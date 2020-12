Direct. Coronavirus en France : encore plus de 20 000 cas, la circulation du virus toujours très active

COVID FRANCE. Pour la seconde fois consécutive, la France dépasse les 20 000 contaminations en 24 heures, soit quatre fois plus que l'objectif des 5 000 que s'est donné Emmanuel Macron. Un chiffre alarmant, alors que le réveillon du Nouvel An arrive à grands pas. L'éventualité d'une troisième vague est plus que jamais d'actualité.

16:51 - La campagne de dépistage massif dans le Havre en demi-teinte Si l’on se fie aux chiffres de l’ARS Normandie, la campagne de dépistage massif au Havre a permis de réaliser 31 000 tests entre le 14 et le 19 décembre, soit… 11% de la population de l’agglomération. Sur les 30 780 tests, 350 étaient positifs, rappelle l’AFP. Coût de l’opération : 800 000 euros, "un coût relativement raisonnable à l’échelle de 30 000 tests", selon Thomas Deroche, directeur général de l’ARS lors d’une conférence de presse. Le taux de positivité est de 1,13%, "le signe d’une recrudescence". "Ça nous renseigne sur la circulation du virus avec 92% d'asymptomatiques", ajoute-t-il. 15:50 - Les gestes barrières, seul moyen de se protéger du virus Alors que l’épidémie observe un regain d’énergie, Santé publique France alerte sur la nécessité de mieux respecter les gestes barrières pour prévenir les risques de contamination pendant les fêtes. D’après une étude, un relâchement se fait ressentir auprès des 35-49 ans concernant la désinfection des mains (68% vs 76% en novembre) et la distance d’au moins un mètre d’autrui (52% vs 60%). 14:49 - Le dépistage massif fausse les chiffres du Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes Entre le 14 et le 20 décembre, le taux de dépistage en Auvergne-Rhône-Alpes a été multiplié par trois, ce qui s’explique par le lancement d’une campagne de tests à grande échelle par la Région, explique Le Dauphiné libéré. À l’approche des fêtes de fin d’année, la tendance semble avoir été renforcée par un phénomène de "précaution", qui a poussé les Français à se faire tester pour éviter de contaminer leurs proches. Conséquence : les chiffres de l’épidémie sont à prendre avec des pincettes car il est difficile de déterminer si le virus circule davantage en France ou si simplement les Français se font davantage tester, même lorsqu’ils n’ont pas de symptômes. D’après Le Dauphiné Libéré, l’épidémie ne régresse plus en Auvergne-Rhône-Alpes, mais se maintient à un niveau supérieur au seuil d’alerte dans tous les départements, d’après les chiffres communiqués par l’ARS. 13:53 - Le bilan dans les hôpitaux de l'Île-de-France En Île-de-France, Paris compte 139 personnes en réanimation, soit sept patients supplémentaires en 24 heures, d’après le dernier bilan de Santé publique France. Derrière, on retrouve les Hauts-de-Seine, avec 92 patients (+1), et le Val-de-Marne, avec 67 personnes (+9). Au niveau des nouvelles hospitalisations, c’est le Val-d’Oise qui figure en tête, avec 34 nouveaux patients dans les dernières 24 heures. 12:51 - Un Français touché par la mutation du Covid-19 En France, une personne a été testée positive à la mutation du Covid-19 découverte au Royaume-Uni. Il s'agit d'un Français, installé à Londres, qui se trouvait à Tours depuis le 19 décembre. Pris en charge par le CHU de Tours, il se porte bien et a été placé à l'isolement. Il n'est d'ailleurs pas porteur de symptômes particuliers. Cette mutation, plus contagieuse, "ne change pas la réponse vaccinale", Christophe Rapp, infectiologue à l’hôpital américain de Paris, dans une interview à BFM TV. 11:47 - Le vaccin est arrivé en France Les doses de vaccins Pfizer-BioNTech ont été acheminées en France ce samedi matin, dans les hôpitaux de Paris, en provenance de Puurs en Belgique. La campagne, qui se déroulera à partir de dimanche 27 décembre, va débuter à Sevran et Dijon. Les 19 500 doses contenues dans 3 900 flacons ont été transportées dans un camion réfrigéré. 10:55 - Les Bouches-du-Rhône endeuillées par le Covid-19 Les Bouches-du-Rhône figurent parmi les départements les plus endeuillés par le Covid-19. En 24 heures, les hôpitaux ont déploré neuf morts selon le dernier bilan de l'épidémie, ce qui porte à 1 722 le nombre de personnes qui ont perdu la vie depuis le début de pandémie. Les hôpitaux du Rhône sont également le théâtre de nombreux décès, avec huit morts supplémentaires ces dernières 24 heures, ce qui porte à 1 800 le nombre de décès imputables au nouveau coronavirus. 09:36 - Légère baisse du nombre de malades en réanimation D'après les derniers chiffres de Santé publique France, 2 625 personnes occupent actuellement les services de réanimation, soit 27 de moins qu'hier. Le nombre de malades en réanimation se maintient sous la barre des 3 000 et tend même vers les 2 500, ce qui figurait parmi les objectifs d'Emmanuel Macron lors de son allocution du 24 novembre. Pour rappel, cet indicateur permet d'évaluer la pression dans les hôpitaux, les patients en réanimation étant les malades du Covid-19 avec les symptômes les plus graves.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

