"DIRECT. Coronavirus en France : état d'urgence prolongé, inquiétudes sur Noël"

CORONAVIRUS FRANCE. Lors du dernier bilan, la France a déploré 854 décès supplémentaires (426 à l'hôpital en 24h, 428 en Ehpad depuis vendredi). Alors que l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 14 décembre, les fêtes de Noël s'annoncent tout à fait différentes cette année.

11:26 - Quelle est la situation en Île de France selon le dernier bilan ? L'ARS d'Île de France fait le point sur la situation épidémiologique en date du 3 novembre 2020. Dans les dernières 24 heures, 147 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital pour un total de 1296 dans les hôpitaux de la région. A date, 272 personnes sont installées en réanimation dans les hôpitaux franciliens, le taux d'occupation des lits de réanimation est de 86,1%. Le bilan en Île de France est de 2131 décès dont 15 supplémentaires. Le taux d'incidence régional est de 520,6 cas pour 100 000 habitants, un taux une nouvelle fois en baisse mais qui reste bien au-dessus des seuils d'alerte. 11:04 - Ces départements ont déjà dépassé le pic d'hospitalisations et de réanimations de la première vague Le Parisien signait mardi 3 novembre une analyse qui permet de se rendre compte que la deuxième vague de contamination du coronavirus en France est d'ores et déjà particulièrement forte en France. A tel point que, dans 32 départements, le nombre total de patients hospitalisés a d'ores et déjà dépassé d'au moins 20% le nombre d'hospitalisation au moment du pic épidémique d'avril 2020. Cela concerne une grande partie du centre et du sud de la France ainsi que des départements de Normandie et du Nord. D'autres départements inquiètent particulièrement au niveau du nombre de patients dans les services de réanimation. Cela concerne en majorité des départements du quart Sud-Est du pays. Citons par exemple le Gard et l'Isère avec respectivement avec +51% et +38% de patients en réanimation par rapport au pic enregistré en début d'année. La cartographie intégrale est à retrouver sur le site du Parisien. 10:56 - Olivier Véran : Tension hospitalière "très forte" et des fêtes de Noël différentes à prévoir Dans une interview accordée mardi 3 novembre 2020 à RTL, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a fait un point sur la situation épidémiologique du pays et a une nouvelle fois alerté les Français sur la tension hospitalière jugée "très forte". A ce stade, il semble évident que les fêtes de Noël ne s'organiseront pas tout à fait comme d'habitude. Comme l'a rappelé Olivier Véran, le "coronavirus ne s'arrêtera pas au moment de Noël" et il faudra en tenir compte dans les interactions sociales que ces vacances favorisent tout particulièrement. 10:39 - Jean Castex évoque "un mort toutes les 4 minutes" Lors d'un déplacement au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, le Premier Ministre Jean Castex s'est exprimé au sujet du dernier bilan quotidien de l'épidémie. Il est notamment revenu sur le chiffre des 426 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures. "La situation sanitaire demeure très dégradée dans notre pays : nous avons enregistré ce soir 426 décès en 24h à l'hôpital. Un mort toutes les 4 minutes" a-t-il calculé, pour faire comprendre aux Français la gravité de la situation alors que la deuxième vague de contaminations sévit partout en France et a motivé un nouveau confinement national. 10:22 - Un nouveau Conseil de défense se tient ce mercredi matin Matignon a indiqué ce mardi 3 novembre qu’un nouveau Conseil de défense doit se tenir ce mercredi matin. Un "Conseil restreint sur la Covid-19", qui a débuté à 9 heures, juste avant le Conseil des ministres prévu à 10h30. Le Premier ministre, Jean Castex, doit s'entretenir avec Emmanuel Macron au préalable. 10:08 - Le bilan national du 3 novembre 2020 De nouvelles données ont été communiquées par Santé Publique France le mardi 3 novembre au soir. Elles nous renseignent au sujet du bilan national. A date 38289 personnes sont décédées du Covid-19 en France (26210 à l'hôpital et 12079 dans les Ehpad). Selon ces derniers chiffres, 26 265 personnes sont actuellement hospitalisées pour cas de Covid et 3878 sont installées en réanimation. Ces dernières 24 heures, 36 330 cas de Covid supplémentaires ont été recensés en France et 854 personnes sont mortes (426 à l'hôpital en 24h, 428 en Ehpad depuis vendredi). On dénombre 1122 hospitalisations supplémentaires et 148 patients supplémentaires en réanimation. 10:00 - L'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 14 décembre Réunis en séance à l'Assemblée nationale ce mardi 3 novembre, les députés ont voté contre l'avis du gouvernement. Alors que les préconisations gouvernementales parlaient d'une prolongation de l'état d'urgence sanitaire à mi-février 2021, les députés n'ont pu s'entendre que sur la date du 14 décembre.

L'épidémie de coronavirus est en train de submerger la France comme le montrent chaque soir les bilans quotidiens de Santé publique France. Chaque fin de semaine, l'agence de santé française livre également des points épidémiologiques plus détaillés encore, qui listent des informations plus précises sur la propagation du virus et qui donnent la mesure du problème sanitaire critique que rencontre le pays. Le dernier en date porte sur la semaine 43 (du 19 au 25 octobre 2020). L’évolution est "préoccupante" et même "très préoccupante" pour les personnes âgées de plus en plus touchées selon les auteurs du rapport. Les cas en Ehpad ont presque doublé en une semaine et les décès y sont en hausse. "L’augmentation du nombre de cas, du nombre de personnes nouvellement hospitalisées, du nombre de personnes nouvellement admises en réanimation dans toutes les régions de France métropolitaine annonce des tensions hospitalières dans l’ensemble des régions. Les prochaines semaines seront décisives quant à l’impact de l’épidémie", peut-on lire. Voici ses principaux enseignements :

Santé publique France note une "forte accélération de l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble du territoire" en semaine 43. 263 143 cas de Covid confirmés sont remontés dans les radars, contre 171 254 la semaine précédente, soit une hausse de +54%. C'est la troisième semaine consécutive que le nombre de nouveaux cas est en forte augmentation. Le taux de positivité des tests a bondi de 13,8 à 18,6%. Le taux d'incidence atteint 392 cas pour 100 000 habitants (+54%). Les plus fortes augmentations par rapport à la semaine précédente sont observées "chez les personnes âgées de plus de 65 ans (65-74 ans : +68% ; 75 ans et plus : +89%)". "Si la dynamique de l’épidémie se maintient dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés de Covid-19 aura doublé dans 13 jours", écrit SPF.

Les conséquences sur les hôpitaux sont désormais très lourdes. Le document décrit une "très importante augmentation des hospitalisations", en hausse de 62% sur une semaine, tout comme des admissions en réanimation (+35%). "Par rapport à début septembre (S36), les nombres de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées et admises en réanimation ont été multipliés par 7", indique le document. Les autres indicateurs médicaux sont à l'avenant : +22% d'actes de SOS Médecins, +45% pour les passages aux urgences.

Les décès sont aussi en nette augmentation. On en a déploré 1318 entre le 19 et le 25 octobre 2020 contre 872 la semaine précédente, soit une progression de 51%. "Au niveau national, le nombre de décès tous âges confondus en semaine 40 (du 28 septembre au 4 octobre) et en semaine 41 (du 5 au 11 octobre) est en hausse significative par rapport au nombre attendu", indique le rapport.

Les Ehpad sont de nouveau frappés. Santé publique France rapporte une "augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux". En semaine 43, on dénombre 12 745 cas recensés contre 6932 la semaine précédente. 11 267 décès au total sont aussi rapportés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées depuis le début de l'épidémie. En semaine 43, 236 décès ont été recensés contre 200 en S42.

Des régions et des métropoles sont particulièrement impactées. Il s'agit des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France et Hauts-de-France et leurs grandes villes Saint-Etienne, Lille, Lyon et Grenoble. Mais au total, 18 métropoles ont un taux d'incidence supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée.

