"DIRECT. Coronavirus en France : indicateurs en hausse, les réas sous pression"

07/04/21 - 23:48 - Nous ne sommes "pas à l’abri de variants" sur lesquels le vaccin ne marcherait pas, prévient un chercheur

[Fin du direct] "Pour le moment, la vaccination marche bien sur la plupart des virus, même s’il existe des différences entre vaccins. On n’est toutefois pas à l’abri de variants pour lesquels ce serait moins le cas, explique Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS à Montpellier et spécialiste de l’évolution virale au Télégramme. Le variant britannique est devenu majoritaire, car il est plus transmissible, à 40% contrairement aux variants sud-africain et brésilien, qui le sont à 25% de plus. Si les vaccins fonctionnent pour l’instant sur ces variants, et qu’"il n’y a pas beaucoup de doutes sur le fait que la vaccination permette de contrôler l’épidémie" à court terme, le chercheur soulève la question du long terme et de "la protection contre les formes sévères, qui paraît toutefois assez longue, et celle du blocage des transmissions". "Plus on laisse circuler l’épidémie, plus on s’expose à ces inconnues", alerte-t-il.