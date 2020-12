Direct. Coronavirus en France : hospitalisations en hausse, "un plateau avec en moyenne 15 000 contaminations par jour""

Ce mardi, le dernier bilan du coronavirus fait état de 11 395 nouvelles contaminations en 24 heures et de 413 nouvelles hospitalisations. Les réanimations se maintiennent sous la barre des 2500, avec 28 patients en moins. Les décès s'élèvent à 969 personnes, ce qui inclut à la fois les morts déplorés dans les hôpitaux (384) et dans les Ehpad (585). Comme lors des derniers bilans pendant les fêtes, ces données sont à mettre en perspective avec le contexte de remontées des chiffres en Ehpad, dont le dernier bilan remonte à une semaine, et du long week-end de Noël. Voici les chiffres de ce mardi 29 décembre 2020 :

2 574 041 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 11 395 de plus

64 078 décès au total (Ehpad compris), soit 969 de plus

44 298 décès à l'hôpital, soit 384 de plus

24 776 hospitalisations en cours, soit 98 de plus

2 675 personnes actuellement en réanimation, soit 28 de moins

1 625 nouveaux admis à l'hôpital (+413) et 251 en réanimation (+22)

191 806 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 084 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.