"Direct. Coronavirus en France : inquiétant cluster à Strasbourg, le dernier bilan"

CORONAVIRUS. Si les derniers chiffres sont plutôt réconfortants, la France ayant notamment enfin atteint l'objectif fixé en novembre 2020 de repasser sous le seuil des 5 000 cas quotidiens, ce samedi, un cluster découvert à Strasbourg suscite l'inquiétude.

Les derniers chiffres du coronavirus sont plutôt bons. Vendredi, la France est repassée sous la barre des 13 000 patients Covid-19 hospitalisés. De même, pour le deuxième jour consécutif, moins de 5 000 nouveaux cas avaient été décelés dans le pays au cours des dernières 24 heures. Un objectif initialement fixé en novembre 2020 par le gouvernement et qui n'avait jusqu'à jeudi jamais pu être atteint. Vendredi soir, 3 871 cas étaient rapportés. Du jamais vu depuis des mois.

Un inquiétant cluster de variant Delta (indien) a été découvert à Strasbourg. L'Agence régionale de santé (ARS) a annoncé samedi matin un "plan d'actions immédiat". Le cluster en question aurait pris racine au sein de la Haute École des Arts du Rhin, située à Strasbourg. Pour l'heure, quatre cas positifs ont pu être identifiés et 43 cas contact sont en cours d'investigation. La préfecture a d'ores et déjà annoncé la fermeture de l'école.

Chaque jeudi, Santé publique France dresse le bilan de la situation épidémique en France. Dans son dernier point épidémiologique elle revient sur les évolutions de la semaine 22 (du 31 mai au 6 juin). La tendance à la baisse amorcée il y a plus d'un mois se poursuit grâce à la vaccination et l'agence sanitaire constate que "le nombre de décès toutes causes confondues est revenu dans les valeurs attendues".

Les indicateurs toujours à la baisse. Le taux de positivité et le taux d'incidence, les deux mesures scrutées de près, continuent de diminuer. Le taux de positivité a été évalué à 2,3% en S22 (contre 3,1% en S21, soit -0,8). Quand aux taux d'incidence national il était de 68 cas pour 100 000 habitants beaucoup moins élevé que la semaine précédente (109 pour 100 000, -38%). L'Ile-de-France et les Hauts-de-France enregistraient les valeurs les plus hautes en France métropolitaine. En Outre-mer, les taux sont encore plus bas sauf en Guyane, région en proie aux variant Delta, mais même là-bas le taux d'incidence diminue (297/100 000 en S22 contre 377/100 000 en S21).

Dans le milieu hospitalier, les répercussions du recul de l'épidémie sont visibles et les professionnels de santé sortent la tête de l'eau. Le nombre d'admission baisse progressivement depuis la S15. En semaine 22, 2847 personnes ont été hospitalisées contre 3246 en S21, soit un baisse de 12%. Dans les services de réanimation, le bout du tunnel est proche et les médecins observent de moins en moins d'entrée, 478 en S22 (contre 614 en S21, soit -22%).

Concernant les variants préoccupants, le variant britannique, renommé Alpha reste prédominant sur le sol français et représente 7,6% des cas et la mutation sud-africaine (Beta) a été détecté dans 6,3% des cas, les chiffres restent donc stable de semaine en semaine. Pour ce qui est des variants brésiliens et indiens, devenus Gamma et Delta selon la nouvelle nomenclature, restent très minoritaire, respectivement 0,4 et 0,5% des séquençages.

Si les chiffres sont encourageants et que la vaccination progresse à un bon rythme, Santé publique France rappelle de ne pas baisser la garde et de maintenir les respect des gestes barrières ou de la période d'isolement en cas de contaminations. "Dans le contexte de régression de l’épidémie, de l’allègement des mesures de restrictions sanitaires et de la circulation de variants préoccupants, l’isolement des personnes dès l’apparition de symptômes, le contact-tracing, la vaccination avec schéma complet et les autres mesures de prévention individuelle doivent continuer d’être fortement et activement promues. En particulier, le respect de l’isolement en cas d’infection ou de contact avec un cas confirmé reste indispensable pour maintenir dans la durée la tendance favorable actuelle."

