"DIRECT. Coronavirus en France : forte tension en réanimation, des experts s'alarment"

CORONAVIRUS. La tension hospitalière, notamment en réanimation, s'accélère depuis quelques jours dans certaines régions comme l'Ile de France. Pourtant de nouvelles mesures ne devraient pas être actées malgré le cri d'alarme des experts.

10:53 - Pas de nouvelles mesures prévues lors du Conseil de défense, pas d'allègements non plus Les situations des 23 départements placés sous surveillance renforcée vont être passées au crible lors du Conseil de défense mais, selon France Info, il ne faut pas s'attendre à voir émerger de nouvelles mesures. En revanche les restrictions mises en place la semaine dernière comme la fermeture des surfaces commerciales supérieures à 10 000m² et l'obligation du port du masque étendue aux agglomérations et aux communes devraient être maintenues. A Dunkerque, le préfet à annoncé le prolongement du confinement partiel pour les trois prochains week-ends. Du côté de Nice, les élus ne se sont pas prononcés mais le gouvernement ne devrait pas décider d'alléger les mesures. 10:35 - L'Île-de-France passe la barre des 1000 patients en réanimation Tous les yeux sont rivés sur l'Île-de-France où la barre de 1000 patients admis en réanimation a été franchie hier. Avec 1032 malades pour 1050 lits, les services de réanimation n'avaient pas été aussi chargés depuis le 18 novembre, pendant le deuxième confinement. La présidente de la région a indiqué que le confinement le week-end ne serait décidé que lorsque les hôpitaux seraient saturés. Or, les services sont sous tension depuis plusieurs jours et les élus locaux ne veulent pas se résoudre à limiter les déplacements les week-ends. La situation francilienne préoccupante devrait être abordée lors du Conseil de défense de ce mercredi. 10:17 - Pas de patient 0 mais plusieurs foyers épidémiques ont permis l'arrivée du Covid-19 en France Le Président directeur général de l'Inserm, Gilles Bloch, a évoqué sur France Info, l'hypothèse selon laquelle le Covid-19 serait arrivé "par plusieurs évènements qui expliquent des foyers multiples nés simultanément" et une circulation très rapide du virus. D'après les échantillons détenus par l'Inserm, les premiers signaux immunologiques du Covid-19 sont apparus au mois de novembre. "L'incubation à bas bruit" n'a pas permis de détecter la présence du virus avant le début de l'année 2020. 10:00 - Un vaccin français dans quelques semaines ? Interrogé sur France Info, Gilles Bloch, président de l'Inserm, indique qu'un vaccin sera mis au point dans quelques semaines et qu'il sera utile en "deuxième ligne". Vaccin français contre le Covid-19 : ''Nous n'avons pas été nuls. Les prochains mois, nous aurons un vaccin français qui sera utile en deuxième ligne après les premiers vaccins mis sur le marché'', assure Gilles Bloch. Président directeur général de l'Inserm pic.twitter.com/ylzpXNJ89Y — franceinfo (@franceinfo) March 10, 2021 09:44 - Un cluster du variant sud-africain à Dijon Selon France 3, huit cas positifs aux variants sud-africain et brésilien ont été détectés au foyer des jeunes travailleurs des Tanneries à Dijon. "Un ou deux cas sont suivis de manière très spécifique par les services de l'assurance maladie et de l'ARS, notamment au foyer des jeunes travailleurs de Dijon " explique Aline Guibelin, déléguée départementale de Côte d’Or à l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. 09:27 - "L'épidémie monte en flèche" selon Valérie Pécresse Pour la présidente de la région Ile-de-France invitée de BFM Business, l'épidémie est en train de monter "en flèche" et la situation devient de plus en plus préoccupante. "Il faut redoubler de vigilance car cette flambée de l’épidémie met sous tension nos hôpitaux." 09:16 - Des transferts dans les Hauts-de-France Comme lors de la première vague et de la seconde, plusieurs transferts ont été réalisés ces derniers jours dans la région. Selon l'ARS, ils sont 5, tous ont été déplacés vers la Normandie dans les services de réanimation du Groupe Hospitalier du Havre, du CHU de Caen, de la clinique Saint-Martin (Caen) et du Centre Hospitalier Public du Cotentin (Cherbourg). 09:13 - Nouveau Conseil de défense Comme chaque mercredi, un nouveau Conseil de défense sanitaire est organisé ce matin autour d'Emmanuel Macron afin de juger l'évolution de l'épidémie du coronavirus en France. Selon France Info, aucune nouvelles mesures ne devraient être actées cette semaine.

Santé Publique France a communiqué ce mardi 9 mars le dernier bilan humain de l'épidémie de Covid-19 en France, ils témoignent d'une dynamique négative de la circulation du coronavirus en France. Dans le détail, le nombre de nouveaux cas observe un hausse légère si on compare à mardi dernier, avec 445 cas supplémentaires. La mortalité est en baisse sur 24 heures, avec 49 décès de moins à l'hôpital et, surtout, 47 décès de moins dans les Ehpad. Avec 85% des personnes âgées ayant reçu le vaccin, on peut commencer à observer un effet "vaccination" sur la mortalité liée au Covid-19. Du point de vue des hôpitaux, la situation continue de se dégrader : le solde de patients hospitalisés continue de remonter pour le troisième bilan consécutif tandis que le solde des patients en réanimation augmente, avec 332 nouveaux patients en soins intensifs en une semaine. Ces dernières 24 heures, plus de 400 nouveaux patients ont été admis en réanimation, un bilan sans précédent depuis novembre.

3 932 862 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 23 302 de plus

89 301 décès au total (Ehpad compris), soit 368 de plus

64 057 décès à l'hôpital, soit 298 de plus

25 244 décès en Ehpad, soit 70 de plus depuis vendredi

25 201 hospitalisations en cours, soit 6 de plus

3918 personnes actuellement en réanimation, soit 69 de plus

1810 nouveaux admis à l'hôpital (+226) et 421 en réanimation (+40)

267 539 personnes sorties de l'hôpital, soit 1443 de plus

Taux de positivité des tests : 7,3%, soit 0,1 point de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 4 mars son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 08 (du 22 au 28 février 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on déplore un retour à la hausse de la circulation du Covid-19, mais les effets de la vaccination se font concrètement sentir avec une baisse des indicateurs chez les 75 ans et plus. A l'hôpital, la pression reste haute, mais les nouvelles hospitalisations ou admissions en réanimation n'explosent pas. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 est à nouveau en augmentation . 149 307 nouveaux cas ont été rapportés en semaine 08, ce qui représente une hausse de 7% par rapport à la semaine 07. La hausse des indicateurs se confirme également en semaine 08, avec un taux de positivité des tests qui reste stable à hauteur de 7,3% et un taux national d'incidence qui a augmenté de 7%. Désormais, on compte 222 cas positifs pour 100 000 habitants en France.

. 149 307 nouveaux cas ont été rapportés en semaine 08, ce qui représente une hausse de 7% par rapport à la semaine 07. La hausse des indicateurs se confirme également en semaine 08, avec un taux de positivité des tests qui reste stable à hauteur de 7,3% et un taux national d'incidence qui a augmenté de 7%. Désormais, on compte 222 cas positifs pour 100 000 habitants en France. Quels effets de la vaccination ? Lancée fin décembre dernier, la campagne de vaccination produit ses premiers effets avec la diminution du taux d'incidence chez les plus de 75 ans (-0,3 points), alors qu'il augmente pour toutes les autres tranches d'âges. Le même constat s'observe pour le taux d'incidence (-7%). Concernant les hospitalisations, on notait déjà en semaine 07 une baisse chez les personnes âgées, conséquence également de la vaccination, ce qui doit être confirmé en semaine 08 après consolidation des données.

Lancée fin décembre dernier, la campagne de vaccination produit ses premiers effets avec la diminution du taux d'incidence chez les plus de 75 ans (-0,3 points), alors qu'il augmente pour toutes les autres tranches d'âges. Le même constat s'observe pour le taux d'incidence (-7%). Concernant les hospitalisations, on notait déjà en semaine 07 une baisse chez les personnes âgées, conséquence également de la vaccination, ce qui doit être confirmé en semaine 08 après consolidation des données. Les variants continuent leur propagation en France et leur caractère majoritaire . Selon les estimations de Santé publique France, basées sur les données SI-DEP, 59,5% des tests positifs criblés correspondaient en semaine 08 à une suspicion de variant britannique (contre 49,3% en S07) et 6,3% à une suspicion de variant sud-africain ou brésilien (5,6% en S07). SPF fait remarquer que "parmi les 95 départements métropolitains présentant des données interprétables, 86 affichaient une proportion de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK) supérieure à 30%, dont 57 avec une proportion supérieure à 50%".

. Selon les estimations de Santé publique France, basées sur les données SI-DEP, 59,5% des tests positifs criblés correspondaient en semaine 08 à une suspicion de variant britannique (contre 49,3% en S07) et 6,3% à une suspicion de variant sud-africain ou brésilien (5,6% en S07). SPF fait remarquer que "parmi les 95 départements métropolitains présentant des données interprétables, 86 affichaient une proportion de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK) supérieure à 30%, dont 57 avec une proportion supérieure à 50%". Une légère augmentation est à noter concernant les nouvelles hospitalisations pour Covid-19, à hauteur de +3% entre les semaines 07 et 08. En semaine 08, on note 9 613 nouvelles hospitalisations, contre 9 362 en S07. Dans le détail, le taux hebdomadaire d’hospitalisations était en augmentation en Centre-Val de Loire (+22%), Occitanie (+17%), Pays de la Loire (+13%), Île-de-France (+12%), Hauts-de-France (+8%) et Nouvelle Aquitaine (+7%), mais il était stable ou en diminution dans les autres régions de France métropolitaine. Concernant les nouvelles admissions en réanimations, après plusieurs semaines de stabilité des chiffres, on note également une légère augmentation. 1 871 patients ont rejoint les services de soins intensifs en S08 contre 1 807 en S07, soit +4%.

pour Covid-19, à hauteur de +3% entre les semaines 07 et 08. En semaine 08, on note 9 613 nouvelles hospitalisations, contre 9 362 en S07. Dans le détail, le taux hebdomadaire d’hospitalisations était en augmentation en Centre-Val de Loire (+22%), Occitanie (+17%), Pays de la Loire (+13%), Île-de-France (+12%), Hauts-de-France (+8%) et Nouvelle Aquitaine (+7%), mais il était stable ou en diminution dans les autres régions de France métropolitaine. Concernant les nouvelles admissions en réanimations, après plusieurs semaines de stabilité des chiffres, on note également une légère augmentation. 1 871 patients ont rejoint les services de soins intensifs en S08 contre 1 807 en S07, soit +4%. Concernant les décès, les données de la semaine 08 ne sont pas consolidées, indique Santé publique France, qui publie précise malgré tout que la tendance de la mortalité liée au Covid-19 est à la baisse. Après consolidation, on notait une diminution de 13,2% des décès entre les semaines 06 et 07.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.