"DIRECT. Coronavirus en France : Grand Est, Bretagne... Les nouveaux points chauds"

17:15 - Dépistage à Mantes-la-Jolie le 23 juillet L'Agence régionale de santé Ile-de-France indique qu'une nouvelle campagne de dépistage va être mise en place et sera cette fois située à Mantes-la-Jolie. Ce sera bien évidemment gratuit et sans rendez-vous de 10h à 18h. #coronavirus Consultation et dépistage #covid19 à Mantes-la-Jolie (78)

???? Gratuit sans rendez-vous pic.twitter.com/TULxWN3cBU — ARS Île-de-France (@ARS_IDF) July 20, 2020 17:00 - Quelle situation sanitaire rapporte l'association SOS Médecins ? Depuis le 3 mars 2020, "62 950 actes médicaux SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 ont été enregistrés (données au 12 juillet 2020, intégrant l’ensemble des associations ayant transmis au moins une fois sur toute la période)", explique le dernier communiqué de Santé publique France, publié le 17 juillet 2020. "En semaine 28 (6 au 12 juillet 2020), 2 339 actes médicaux pour suspicion de Covid-19 ont été enregistrés par les associations SOS Médecins ayant transmis sans interruption sur toute la période", ajoute le document. La majorité des actes étaient recensés en Ile-de-France (16%), en Auvergne-Rhône-Alpes (16%), en Nouvelle Aquitaine (11%) et dans les Pays de la Loire (10%). 16:45 - Deux projets de vaccins offriraient une réponse immunitaire Deux projets de vaccins contre le Covid-19, un britannique et un chinois, ont produit une réponse immunitaire importante et démontré leur sûreté pour les patients, selon les résultats de deux essais cliniques distincts, publiés lundi dans la revue médicale britannique The Lancet. 16:30 - Le SNG001 "restaure la capacité à neutraliser le virus" selon Stephen Holgate Le Pr Stephen Holgate, co-fondateur de Synairgen, souligne quant à lui que ce traitement "restaure la capacité des poumons à neutraliser le virus ou toute mutation du virus ou co-infection avec un autre virus respiratoire tel que la grippe ou le VRS (un virus respiratoire commun, NDLR), comme cela pourrait se produire en hiver en cas de résurgence du COVID-19". 16:15 - Véran en Mayenne Le ministre des Solidarités et de la Santé est arrivé en Mayenne il y a un peu moins d'une heure. Il doit se rendre au centre de dépistage de L'Huisserie à 16h. Puis à 17h, le ministre se rendra au centre hospitalier de Laval. 16:05 - Épidémie contrôlée dans les Alpes Maritimes Selon Eric Cua, infectiologue au CHU de Nice, l'épidémie du coronavirus est contrôlée dans les Alpes Maritimes. Même s'il constate une légère hausse des cas depuis une dizaine de jours, et que le taux de reproduction du virus est en hausse à l'échelle régionale, "l'épidémie est totalement contrôlée". "Nous sommes une région attractive donc il y a des touristes qui viennent d'Ile-de-France, des petits enfants qui viennent voir leurs grands-parents donc c'est assez logique." 15:36 - Deux cas de coronavirus provoque la fermeture d'un restaurant Dans un restaurant de la Loire-Atlantique, deux cas de coronavirus ont été détectés obligeant la fermeture de ce dernier. S'il va peut être y avoir un gros travail de traçage pour retrouver les clients, le directeur du restaurant a indiqué que les 55 salariés seraient testés. 15:20 - Seulement deux cas positifs après une campagne de tests à Saint-Ouen Après la découverte d'un foyer dans une école maternelle, une grande campagne de tests a été lancée. Les résultats sont plutôt bons puisqu'il y a seulement deux cas positifs supplémentaires qui ont été détectés sur les 881 tests effectués. 15:03 - Plus de 400 personnes testées dans un centre de loisirs Au centre de loisirs La Citadelle de Plérin dans les Côtes-d'Armor, près de 69 enfants et les membres de leur famille ont subi des tests après la découverte de plusieurs cas de coronavirus (3 cas). Au total, ce sont finalement 11 cas positifs qui ont été détectés. Mais suite à la découverte d'un nouveau cas de coronavirus parmi une éducatrice, une nouvelle campagne vient d'être lancée avec près de 400 personnes. 14:48 - La Russie ambitieuse sur le vaccin Kirill Dmitriev, président du Fonds souverain russe qui finance la mise au point du vaccin russe, a indiqué dans un entretien au site Stopcoronavirus.rf que le premier stade des essais cliniques en Russie est "déjà achevé" et que le second devrait se terminer au mois d'août. Le troisième stade des essais devrait ensuite avoir lieu à la fois sur le territoire russe et dans plusieurs autres pays, notamment aux Emirats Arabes Unis, en Turquie et en Afrique, et se solder par une certification en Russie. 14:33 - Plus d'une trentaine de clusters dans le Grand Est Selon les derniers chiffres communiqués par la région du Grand Est, plus d'une trentaine (31 exactement) clusters ont été identifiés. "Du 13 au 19 juillet, nous avons observé dans la région 298 nouveaux cas diagnostiqués, alors que la semaine précédente nous n'en avions eu que 156. Très clairement, on a un doublement la semaine dernière." 14:20 - Le SNG001? un médicament prometteur ? Le SNG001 réduirait de 79% le risque de développer une forme sévère du covid-19, selon des résultats préliminaires dévoilés par le laboratoire britannique qui le produit, Synairgen. Ce traitement inhalé utilise des interféron bêta, une protéine naturelle qui intervient dans la réponse de l'organisme contre les virus. L'étude menée par l'université de Southampton sur 101 patients conclut que les patients traités avec ce médicament ont 79% de chances de moins que ceux qui ont reçu un placebo de développer des formes sévères de la maladie, c'est-à-dire nécessitant respirateur, ou mortelles. Trois des patients (6%) traités avec le placebo sont morts, tandis qu'aucun décès n'est à déplorer parmi ceux qui ont été traités avec le SNG001. 12:55 - Des tests salivaires bientôt sur le marché ? Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué sur France Info que le Gouvernement est en train de tout faire pour qualifier le plus rapidement possible des tests salivaires et espère que cela sera possible dès le mois d'août. 12:40 - Masque obligatoire dans la ville de Saint-Brieuc Alors que ce dernier est désormais obligatoire dans les lieux clos, la municipalité de Saint-Brieuc a décidé de l'imposer aussi dans les rues les plus fréquentées du centre-ville. Un arrêté doit être signé dans les prochaines heures. 12:25 - Appel à la vigilance dans le Grand Est "Un relâchement a été observé un peu partout. Le virus circule encore", met en garde la préfète du Grand Est, Josiane Chevalier ce lundi matin après avoir constaté une augmentation des cas de coronavirus depuis quelques jours. LIRE PLUS

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapportés au nombre d’habitants. On note que ce taux est très nettement plus élevé en Mayenne et en Guyane. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Voici les taux de reproduction du Covid-19 par région, communiqués par Santé Publique France au 14 juillet (les chiffres sont actualisés chaque semaine). Il s'agit d'une estimation, sur les 7 derniers jours, du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Le ministère de la Santé précise que "cette valeur n’est qu’un indicateur et comme tous les indicateurs, elle ne doit pas être appréhendée seule. En effet, ce nombre de reproduction du virus varie dans le temps et dans l’espace, en particulier lorsque les chiffres sont faibles (ce qui est le cas actuellement en France métropolitaine)".

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France a été communiqué vendredi 17 juillet par Santé publique France. À l'échelle nationale, on dénombre 14 décès supplémentaires par rapport au précédent bilan. Les hospitalisations en cours et les cas en réanimation continuent de baisser. Voici les derniers chiffres :

174 674 cas confirmés par PCR, soit 836 de plus

soit 836 de plus 30 152 décès au total, soit 14 de plus

soit 14 de plus 19 611 décès à l'hôpital, soit 14 de plus

soit 14 de plus Décès en Ehpad non communiqués

6 688 hospitalisations en cours, soit 108 de moins

soit 108 de moins 477 personnes actuellement en réanimation, soit 4 de moins

soit 4 de moins 79 233 personnes sorties de l'hôpital, soit 197 de plus

soit 197 de plus Taux de positivité des tests : 1,2%, soit 0,1 point de plus

1,2%, soit 0,1 point de plus 97 clusters en cours d'investigation, soit 16 de plus

soit 16 de plus 4 départements en situation de vulnérabilité (Guyane, Mayotte, Mayenne et Gironde)

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 105 975 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Entre jeudi 16 juillet et vendredi 17 juillet, en brut, 119 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 17 admissions en réanimation.

