans 15 jours : il n’y aura rien. 80 % des diagnostics de Covid sont faux, surtout sur les causes de décès", leur avait-il affirmé en septembre dernier, lors du dépôt de plainte d’un de ses patients auprès du Conseil départemental de l’Ordre des médecins du Rhône.

20:00 - Chaque semaine, un nouveau rapport sur les effets indésirables des vaccins L’Agence du médicament publiera chaque semaine un rapport sur les effets indésirables des vaccins contre le Covid-19, a annoncé la directrice de la surveillance de l’ANSM, Céline Mounier, lors d’une conférence de presse ce vendredi. L’objectif est de pouvoir identifier les effets indésirables qui n’auraient pas été observés lors des essais cliniques. Un dispositif renforcé sera mis en place pour faciliter la télédéclaration des médecins, via le portail signalement.social-sante.gouv.fr. Les rapports d’analyse seront alimentés par les données des centres régionaux de pharmacovigilance, notamment en lien avec les remontées des professionnels de santé, des patients et de cas signalés en laboratoire. Pour l’heure, l’Agence européenne du médicament doit encore se prononcer sur l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle des deux premiers vaccins des laboratoires Pfizer/BioNTech et Moderna.

19:41 - 2 884 personnes en réanimation, soit 75 de moins Le nombre de personnes en réanimation est descendu sous la barre des 3 000 patients, ce qui est une bonne nouvelle, d’après le dernier bilan de Santé publique France. Au total, 2 884 patients sont actuellement en service de réanimation, c’est 75 personnes de moins en 24 heures.

19:28 - Le nombre de contaminations s’élève à 13 406 L’épidémie se maintient à un haut niveau, selon les derniers chiffres de Santé publique France. Ces dernières 24 heures, 13 406 personnes ont été contaminées par le Covid-19, un niveau qui ne baisse plus significativement depuis plusieurs jours.

19:26 - 627 morts du Covid-19 Le dernier bilan de Santé publique France révèle que 627 personnes sont mortes du Covid-19. Dans le détail, 304 personnes sont mortes à l’hôpital dans les dernières 24 heures et 323 sont décédées dans les Ehpad depuis mardi. Ce dernier bilan, communiqué vendredi 11 décembre, porte à 57 567 le nombre de décès imputables à la pandémie de coronavirus.

18:57 - Départ de la campagne de dépistage massif ce lundi dans les Ardennes A compter du lundi 14 décembre, l’Agence régionale de santé Grand Est et Ardenne Métropole organiseront une campagne de dépistage massif, annonce France 3 régions, qui rappelle que le taux d’incidence dans les Ardennes est de 250 pour 100 000 habitants. En d’autres termes, le département figure parmi les plus mauvais élèves de France sur ce critère. "On est sur quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais je pense qu'on doit le démultiplier, en le rendant accessible à proximité de l'endroit où l'on vit, peut-être à proximité de l'endroit où l'on va faire ses courses", explique Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières et président de la Communauté d’agglomération Ardenne métropole, à France 3 régions. Des tests antigéniques seront effectués pour rendre les résultats dans la demi-heure.

18:31 - 186 patients hospitalisés en Outre-mer Au 10 décembre, 80 personnes sont toujours hospitalisées pour une infection au coronavirus en Outre-mer : 80 en Guadeloupe, 32 en Martinique, 14 en Guyane, 52 à La Réunion et 8 à Mayotte. 22 patients sont pris en charge en réanimation : 6 en Guadeloupe, 10 en Martinique, 5 à La Réunion et 1 à Mayotte. Depuis le début de l’épidémie, 362 personnes sont décédées des suites de la maladie : 165 en Guadeloupe, 42 en Martinique, 67 en Guyane, 50 à La Réunion et 38 à Mayotte.

18:15 - Le profil des patients en réanimation Entre le 5 octobre et le 8 décembre, sur les 3 814 patients admis en réanimation pour une forme grave de Covid-19, 71 % étaient des hommes et l’âge médian était de 68 ans, selon les dernières données de Santé publique France. 89 % des patients admis en réanimation présentaient au moins une comorbidité et cette proportion était de 84 % parmi ceux âgés de moins de 65 ans.

18:03 - Le point en Provence-Alpes-Côte d’Azur Selon le dernier bilan de l’Agence régionale de santé, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 887 personnes sont toujours hospitalisées pour une infection au coronavirus, dont 302 en réanimation. Depuis le début de l’épidémie, 3 064 personnes sont décédées des suites de la maladie.

17:46 - La baisse des hospitalisations se poursuit Après plusieurs semaines d’augmentation, le nombre d’hospitalisations liées au Covid-19 est en baisse depuis début novembre. Une diminution qui continue en semaine 49 (du 30 novembre au 6 décembre), rapporte Santé publique France dans son point épidémiologique hebdomadaire, avec en moyenne 12,6 hospitalisations pour 100 000 habitants, contre 13,8 la semaine précédente.

17:29 - Une diminution des décès plus lente qu'au printemps selon l'Insee Depuis le pic de mortalité observé le 7 novembre, le nombre de décès est en baisse partout en France, selon les dernières données de l’Insee. Une diminution qui intervient cependant plus lentement qu’au printemps, après la première vague de Covid-19, a précisé l’institut, ajoutant que le nombre moyen de décès est encore supérieur de 17% aux chiffres enregistrés l'an dernier à la même période.

17:13 - Une situation préoccupante dans l’Orne Alors que Séverine Coquelin, directrice des soins au centre hospitalier (CH) de L’Aigle, dans l’Orne, a indiqué lors d’un point presse que "début novembre, le secteur [était] celui où le coronavirus circulait le moins", le taux d’incidence de la ville a grimpé en début de semaine jusqu’à 151,6 cas pour 100 000 habitants. Un taux qui confirme que le nombre de cas est actuellement à la hausse dans le département.

16:59 - Six personnes en réanimation en Corse Selon le dernier bilan de l’Agence régionale de santé, 31 personnes sont toujours hospitalisées en Corse (18 en Corse du Sud et 13 en Haute-Corse), dont 6 en soins intensifs ou en réanimation (5 en Corse du Sud et 1 en Haute-Corse). Le taux de positivité sur l’île est en baisse et s’établit à 1,7 % sur sept jours glissants.

16:45 - Le profil des patients hospitalisés Depuis le 1er mars, l’âge médian des 236 755 patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 est de 73 ans et 53 % sont des hommes, selon les données de Santé publique France. Par ailleurs, 74 % des patients décédés étaient âgés de 75 ans et plus et 59 % étaient des hommes.

16:29 - Le point sur le taux de reproduction du virus Du 30 novembre au 6 décembre (semaine 49), le taux de reproduction effectif (le nombre de personnes contaminées par cas positif) est inférieur à 1 en France métropolitaine. En Outre-mer, ce taux est également inférieur à 1 en Guadeloupe et en Martinique. Il s’établit à 1,40 en Guyane à 1,01 à La Réunion, rapporte Santé publique France dans son point épidémiologique hebdomadaire.

16:14 - 460 personnes hospitalisées en Centre-Val de Loire Selon le dernier bilan de l’Agence régionale de santé, 460 personnes sont toujours hospitalisées dans le Centre-Val de Loire pour une infection au Covid-19, dont 55 dans le Loiret, 122 dans le Cher, 68 en Eure-et-Loir, 32 dans l'Indre, 95 en Indre-et-Loire et 88 dans le Loir-et-Cher. Au 10 décembre, 1 840 personnes sont décédées des suites de la maladie dans la région depuis le début de l’épidémie.

16:02 - Foyer de contamination dans un Ehpad-hôpital dans le Loiret Un cluster a été découvert au sein de l'Ehpad-hôpital de Sully-sur-Loire, dans le Loiret. Vingt personnes ont été infectées par le Covid-19 dans l'établissement selon l'Agence régionale de santé. L'un des pensionnaires atteint par le virus est décédé le week-end dernier. Dans le détail, treize résidents ont été touchés par la maladie infectieuse, contre sept parmi les membres du personnel. À la suite de l'apparition de ce foyer de contamination, l'ensemble des pensionnaires ainsi que le personnel de l'hôpital seront testé. Cela représente 200 personnes au total.

15:43 - Hausse du taux d’incidence dans la Nièvre Régis Dindaud, délégué pour la Nièvre de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, a indiqué lors d’un point presse que depuis fin novembre le taux d’incidence dans la Nièvre est remonté de 100 à 146 cas de coronavirus pour 100 000 habitants. "De 146 pour la population générale, le taux d’incidence pour les Nivernais âgés de 65 ans et plus a atteint aujourd'hui 229", a également précisé le délégué départemental de l’ARS.

15:33 - 4 889 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 Selon les dernières données de Santé publique France, en semaine 49 (du 30 novembre au 6 décembre 2 020), 4 889 passages aux urgences ont été rapportés pour suspicion de COVID-19, soit 2,2 % de l’activité totale des services d’urgence.

15:16 - Un retard "embêtant" du vaccin Sanofi/GSK Au micro de franceinfo, le Dr Jean-Pierre Thierry, conseiller médical de France Assos Santé, a estimé que le retard du vaccin contre le Covid-19 de Sanofi et GSK était "embêtant". "On avait intérêt, en 2021, à diversifier les sources de production de vaccins. L'Union européenne avait d'ailleurs précommandé plus de vaccins Sanofi/GSK que de vaccins Moderna", a-t-il expliqué.

15:02 - Un taux d’incidence de 76,5 dans les Pays de la Loire Selon le dernier bilan de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire, le taux d’incidence s’établit à 76,5 cas de coronavirus pour 100 000 habitants : 53,8 en Loire-Atlantique, 91,4 dans le Maine-et-Loire, 103,6 en Mayenne, 125,3 dans la Sarthe et 54,83 en Vendée. Le taux d’incidence pour les plus de 65 ans se situe lui à 96 % au 10 décembre.

14:46 - 114 412 cas contacts en une semaine Au cours de la semaine 49, après 4 semaines de baisse importante, une stabilisation du nombre de nouvelles personnes contacts a été observée, avec 114 412 nouvelles personnes contacts à risque contre 117 191 la semaine précédente, soit une baisse de 2 %, rapporte Santé publique France dans son dernier point épidémiologique.