"DIRECT. Coronavirus en France : hausse des cas quotidiens, des "décennies" pour se remettre de la crise"

CORONAVIRUS. Alors que le nombre de cas quotidiens continue d'augmenter en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé un renforcement des mesures sanitaires sur tout le territoire. De son côté, l'OMS a alerté sur les effets à long terme de cette crise sanitaire inédite.

12:02 - Une "surveillance catastrophique" pour Catherine Hill Interrogée par franceinfo, l'épidémiologiste Catherine Hill a dénoncé une "surveillance catastrophique" de la circulation du coronavirus en France et plaidé pour davantage de tests. "Evidemment, pendant les vacances, les gens bougent et croisent des gens différents. "Plus on croise des gens différents, plus on augmente le risque d'entrer en contact avec le virus. Tout le reste, c'est du bla-bla inutile : le problème n'est pas le tourisme mais la surveillance qui est catastrophique dans le pays", a-t-elle critiqué. 11:44 - Le masque bientôt obligatoire à Nice ? Vendredi soir, le maire de Nice, Christian Estrosi, a indiqué sur Twitter avoir "demandé au préfet de prendre un arrêté électoral dès lundi minuit dans certaines rues de la ville, rendant le port du masque obligatoire dans l'espace public, pour tous". L'élu a précisé que "dans le cas échéant", il prendra lui-même un arrêté pour "l'imposer dès ce lundi". J’ai demandé au @prefet06 de prendre un arrêté préfectoral, dès lundi 0h00, dans certaines rues de la ville, rendant le port du masque obligatoire dans l’espace public, pour tous.⁰ Le cas échéant je prendrai un arrêté municipal pour l’imposer dès ce lundi. #Nice06 — Christian Estrosi (@cestrosi) July 31, 2020 11:28 - Les soignants ont été 3,5 fois plus exposés à une contamination En première ligne dans la lutte contre le coronavirus, les soignants auraient eu 3,5 fois plus de risques d'être infectés en avril dernier, estime une nouvelle étude publiée dans la revue The Lancet. Les chercheurs à l'origine de cette étude se sont appuyés sur les données d'une application, recueillies entre le 24 mars et le 23 avril. Sur pour 100 000 soignants utilisateurs de l'appli, le nombre de cas confirmés de Covid-19 était de 2 747, contre 242 pour 100 000 usagers en population générale. 11:14 - Où sont concentrés les clusters ? Selon la Direction générale de la Santé, contactée par franceinfo, les foyers de cas de coronavirus sont plutôt "signalés dans des hébergements autour des lieux de vacances [comme des] colonies de vacances [ou des] hébergements temporaires". "Nous n'avons pas eu de signalement de clusters liés à des plages", précise la DGS. 11:00 - Renforcement des contrôles dans les aéroports Face à la "nette augmentation" des cas de coronavirus, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé un renforcement des contrôles dans les aéroports dès ce samedi. Les voyageurs venant en France de 16 pays "où la circulation virale est particulièrement forte", dont les Etats-Unis, le Brésil et l'Algérie, devront présenter un test prouvant qu'ils ne sont pas porteurs du virus. 10:49 - Le tourisme, un facteur de propagation du virus ? Dans ses derniers points de situation, le ministère de la Santé a insisté sur l’importance de respecter les gestes barrières en cette période estivale, synonyme de départs en vacances. Pour autant, il y aurait "une faible corrélation entre le tourisme et la propagation du virus", assure l’Agence régionale de Santé Bretagne, contactée par franceinfo. "Sur les 75 nouveaux cas enregistrés depuis le 27 juillet, 18 personnes ne résident pas en Bretagne", précise l’agence.

Le dernier bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus a été communiqué vendredi 31 juillet par le ministère de la Santé. Si le nombre de nouveaux cas diagnostiqués est en augmentation, ceux des hospitalisations et des patients en réanimation sont en baisse. Voici les derniers chiffres :

187 919 cas confirmés par PCR, soit 1 346 de plus

30 265 décès au total

19 750 décès à l'hôpital, soit 11 de plus

10 515 décès en Ehpad (bilan du 28 juillet)

5 298 hospitalisations en cours, soit 77 de moins

371 personnes en réanimation, soit 10 de plus

Taux de positivité des tests : 1,5%

157 clusters en cours d'investigation, soit 20 de plus

10 départements en situation de vulnérabilité : Nord, Val-d'Oise, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Vosges, Haute-Savoie, Haute-Garonne, Gironde, Guyane, Mayotte

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Alors que le regain d'activité du coronavirus en France inquiète, la question de l'arrivée d'une seconde vague épidémiologique, qu'elle touche l'ensemble du territoire ou seulement quelques zones, se pose de plus en plus. Et avec elle, les craintes de nouvelles restrictions des libertés de circulation. Pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement n’exclut d'ailleurs pas un reconfinement partiel et la fermeture de certains bars. Mi-juillet, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l’idée de nouvelles mesures contraignantes, mais il a insisté sur la volonté du gouvernement de limiter les conséquences d’une telle mesure sanitaire. "Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général" qui serait "catastrophique" d'un point de vue économique et social. En cas de reconfinement, il s’agirait d’établir "des reconfinements très localisés", c'est-à-dire par villes ou zones délimitées. "Nous nous adapterons", a assuré Jean Castex, dans un entretien publié par Nice Matin. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé. (...) La priorité, c’est encore et toujours la prévention", a-t-il ajouté.

