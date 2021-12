"DIRECT. Coronavirus en France : encore une flambée des cas, bientôt le pic de la 5eme vague ?"

COVID. La 5e vague "approche du pic de la 2e vague", a alerté ce vendredi 10 décembre Gabriel Attal. En réponse à la flambée épidémique de Covid-19, l'exécutif veut encore accélérer la campagne de rappel vaccinal : le porte-parole du gouvernement a ainsi annoncé que "8 millions de créneaux de rendez-vous" seraient ouverts, "d'ici à début janvier".

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel Ce jeudi 9 décembre, les derniers chiffres du Covid-19 en France, communiqués par Santé publique France, font état de 56 854 cas supplémentaires. Si cela représente 4 486 contaminations de moins qu'hier, la moyenne sur 7 jours continue de progresser avec 47 465 nouveaux cas, contre 46 260 ce mercredi. C'est aussi le cas des hospitalisations. 1 250 personnes ont été admises à l'hôpital ce jeudi, soit 300 de plus comparé à jeudi dernier. Le bilan détaillé est à retrouver en bas de page.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a confirmé ce vendredi 10 décembre que le niveau de la vague qui déferlait actuellement sur la France s'approchait du pic de la 2e vague d'il y a un an : "On a dépassé le pic de la 4e vague, de la 3e vague et on approche du pic de la 2e vague qu'on avait connu il y a un an.

Le Secrétaire d'État auprès du Premier ministre a également promis l'ouverture de 8 millions de nouveaux créneaux de rendez-vous pour vaccination ou rappel vaccinal, "d'ici début janvier" prochain, a-t-il assuré.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a par ailleurs indiqué que le plan blanc, qui a été déclenché dans plusieurs régions déjà, "sera probablement national dans quelques jours". En cause ? L'accélération de la pression sanitaire dans tout le pays. Olivier Véran a ainsi alerté sur le fait qu'il y avait "une entrée en réanimation toutes les 6 minutes, contre toutes les 10 minutes la semaine dernière" et sur le taux d'occupation de lits de réanimation par des patients atteints du coronavirus, qui s'élève à 46,5% - "majoritairement [des] non-vaccinés" ou des vaccinés "immunodéprimés", selon le ministre.

Ce jeudi 9 décembre, lors de sa conférence de presse sur le thème de la présidence du Conseil européen, Emmanuel Macron a déclaré ne pas savoir si les nouvelles mesures sanitaires annoncées par le Premier ministre Jean Castex ce lundi seront suffisantes pour contrer l'épidémie de coronavirus. Le président de la République a affirmé que lui et son gouvernement évalueront "en début de semaine prochaine l'évolution" de l'épidémie". Et de préciser : "Nous devons continuer à protéger nos hôpitaux et nos soignants. Il y a déjà l'épidémie de bronchiolite, des plans blancs ont été décrétés... C'est ça qui conduira à des décisions supplémentaires ou pas".

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:29 - Roselyne Bachelot : "Pour l'instant, il n'est pas question de réinstaurer des jauges" Invitée de BFMTV ce vendredi 10 décembre, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a martelé que, "pour l'instant, il n'est pas question de réinstaurer des jauges" : "J'ai même obtenu que la jauge à 75% dans les concerts debout soit abolie", a-t-elle ajouté. 10:22 - Gabriel Attal indique que le gouvernement compte sur la responsabilité des Français pendant les fêtes Pour le repas de Noël et, plus généralement, les fêtes de fin d'année, Gabriel Attal a indiqué, ce vendredi matin sur RTL, que l'exécutif comptait sur la responsabilité des Français. Afin d'appuyer son propos, il a souligné que, l'année dernière, "les Français ont été responsables" et il n'y a pas eu de pic épidémique en janvier, selon lui. Il n'a cependant pas exclu que de nouvelles restrictions pouvaient potentiellement être annoncées. 10:12 - "On va rajouter 8 millions de créneaux de rendez-vous d'ici à début janvier", promet Gabriel Attal Sur RTL, ce vendredi 20 décembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré que le gouvernement "[mobilisait] dans tous les sens pour que les Français trouvent un créneau". Et d'ajouter : "On va rajouter 8 millions de créneaux de rendez-vous d'ici à début janvier". 10:01 - Gabriel Attal : "On a dépassé le pic de la 4e vague et de la 3e vague" Invité de RTL ce vendredi 10 décembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a dressé un rapide tableau de l'avancée de l'épidémie de Covid-19 en France. Selon lui, "on a dépassé le pic de la 4e vague, de la 3e vague et on approche du pic de la 2e vague qu'on avait connu il y a un an".

En savoir plus

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées jeudi 9 décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser et à dépasser les 47 000 nouveaux cas, 47 465 exactement, contre 46 060 la veille. Ces dernières 24 heures, 127 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont deux de moins qu'hier et 27 de plus que jeudi dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 1 250 nouveaux patients ont été admis, soit 38 de moins qu'hier et 300 de plus que jeudi dernier. Voici le bilan détaillé :

8 105 785 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 56 854 de plus

120 168 décès au total (Ehpad compris), soit 136 de plus

93 198 décès à l'hôpital, soit 127 de plus

26 970 décès en Ehpad, soit 9 de plus

13 363 personnes actuellement hospitalisées, soit 319 de plus

2461 personnes actuellement en réanimation, soit 35 de plus

1250 nouveaux admis à l'hôpital (-38) et 243 en réanimation (-33)

441 638 personnes sorties de l'hôpital, soit 773 de plus

Taux de positivité des tests : 6,52%, soit 0,12 point de plus

Taux d'incidence : 469,8 cas/100 000, soit 21,74 point de plus "

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 9 décembre, "la circulation du SARS-CoV-2, déjà très intense sur le territoire métropolitain, a continué de progresser, avec des hospitalisations et des admissions en soins critiques toujours en forte hausse". En moyenne, près de 43 000 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence était de 448 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - le taux d'incidence a donc dépassé ceux des pics des 3e et 4e vague.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 48 et passe à 448 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 312 en S47, soit +44%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S48 (6 990/100 000, +29% par rapport à la S47). Le taux de positivité aux tests était en hausse (6,4%, vs 5,8% en S47). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (988, +48%), les 11-14 ans (609, +55%), les 30-39 ans (628, +49%) et les 40-49 ans (546, +46%).

augmente en semaine 48 et passe à 448 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 312 en S47, soit +44%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S48 (6 990/100 000, +29% par rapport à la S47). Le taux de positivité aux tests était en hausse (6,4%, vs 5,8% en S47). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (988, +48%), les 11-14 ans (609, +55%), les 30-39 ans (628, +49%) et les 40-49 ans (546, +46%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 5 856 nouvelles hospitalisations en S48 (+27% par rapport à S47, où 4 612 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 1 369 nouvelles admissions en services de soins critiques (+33% par rapport à S47, où 1 031 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 5 856 nouvelles hospitalisations en S48 (+27% par rapport à S47, où 4 612 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 1 369 nouvelles admissions en services de soins critiques (+33% par rapport à S47, où 1 031 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 7 décembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,7% de la population pour au moins une dose, de 76,1% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 51,4% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.