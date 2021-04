"Direct. Coronavirus en France : encore des semaines de pression hospitalière ?"

CORONAVIRUS. Des projections scientifiques laissent entrevoir une embellie sur le front de l'épidémie de coronavirus en France, mais les services de réanimation pourraient être encore très sollicités. Toutes les informations sur l'évolution du Covid-19 en France.

12:19 - Le moral des ménages est stable en avril Alors qu’un troisième confinement a été mis en place au mois d’avril pour faire face au coronavirus, la confiance des ménages reste stable, selon l’Insee. L’indicateur de l’institut est situé à 94, en dessous de sa moyenne de longue période, située à 100. Les ménages sont plus nombreux à vouloir épargner, mais leurs craintes liées au chômage restent "à un niveau élevé", précise l’institut. 12:00 - 250 000 créneaux de vaccination disponible Selon le site "Vite ma dose", il y avait 250 000 créneaux de vaccination inoccupés, ce mercredi matin. "Si on regarde les courbes du nombre de doses consommées, administrées, (...) on voit bien que les choses avancent comme il faut, qu'il n'y a pas de gâchis", a toutefois précisé le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale Alain Fischer, sur Europe 1. 11:42 - Des cas de variant indien détecté en Belgique, en Suisse et en Italie En tout, 17 pays ont enregistré des cas de contamination au variant indien, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour l’instant, aucun n’a été signalé le France métropolitaine, a précisé le ministre de la Santé, Olivier Véran mardi. Cependant, plusieurs de nos voisins en ont enregistré, dont la Belgique, la Suisse et l’Italie. L’OMS considère que ce variant serait plus dangereux. 11:20 - Un conseil de défense sanitaire organisé ce matin Le président de la République réunit un conseil de défense sanitaire ce mercredi matin, avec les ministres. Ils discuteront de la campagne de vaccination et du calendrier de lever des restrictions, qui doit être précisé le 5 mai. La veille, Emmanuel Macron s'était entretenu avec les maires au sujet de l'épidémie de coronavirus. 11:01 - Vers un ralentissement de la baisse du taux d’incidence ? "Aujourd’hui, on a passé un pic et qu’on est en descente assez lente, mais avec un niveau d’incidence assez élevé", décrit Vittoria Colizza, directrice de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) sur RTL. "Avec la réouverture des écoles, il faut s’attendre à un ralentissement de cette descente", prévoit la scientifique. Cette dernière rappelle qu’à la fin du deuxième confinement, la France comptait 10 000 cas quotidiens contre 30 000 aujourd’hui. 10:35 - "Il faut poursuivre l’effort", pour Alain Fischer Pour le président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, il est important de continuer à respecter les mesures sanitaires. "Les chiffres sont en baisse, mais encore relativement élevés. Donc il faut poursuivre l’effort autour des différentes mesures qui ont été prises (…) les contraintes qu’il faut supporter (…) c’est ainsi que nous arriverons à nous en sortir", a déclaré Alain Fischer sur Europe 1. 10:14 - Un médicament Pfizer contre le Covid bientôt disponible ? L'information commence à nourrir d'importants espoirs - et des réserves également - chez de nombreux virologues et médecins : un essai thérapeutique important, conduit par le laboratoire Pfizer, a débuté la semaine dernière, comme le rapporte The Telegraph. Cette étude, conduite en Belgique et aux Etats-Unis, vise à mettre rapidement sur le marché un médicament pour limiter drastiquement les symptômes du Covid-19. Comme l'explique le journal britannique, Pfizer teste un antiviral "inhibiteur de protéase", créé sur mesure, appelé PF 07321332, dans le but d'empêcher un développement du virus dans le nez, la gorge et les poumons. Pfizer a déjà affirmé avoir démontré "une puissante activité antivirale in vitro contre le SRAS-CoV-2", mais les essais sur l'homme et les phases avant la commercialisation d'un médicament devraient prendre plusieurs mois. A l'échelle de la pandémie, il s'agit de délais relativement courts.

Une amélioration de la situation sanitaire semble apparaître en France. D’après les données de ce mardi 27 avril, 30 317 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés, soit 24 365 cas de plus qu'hier (les chiffres étant toujours très faibles le lundi du fait des tests du week-end), et 12 781 de moins que mardi dernier. La moyenne sur 7 jours passe à 27 856 cas contre 29 682 hier, soit 5428,28 de moins que la semaine dernière. Du côté des décès, 325 morts en 24h (hors Ehpad) ont été recensés, soit 73 de moins qu'hier et 37 de moins que mardi dernier. Du côté des admissions à l’hôpital, 2 109 ont été recensées en 24h, soit 165 de plus que la veille et 295 de moins comparé à mardi dernier. Enfin, 484 admissions en réanimation sont à recenser, soit 14 de plus qu'hier et 117 de moins que mardi dernier. Le détail des chiffres :

5 534 313 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 30 317 de plus 103 603 décès au total (Ehpad compris), soit 347 de plus

77 370 décès à l'hôpital, soit 325 de plus

26 233 décès en Ehpad, soit 22 de plus depuis vendredi

30 281 personnes actuellement hospitalisées, soit 315 de moins

5943 personnes actuellement en réanimation, soit 58 de moins

2109 nouveaux admis à l'hôpital (+165) et 484 en réanimation (+14)

334 577 personnes sorties de l'hôpital, soit 2014 de plus

Taux de positivité des tests : 9,97%, soit 0,03 point de moins

Taux d'incidence : 302,4 cas/100 000, soit 3,62 points de moins

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 22 avril son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 15 (du 12 au 18 avril 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés tous les soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on note une baisse, même légère, de la circulation du Covid-19, y compris chez les enfants. Les mesures de confinement décidées au début du mois d'avril semblent porter leurs fruits, alors qu'à l'hôpital, la pression reste conséquente malgré une légère baisse des nouvelles admissions. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La décrue épidémique annoncée par le gouvernement se confirme dans les chiffres , mais Santé publique France alerte l'attention sur le fait que les indicateurs se maintiennent à un niveau toujours très élevé. En semaine 15, le taux d'incidence est en baisse (337 cas pour 100 000 habitants en France) par rapport à la semaine 14 (411). La prudence s'impose pour deux raisons : cette diminution de l'incidence s'explique en partie par la forte diminution du taux de dépistage en S15 et le taux de positivité, qui est en augmentation en S15 (contre 9,2% en S14).

, mais Santé publique France alerte l'attention sur le fait que les indicateurs se maintiennent à un niveau toujours très élevé. En semaine 15, le taux d'incidence est en baisse (337 cas pour 100 000 habitants en France) par rapport à la semaine 14 (411). La prudence s'impose pour deux raisons : cette diminution de l'incidence s'explique en partie par la forte diminution du taux de dépistage en S15 et le taux de positivité, qui est en augmentation en S15 (contre 9,2% en S14). Concernant la circulation du Covid-19 chez les scolaires , particulièrement inquiétante ces dernières semaines, il semblerait que la fermeture des écoles ait eu une conséquence positive. En effet, Santé publique France rapporte une diminution des taux d’incidence dans les différentes classes d’âge : -19% chez les 6-10 ans, -23% chez les 11-14 ans, -19% chez les 15-17 ans.

, particulièrement inquiétante ces dernières semaines, il semblerait que la fermeture des écoles ait eu une conséquence positive. En effet, Santé publique France rapporte une diminution des taux d’incidence dans les différentes classes d’âge : -19% chez les 6-10 ans, -23% chez les 11-14 ans, -19% chez les 15-17 ans. Au niveau des variants , le caractère très majoritaire de la souche d'origine britannique se confirme une nouvelle fois avec une proportion de 82,3% des tests criblés en semaine 15. Les variants sud-africain et brésilien continuent de circuler à bas bruit, ils représentent 4,2% des tests criblés en semaine 15, contre 3,8% en S14. On observe toutefois des disparités assez conséquentes en fonction des territoires. Cette proportion des variants sud-africain et brésilien a particulièrement augmenté dans la Creuse (30,5% contre 11,1% en S14) et en Haute-Saône (17% contre 5% en S14).

, le caractère très majoritaire de la souche d'origine britannique se confirme une nouvelle fois avec une proportion de 82,3% des tests criblés en semaine 15. Les variants sud-africain et brésilien continuent de circuler à bas bruit, ils représentent 4,2% des tests criblés en semaine 15, contre 3,8% en S14. On observe toutefois des disparités assez conséquentes en fonction des territoires. Cette proportion des variants sud-africain et brésilien a particulièrement augmenté dans la Creuse (30,5% contre 11,1% en S14) et en Haute-Saône (17% contre 5% en S14). Une étude sur l'impact des restrictions de déplacements a été publiée par Santé publique France. On y découvre que les départements où les restrictions ont débuté à la mi-mars (Hauts-de-France et Ile-de-France) ont amorcé une baisse du taux d'incidence dès la semaine 13, mais que l'indicateur reste toujours à un niveau élevé. Pour le reste du pays, confronté à ces mesures depuis début avril, le même processus s'observe, mais en décalé.

a été publiée par Santé publique France. On y découvre que les départements où les restrictions ont débuté à la mi-mars (Hauts-de-France et Ile-de-France) ont amorcé une baisse du taux d'incidence dès la semaine 13, mais que l'indicateur reste toujours à un niveau élevé. Pour le reste du pays, confronté à ces mesures depuis début avril, le même processus s'observe, mais en décalé. La pression hospitalière continue d'être forte, mais après une augmentation entre S10 et S13 et une stabilisation en S14, le nombre de déclarations de nouvelles hospitalisations a légèrement diminué en S15. Santé publique France en a décompté 13 194 contre 13 754 en semaine 14, soit une diminution de -4%. Une légère diminution s'observe également dans les nouvelles admissions en réanimation en semaine 15 : 2 980 contre 3 175 en S14, soit -6%. Le nombre de décès liés au Covid-19, survenus à l’hôpital et en ESMS, était toujours en augmentation en S14 (+4%), alors que les données pour la semaine 15 doivent être consolidées.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.