"DIRECT. Coronavirus en France : encore "six semaines" à tenir ? Forte pression sur les hôpitaux"

CORONAVIRUS. Jérôme Salomon, directeur général de la santé, a estimé ce mardi que les six prochaines semaines s'annonçaient décisives sur le plan de la lutte contre le Covid-19 en France.

10:08 - Les médecins pourront honorer leurs rendez-vous grâce à 1,6 million de doses « Je veux rassurer les généralistes, nous venons de commander 800 000 doses supplémentaires, soit au total 1 600 000 pour la fin de la semaine » a tenu à rassurer Jérôme Salomon, grâce à ses doses, les médecins pourront honorer leurs rendez-vous. Le Directeur général de la Santé ne démissionnera pas comme deux syndicats de médecins l'ont demandé hier. Au contraire, au micro de RTL, Jérôme Salomon a expliqué voir dans les "réactions épidermiques" des professionnels de santé un véritable engagement pour le vaccination. 09:52 - L'Académie nationale de médecine pour la vaccination obligatoire des soignants Après Gérard Larcher, c'est l'Académie nationale de médecine qui se prononce, ce mardi, en faveur de la vaccination obligatoire des soignants. Dans un communiqué, l'institution se justifie en expliquant que "face à un risque infectieux majeur menaçant la collectivité et contre-lequel on dispose de vaccins efficaces, le principe d'une obligation vaccinale doit être envisagé", jugeant même fermement que "l'hésitation vaccinale est éthiquement inacceptable chez les soignants". 09:38 - Le spot de la campagne vaccinale dévoilé Sur son compte Twitter, Olivier Véran a dévoilé le spot télévisé en faveur de la vaccination, réalisé par le ministère de la Santé. "Pour nous retrouver demain, vaccinons-nous", commente le ministre. Pour nous retrouver demain, vaccinons-nous. pic.twitter.com/CjzmHvpHaO — Olivier Véran (@olivierveran) March 9, 2021 09:26 - La vaccination obligatoire des soignants continue de faire débat Sujet récurrents de ces derniers jours, après la pression exercée par le gouvernement, la vaccination obligatoire des soignants a été évoquée par le président du Sénat Gérard Larcher ce mardi sur France Inter. Le troisième personnage de l'Etat ne s'y opposerait pas "si nécessaire", mais espère malgré tout "que le temps de la persuasion va venir". "J'ai dit depuis longtemps que vacciner c'est se protéger soi-même et protéger les autres", a-t-il expliqué. 09:17 - Les vétérinaires en renfort pour la vaccination ? Récemment élargie aux médecins généralistes et bientôt aux pharmaciens, la vaccination pourrait prochainement concerner les vétérinaires, après que le député LaREM Loïc Dombreval en a exprimé le souhait, qui rappelle, dans un courrier public adressé au ministère de la Santé, qu'en mars 2020, les "professionnels de la santé animale ont été 4 637 à se porter volontaires auprès des Agences régionales de santé pour faire partie de la réserve sanitaire". "Cette implication est le signe de leur volonté d'engagement et du lien étroit de solidarité qui lie les professionnels des santés humaine et animale", explique le parlementaire de la majorité, rappelant également que les vétérinaires "pratiquent la vaccination quotidiennement".

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 4 mars son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 08 (du 22 au 28 février 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on déplore un retour à la hausse de la circulation du Covid-19, mais les effets de la vaccination se font concrètement sentir avec une baisse des indicateurs chez les 75 ans et plus. A l'hôpital, la pression reste haute, mais les nouvelles hospitalisations ou admissions en réanimation n'explosent pas. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 est à nouveau en augmentation . 149 307 nouveaux cas ont été rapportés en semaine 08, ce qui représente une hausse de 7% par rapport à la semaine 07. La hausse des indicateurs se confirme également en semaine 08, avec un taux de positivité des tests qui reste stable à hauteur de 7,3% et un taux national d'incidence qui a augmenté de 7%. Désormais, on compte 222 cas positifs pour 100 000 habitants en France.

. 149 307 nouveaux cas ont été rapportés en semaine 08, ce qui représente une hausse de 7% par rapport à la semaine 07. La hausse des indicateurs se confirme également en semaine 08, avec un taux de positivité des tests qui reste stable à hauteur de 7,3% et un taux national d'incidence qui a augmenté de 7%. Désormais, on compte 222 cas positifs pour 100 000 habitants en France. Quels effets de la vaccination ? Lancée fin décembre dernier, la campagne de vaccination produit ses premiers effets avec la diminution du taux d'incidence chez les plus de 75 ans (-0,3 points), alors qu'il augmente pour toutes les autres tranches d'âges. Le même constat s'observe pour le taux d'incidence (-7%). Concernant les hospitalisations, on notait déjà en semaine 07 une baisse chez les personnes âgées, conséquence également de la vaccination, ce qui doit être confirmé en semaine 08 après consolidation des données.

Lancée fin décembre dernier, la campagne de vaccination produit ses premiers effets avec la diminution du taux d'incidence chez les plus de 75 ans (-0,3 points), alors qu'il augmente pour toutes les autres tranches d'âges. Le même constat s'observe pour le taux d'incidence (-7%). Concernant les hospitalisations, on notait déjà en semaine 07 une baisse chez les personnes âgées, conséquence également de la vaccination, ce qui doit être confirmé en semaine 08 après consolidation des données. Les variants continuent leur propagation en France et leur caractère majoritaire . Selon les estimations de Santé publique France, basées sur les données SI-DEP, 59,5% des tests positifs criblés correspondaient en semaine 08 à une suspicion de variant britannique (contre 49,3% en S07) et 6,3% à une suspicion de variant sud-africain ou brésilien (5,6% en S07). SPF fait remarquer que "parmi les 95 départements métropolitains présentant des données interprétables, 86 affichaient une proportion de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK) supérieure à 30%, dont 57 avec une proportion supérieure à 50%".

. Selon les estimations de Santé publique France, basées sur les données SI-DEP, 59,5% des tests positifs criblés correspondaient en semaine 08 à une suspicion de variant britannique (contre 49,3% en S07) et 6,3% à une suspicion de variant sud-africain ou brésilien (5,6% en S07). SPF fait remarquer que "parmi les 95 départements métropolitains présentant des données interprétables, 86 affichaient une proportion de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK) supérieure à 30%, dont 57 avec une proportion supérieure à 50%". Une légère augmentation est à noter concernant les nouvelles hospitalisations pour Covid-19, à hauteur de +3% entre les semaines 07 et 08. En semaine 08, on note 9 613 nouvelles hospitalisations, contre 9 362 en S07. Dans le détail, le taux hebdomadaire d’hospitalisations était en augmentation en Centre-Val de Loire (+22%), Occitanie (+17%), Pays de la Loire (+13%), Île-de-France (+12%), Hauts-de-France (+8%) et Nouvelle Aquitaine (+7%), mais il était stable ou en diminution dans les autres régions de France métropolitaine. Concernant les nouvelles admissions en réanimations, après plusieurs semaines de stabilité des chiffres, on note également une légère augmentation. 1 871 patients ont rejoint les services de soins intensifs en S08 contre 1 807 en S07, soit +4%.

pour Covid-19, à hauteur de +3% entre les semaines 07 et 08. En semaine 08, on note 9 613 nouvelles hospitalisations, contre 9 362 en S07. Dans le détail, le taux hebdomadaire d’hospitalisations était en augmentation en Centre-Val de Loire (+22%), Occitanie (+17%), Pays de la Loire (+13%), Île-de-France (+12%), Hauts-de-France (+8%) et Nouvelle Aquitaine (+7%), mais il était stable ou en diminution dans les autres régions de France métropolitaine. Concernant les nouvelles admissions en réanimations, après plusieurs semaines de stabilité des chiffres, on note également une légère augmentation. 1 871 patients ont rejoint les services de soins intensifs en S08 contre 1 807 en S07, soit +4%. Concernant les décès, les données de la semaine 08 ne sont pas consolidées, indique Santé publique France, qui publie précise malgré tout que la tendance de la mortalité liée au Covid-19 est à la baisse. Après consolidation, on notait une diminution de 13,2% des décès entre les semaines 06 et 07.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.