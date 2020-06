DIRECT. Coronavirus en France : encore quelques mois de cohabitation avec le Covid ?

L'évolution du coronavirus en France a été étudiée par des chercheurs, émettant des prédictions sur l'arrivée du Covid-19, mais aussi sur son extinction sur le territoire.

11:29 - Les conclusions préliminaires d'une étude américaine, citée en France par l'AFP, estiment à l'été 2019 la naissance du Covid-19, alors qu'il est communément admis que ce coronavirus date de la fin de l'année, identifié pour la première fois sur un marché de Wuhan, en Chine, en décembre. Les experts se sont notamment appuyés sur les recherches internet mettant en lumière dès l'été une recrudescence de requêtes liées aux symptômes du Covid-19, comme les mots "toux" ou "diarrhée". "En août, nous avons relevé un accroissement significatif des recherches liée à la diarrhée, qui n’avait jamais été observé lors des grippes saisonnières précédentes ou qui ne se reflétait pas dans les données concernant les recherches sur la toux", ont expliqué les scientifiques. Sur le même sujet d'une apparition du virus plus précoce, le quotidien hongkongais South China Morning Post, citant des données gouvernementales, a fait savoir qu’un "patient zéro" avait été identifié dès le 17 novembre. 11:14 - Que sait-on de l'enquête ouverte par le parquet de Paris ? Une vaste enquête a été ouverte par le parquet de Paris, comme l'a fait savoir hier Rémy Heitz, le procureur de la République de Paris, à l'AFP. Visant notamment les chefs d'"homicides involontaires" ou "mise en danger de la vie d'autrui", il s'agit de mener des investigations sur la gestion critiquée de la crise du coronavirus en France et ainsi répondre aux plaintes reçues par le parquet de Paris pendant le confinement. Le but n'est pas de "définir des responsabilités politiques ou administratives", a précisé Rémy Heitz, "mais de mettre au jour d'éventuelles infractions pénales" de autorités publiques. Les plaintes ayant abouti à cette ouverture d'enquête portaient essentiellement sur la protection au travail et la mise à disposition de masques et de tests. "S'il y a des fautes pénales, ce seront très probablement - c'est une hypothèse - des fautes non intentionnelles. Or la loi fixe des conditions précises pour établir ces délits : elle exige la preuve d'une faute qualifiée qui n'est pas une simple imprudence ou négligence", a détaillé le procureur. 10:59 - Pourquoi est-il nécessaire de porter un masque à bord d’un avion ? Alors que se prépare la reprise du trafic aérien, le port du masque pour les passagers sera une nécessité pendant toute la durée de leur vol pour réduire les risques de transmission du Covid-19, comme le rapporte Futura Sciences. Le port du masque est une nécessité, afin de ne pas transmettre le coronavirus aux autres passagers. En effet, "seules les plus petites gouttelettes, de l'ordre de quelques microns ayant une charge virale totale inférieure, parviennent à passer à travers le masque et forment un faible nuage à l'extérieur du masque", explique Thierry Marchal, directeur Santé et Sport chez Ansys. 10:20 - La sortie de l'urgence sanitaire va se faire "progressivement" La sortie de l’état d’urgence sanitaire se fera "sous le contrôle du Parlement, qui sera informé, dans les mêmes conditions que pendant l’état d’urgence sanitaire, des mesures prises par le gouvernement", a fait savoir Edouard Philippe. Un cadre de Matignon ajoute, auprès du Monde : "Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement a recherché le meilleur équilibre entre les impératifs de la protection de la santé publique et les exigences du respect des libertés publiques". 10:00 - Encore 776 personnes hospitalisées pour Covid en PACA Le virus circule bien encore en région PACA ce 10 juin. Sur la seule journée d'hier, comme l'indique Santé Publique France, 11 personnes ont intégré les hôpitaux de la région pour être soignées pour Covid. Les chiffres demeurent bons toutefois : aucun patient n'a été admis en réanimation hier sur toute la région. Au total, il reste encore 776 patients pris en charge pour coronavirus en PACA (dont 507 dans les Bouches du Rhône), 62 personnes sont encore en réanimation. 09:43 - La tension baisse dans les hôpitaux du Grand Est Selon les dernières données de Santé Publique France, le nombre d'hospitalisations est encore en baisse dans la région Grand Est. 1646 personnes sont encore prises en charge à l'hôpital pour Covid-19. Sur la seule journée d'hier, 66 personnes sont rentrées chez elles et 19 personnes ont été hospitalisées. Des chiffres qui confirment que le virus impactent moins les habitants de la région, même si le Covid y circule encore. 09:37 - Etude de l’Insee sur la mortalité en France : que retenir ? (4) L’étude de l’Insee poursuit, à propos de la Bretagne : "Du 2 mars au 19 avril, 5 041 Bretons sont décédés, dont une légère majorité de femmes (2 609, soit 51,8 %), correspondant à leur part dans la population régionale (51,4 %). La répartition des décès des femmes et des hommes selon les âges est très différente. Au niveau national, l’excédent de mortalité est similaire pour les femmes et les hommes (respectivement + 26 % et + 27 %). En Bretagne, le surcroît de mortalité chez les femmes correspond à une centaine de décès supplémentaires (+ 4 %) alors que celui des hommes ne dépasse pas 1 %.Toujours dans la région, l’écart de mortalité avec la période de comparaison est net entre 65 et 74 ans (+ 15 %) et à partir de 85 ans (+ 7 %). Entre 65 et 74 ans, le surcroît de mortalité est plus important chez les femmes (+ 19 %) que chez les hommes (+ 14 %). À partir de 85 ans, l’excédent du nombre de décès des hommes (+ 14 %) est nettement plus élevé que celui des femmes (+ 3 %). Les différences d’état de santé général entre les sexes, et notamment la proportion plus élevée d’hommes présentant des facteurs de risque (surpoids par exemple) pourraient être une explication de cet excédent de mortalité aux grands âges parmi les hommes." 09:36 - Etude de l’Insee sur la mortalité en France : que retenir ? (3) Selon la dernière étude menée par l’Insee, et publiée hier, la Bretagne a connu un pic de décès la semaine du 30 mars au 5 avril, causée par le coronavirus : "Au cours d’une semaine moyenne de cette période de comparaison, la Bretagne compte 703 décès. En 2020, la moyenne se situe à 720 décès hebdomadaires (+ 2 %). Durant les quatre premières semaines, le nombre de décès reste relativement stable (entre 708 et 722 décès hebdomadaires). Une forte augmentation se produit durant la semaine du 30 mars au 5 avril avec 777 décès, soit un surcroît de 11 %. La semaine suivante, le nombre de décès reste élevé (760 décès, soit + 8 %). Avec 642 décès, le nombre de défunts domiciliés en Bretagne recule nettement la semaine du 13 avril. Au niveau national, l’augmentation du nombre de décès s’observe plus tôt : dès la semaine du 16 au 22 mars (1ère semaine de confinement), l’excédent de mortalité est de l’ordre de 16 %. Toutefois, en Bretagne comme en France, le pic du nombre de décès se situe la même semaine, du 30 mars au 5 avril." 09:35 - Etude de l’Insee sur la mortalité en France : que retenir ? (2) L’étude de l’Insee poursuit, commentant la crise sanitaire du coronavirus dans les régions : "Ce surcroît de 26 % du nombre de décès sur l’ensemble du territoire masque de profondes disparités suivant les régions. L’Île-de-France (+ 96 %) et le Grand Est (+ 59 %) sont les plus touchées ; d’autres régions, à l’inverse, ne présentent pratiquement pas d’excédents de mortalité. C’est en particulier le cas de la Nouvelle Aquitaine (+ 1 %) et de la Bretagne (+ 2 %). Des disparités s’observent également suivant les départements au sein d’une même région. En Bretagne, le surcroît de décès est de 8 % dans le Morbihan, comparé à 2 % dans les Côtes-d’Armor et en Ille-et-Vilaine. Inversement, le nombre de personnes décédées a diminué de 2 % dans le Finistère, un des quinze départements français ne connaissant pas d’excédent de mortalité sur cette période du 2 mars au 19 avril 2020 (figure 1)." 09:34 - Etude de l’Insee sur la mortalité en France : que retenir ? (1) Une nouvelle étude publiée par l’Insee le 9 juin 2020 résume l’étendue actuelle de la crise sanitaire en France : "Comme de nombreux pays, la France connaît depuis le mois de mars 2020 une crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19. Cette crise se traduit par un excédent de décès enregistrés par l’Insee dans l’état civil, toutes causes confondues. Ainsi, entre le 2 mars et le 19 avril 2020, la France dénombre 105 780 décès, soit 22 140 décès supplémentaires par rapport à la même période en moyenne sur les cinq dernières années." 09:20 - Un nouveau budget de crise pour faire face aux conséquences de l'épidémie Ce mercredi 10 juin, le gouvernement présente en conseil des ministres un nouveau budget de crise, destiné à soutenir l'économie et apporter des réponses aux secteurs les plus touchés. Le gouvernement table sur une nouvelle enveloppe d'environ 45 milliards d’euros supplémentaires pour soutenir les entreprises et activités en crise. Il s’agit du 3e projet de loi de finances rectificative (PLFR) en quelques semaines. 09:15 - De nombreux départements sans surmortalité Dans son étude complète (voir la partie concernée), l'Insee indique que 15 départements français n'ont pas connu d’excédent de mortalité sur la période du 2 mars au 19 avril 2020, malgré la propagation du coronavirus sur le territoire. Ces départements préservés sont les suivants : le Finistère, le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne, la Dordogne, la Corrèze, l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Ariège, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence, la Haute-Corse et la Guyane. 09:09 - L'Ile-de-France peut-elle passer "en vert" ? Ce mercredi 10 juin, au micro de RTL, la présidente de la région francilienne a estimé que les autorités nationales pouvaient lever certaines interdictions qui perdurent encore en Île-de-France. "Tous les indicateurs montrent que l'épidémie a reculé et je crois qu'il faut un retour à la normale beaucoup plus rapide. Il faut que les enfants puissent retourner à l'école, que les restaurants puissent rouvrir. Il faut que l'on allège les contraintes sur les transports tout en maintenant le port du masque obligatoire", a estimé Valérie Pécresse, demandant à ce que la région passe "en vert". ???? @vpecresse, présidente de la Région @iledefrance : "Il faut un retour à la normale beaucoup plus rapide, que les contraintes soient allégées. Je crois que l'Île-de-France est en mesure aujourd'hui de passer au vert et il ne faut pas attendre le #22juin" @VenturaAlba #RTLMatin pic.twitter.com/PljS9eVujS — RTL France (@RTLFrance) June 10, 2020 09:00 - Quelle circulation du coronavirus en Île-de-France ? D’après les toutes dernières données communiquées par Santé Publique France, voici la situation sanitaire en Ile-de-France et le nombre de patients pris en charge pour coronavirus : Paris recense 795 personnes hospitalisées et 1704 décès (+0)

La Seine-Saint-Denis compte 858 hospitalisations et 964 décès (+1)

Le Val-de-Marne compte 858 hospitalisations et 1163 décès (+1)

Les Hauts-de-Seine comptent 924 hospitalisations et 1054 décès (+3)

Les Yvelines comptent 501 hospitalisations et 504 décès (+2)

Le Val-d'Oise compte 490 hospitalisations et 686 décès (+2)

L'Essonne compte 612 hospitalisations et 506 décès (+0)

La Seine-et-Marne compte 385 hospitalisations et 663 décès (+5) 08:57 - Fin de l'état d'urgence sanitaire en juillet Selon les informations du Monde, l'exécutif a décidé de ne pas prolonger l'état d'urgence sanitaire au-delà du 10 juillet. Celui-ci, mis en place le 23 mars dans le but de lutter plus efficacement contre l’épidémie. Les services du Premier ministre indique au journal : "Compte tenu de l’évolution, à ce stade, positive de la situation sanitaire, le gouvernement souhaite mettre un terme à l’état d’urgence sanitaire, qui doit demeurer un régime d’exception. Pour autant, cette sortie (...) doit être organisée rigoureusement et progressivement, afin de continuer à protéger les Français face à un virus qui circule encore en France, et peut justifier dans les semaines ou mois prochains la poursuite voire, si nécessaire, le renforcement de certaines mesures actuellement en vigueur". 08:48 - Quelle évolution du Covid en France en cas de confinement prolongé ? Les chercheurs de l'Université de Montpellier indiquent dans leur étude (voir ici) que "même avec un confinement prolongé, il aurait fallu attendre en moyenne jusqu’à la mi-août pour ne plus avoir aucun cas de COVID-19 en France". Et d'ajouter : "Et encore, l’intervalle de confiance à 95 % inclut des dates bien plus tardives". "Ces durées de confinement font un peu froid dans le dos mais il est possible de représenter le nombre de jours qu’il aurait fallu attendre pour atteindre des seuils plus limités", insistent les scientifiques du laboratoire, qu'il aurait fallu encore entre 31 et 93 jours de confinement supplémentaire pour que le cas d'infection tombe à zéro, sur la base d'un modèle de calcul délibérément simplifié (voir les résultats complets de l'étude).

Et aussi

L'épidémie de Covid-19 continue de marquer le pas en France. Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation continue à baisser et passe ce mardi sous la barre des 1000 malades grâce à un recul permanent depuis le début du mois avril, où le pic avait été atteint avec plus de 7000 patients en état grave (pour une capacité nationale en soins intensifs de l'ordre de 5000 lits avant la crise). Ce mardi 9 juin, la Direction générale de la Santé a par ailleurs actualisé les données des Ehpad et des établissements médico-sociaux. Des données qui font émerger 34 décès supplémentaires dans ces établissements depuis le 2 juin, date de la dernière mise à jour. Avec les chiffres remontés des hôpitaux, le bilan total passe donc à 29 296 morts, soit 87 de plus. Voici les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé ce mardi 9 juin :

154 591 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 403 de plus

(Ehpad compris), soit 403 de plus 37 599 cas confirmés en Ehpad (première mise à jour depuis le 2 juin)

(première mise à jour depuis le 2 juin) 29 296 décès au total (Ehpad compris), soit 87 de plus

soit 87 de plus 18 912 décès à l'hôpital, soit 53 de plus

soit 53 de plus 10 384 décès en Ehpad , soit 34 de plus depuis le 2 juin

, soit 34 de plus depuis le 2 juin 11 961 hospitalisations en cours, soit 354 de moins

soit 354 de moins 955 personnes actuellement en réanimation, soit 69 de moins

soit 69 de moins 71 506 personnes sorties de l'hôpital, soit 444 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 102 863 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 169 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 15 admissions en réanimation.

Publiée mardi 9 juin, une étude de l'Insee permet de se rendre compte encore davantage de l'impact du coronavirus sur la mortalité en France. Prenant comme point de référence la période située entre le 2 mars et le 19 avril 2020, correspondant au moment où le Covid-19 était le plus virulent sur le territoire, l'institut a effectué des comparaisons avec les mêmes dates des années 2019 à 2015. Résultat, il existe de très importantes disparités entre les régions. Par exemple, la Nouvelle-Aquitaine a connu pendant cette période un excédent de 1% du nombre de décès par rapport à la moyenne de 2019-2015 et la Bretagne 2%. Lorsque l'on compare au niveau national (26%), la différence est flagrante, et devient colossale si l'on prend en exemples l’Île-de-France (+96%) et le Grand Est (+59%), régulièrement citées comme les deux régions les plus touchées, confirmant ainsi ce triste statut. Cette étude de l'Insee révèle par ailleurs l'importance de la densité communale. Autrement dit, plus une ville est dense, plus la mortalité y a été élevée, en moyenne. Des villes densément peuplées comme Saint-Denis (+172%), Mulhouse (+165%), Strasbourg (+111 %) ou Paris (+98 %) payent ainsi un lourd tribut. L'Insee n'a pas relevé de surmortalité cette année dans 15 départements : le Finistère, le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne, la Dordogne, la Corrèze, l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Ariège, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence, la Haute-Corse et la Guyane.

