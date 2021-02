"DIRECT. Coronavirus en France : flambée des chiffres, quels départements en alerte ?"

COVID FRANCE. Alors que l'accalmie semblait de mise, une nouvelle flambée épidémique est à déplorer au niveau national. Jean Castex s'exprime ce jeudi et doit faire des annonces.

10:35 - Rémi Salomon estime le confinement le week-end insuffisant "Le virus se propage aussi dans la semaine" explique logiquement Rémi Salomon sur la plateau de BFMTV. Le président de la Commission Médicale d'Établissement de l'APHP ne croit pas en l'efficacité d'un confinement local et partiel. "Je pense qu’il faut vraiment diminuer les interactions sept jours sur sept, il faut éviter les rencontres hors du cercle familial le plus possible. Il faut du discernement, il faudra continuer en prenant plus de mesures à l’école peut-être, il faut des moyens humains supplémentaires".

10:20 - De nouvelles conditions pour traverser la frontière franco-allemande Les mesures sanitaires pour la traversée de la frontière franco-allemande se durcissent. Olivier Véran et Clément Beaune ont informé dans un communiqué publié ce matin, qu'à partir de lundi, le passage de la frontière ne pourra se faire que sur présentation d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Seuls les professionnels transfrontaliers pourront profiter d'une dérogation. Mais les travailleurs n'échapperont pas totalement au dépistage, des testes réguliers seront être mis en place à raison d'un par semaine. Ils sont également invités à recourir massivement au télétravail lorsque cela est possible. Le gouvernement a précisé que la police française et allemande coopéreraient pour renforcer les contrôles.

10:05 - Jean Castex s'exprime ce soir à 18h Le Premier ministre participera au point hebdomadaire sur l'évolution de l'épidémie, ce soir à 18h. Sa présence ne présage rien de bon et confirme l'importante dégradation de la situation observée ces derniers jours. Jean Castex pourrait établir la liste de la dizaine de départements faisant l'objet d'une surveillance accrue. A priori il s'agit toujours des mêmes régions : l'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que quelques territoires du Grand-Est et des Hauts-de-France. Le gouvernement a réaffirmé sa nouvelle stratégie en apportant des réponses territorialisées dans la lutte contre le virus. Un confinement national ne devrait pas être annoncé, pas sûr de pouvoir en dire autant pour les départements en zone critique.

09:49 - Une hausse des hospitalisations malgré le vaccin ? Alors qu'une nouvelle vague épidémique semble se dessiner, ne comptez pas (encore) sur le vaccin pour enrayer cette dynamique négative : c'est en tout cas ce que conclu une étude de l'Institut Pasteur, qui met en cause l'émergence du variant britannique du Covid-19, annonçant que cette souche sera responsable de plus la moitié des contaminations début mars et de la quasi-totalité un mois plus tard. Même si la vaccination "réussit très fortement à atténuer l'impact des variants", la situation hospitalière restera "compliquée sans réduction supplémentaire des taux de transmission", commente pour France Info Simon Cauchemez, responsable des modélisations mathématiques des maladies infectieuses à l'institut Pasteur. En résumé, les vaccins devraient permettre de réduire la hausse des hospitalisations, mais pas d'inverser la courbe.

09:29 - La situation hospitalière en Ile-de-France n'en finit pas d'inquiéter. Invité ce jeudi matin sur BFMTV, Rémi Salomon, le représentant des médecins de l’AP-HP, a averti que "nous ne pourrons pas prendre en charge les autres malades" à venir du Covid-19. "Les hôpitaux sont saturés", a-t-il annoncé.