DIRECT. Coronavirus en France : faut-il croire à "l'immunité croisée" pour sortir de l'épidémie ?

CORONAVIRUS. Une poignée d'épidémiologistes estiment que la fin de l'épidémie de Covid-19 est proche en France, grâce à une "immunité croisée", obtenue par l'exposition de millions de Français à d'autres coronavirus moins dangereux...

L'épidémie de coronavirus en France continue de reculer, au 14e jour de déconfinement, avec des chiffres qui restent à la baisse dans les hôpitaux. Les spécialistes demeurent néanmoins prudents face à une maladie dont le temps d'incubation peut atteindre deux semaines. Des personnes qui auraient été infectées lors de la première semaine de déconfinement pourraient ainsi ne développer des symptômes qu'à la toute fin du mois de mai. Celles qui auraient été exposées cette semaine pourraient se déclarer entre le 1er et le 7 juin. Les autorités jugent donc qu'il est trop tôt pour affirmer que la France est en train de se débarrasser progressivement du Covid-19, mais certains scientifiques n'hésitent plus à dire que l'épidémie est derrière nous, avec l'éventualité qu'une partie de la population soit immunisée. Une "immunité croisée" selon eux qui aurait pu être acquise par des millions de personnes par l'exposition à d'autres coronavirus par le passé, qui auraient alors causé de simples rhumes.

Cette hypothèse, qui reste à vérifier, a été soulevée par des chercheurs américains dans la revue spécialisée Cell : selon eux, 40 à 60% de la population pourraient être immunisés contre le Covid-19 sans même y avoir été exposés. L'épidémiologiste Laurent Toubiana est de cet avis : "Une partie non négligeable de la population pourrait ne pas être sensible au coronavirus, parce que des anticorps non-spécifiques de ce virus peuvent l'arrêter", a-t-il déclaré à l'AFP. Un avis partagé par le Pr Yonathan Freund, urgentiste à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, frappé par la baisse drastique du nombre de contaminations chez ses collègues par rapport au début de l'épidémie. "Aux urgences et à l'hôpital, on est particulièrement exposés. Si le virus circulait autant qu'avant et qu'on était tous susceptibles d'être touchés, on se serait contaminés entre nous ou on l'aurait été par les malades", assure-t-il. "Or, une grande majorité des médecins n'ont pas été touchés du tout. C'est de la pure spéculation mais ça pourrait vouloir dire que des gens ont une immunité naturelle ou acquise", avance encore le médecin. "Ce virus n'est pas un marathonien, c'est un sprinter : il s'épuise très vite", résume pour l'AFP le Pr Jean-François Toussaint, directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport (Irmes), qui ne croit pas non plus à une deuxième vague. Pas plus que le controversé Pr Didier Raoult qui estimait dans une vidéo mise en ligne le 12 mai qu'"éventuellement, quelques cas sporadiques apparaîtront ici ou là (mais que) l'épidémie est en train de se terminer".

L'immunité croisée en question

Même s'il est trop tôt pour se se réjouir selon les autorités sanitaires, qui prônent le respect des règles barrière et exhortent la population à ne pas se relâcher, plusieurs médecins et scientifiques, encore minoritaires mais de plus en plus nombreux, commencent donc à manifester leur optimisme. Pourtant le Dr Lévy-Bruhl, responsable de l'unité des infections respiratoires de Santé publique France, prévient que l'hypothèse de l'immunité croisée est "loin de faire l'unanimité". L'immunité contre le coronavirus reste un mystère. Il y a un mois jour pour jour, l'Organisation mondial de la Santé (OMS) alertait les autorités sanitaires sur cette question et indiquait dans un communiqué qu'il n'était pas certain que la présence d’anticorps contre le SARS-CoV-2 confère une immunité en cas de réinfection par le virus chez l’être humain. Que dire alors des anticorps "non-spécifiques" au coeur de cette thèse de l'immunité croisée ?

"Peut-être que la semaine prochaine on aura des éléments", indique à l'AFP toujours le Dr Lévy-Bruhl, responsable de l'unité des infections respiratoires de Santé publique France. En attendant, "l'épée de Damoclès" d'une "reprise de la dynamique épidémique" est toujours présente. Ce qui pourrait même aboutir, "dans un scénario du pire", à "une nécessité de reconfiner", prévient-il. Selon lui, "il ne faudrait surtout pas faire passer à la population le message que tout va bien parce qu'on s'est aperçu que tout le monde était protégé". "Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de signal d'alerte mais qu'il est trop tôt pour tirer de ce constat que tout va aller bien", conclut le spécialiste. "Ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est encore les bénéfices du confinement", poursuit-il.

Depuis le début de l'épidémie ou presque, la chloroquine a été perçue comme un remède miracle contre le coronavirus pour les uns, notamment sous l'impulsion du Professeur Raoult à l'IHU à Marseille, et comme un mirage pour les autres. Mais depuis hier, une étude observationnelle d'ampleur semble confirmer que ce traitement est plus dangereux qu'efficace. L'étude, publiée dans The Lancet, se base sur 96 032 malades et 671 hôpitaux et donne des chiffres de mortalité inquiétants lors de l'utilisation de la chloroquine. Sur les plus de 96 000 patients, 1 868 patients ont reçu de la chloroquine, 3 783 chloroquine + macrolide, 3 016 hydroxychloroquine, et 6 221 hydroxychloroquine + macrolide (dit protocole R.) 81 144 patients se retrouvaient dans le groupe "contrôle" et n'ont pas eu ce traitement. La mortalité du groupe témoin est de 9,3% alors que pour le groupe chloroquine le taux est de 16,4%, le groupe chloroquine + macrolide : 22,2%, le groupe hydroxychloroquine : 18% et enfin le groupe hydroxychloroquine + macrolide : 23,8%. Le risque de surmortalité a donc été évalué entre 33,5% et 44,7% chez des patients prenant ces traitements. Au total, ce sont 10 698 (11.1%) patients qui sont décédés à l’hôpital... Face à ces résultats, le ministre des Solidarités et de la Santé a décidé de saisir ce samedi le Haut Conseil de la santé publique pour qu'il l'analyse et propose sous 48h une révision des règles dérogatoires de prescription de cette molécule.

Les derniers chiffres du coronavirus ont été livrés, mais partiellement, ce samedi 23 mai 2020, la Direction générale de la Santé n'ayant pas donné de chiffre de mortalité globale et repoussant la publication de ces données à lundi seulement. La faute aux données des Ehpad qui sont manifestement manquantes en cette fin de semaine et au pont de l'Ascension. Seules les données hospitalières ont été communiquées. Elles confirment une amélioration avec 205 hospitalisations de moins et 36 admissions en réanimation en moins. Du côté des décès, le dashboard du gouvernement mentionne tout de même 17 987 décès à l'hôpital, soit 43 de plus que la veille. Voici les statistiques disponibles :

144 806 cas confirmés par PCR , soit 250 de plus

, soit 250 de plus 17 987 décès à l'hôpital , soit 43 de plus

, soit 43 de plus 17 178 hospitalisations en cours , soit 205 de moins

, soit 205 de moins 1665 personnes actuellement en réanimation , soit 36 de moins

, soit 36 de moins 64 547 personnes sorties de l'hôpital, soit 338 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 100 225 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 233 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 30 admissions en réanimation.

