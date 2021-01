"DIRECT. Coronavirus en France : inquiétude à l'hôpital, des chiffres qui bondissent"

COVID FRANCE. Le dernier bilan de Santé publique France en dit long sur l'évolution de la situation dans les hôpitaux. 1 768 malades du Covid-19 ont rejoint les hôpitaux ces dernières 24 heures, contre 918 lors du précédent bilan.

12:15 - Des chiffres sur la vaccination A l'occasion d'un point presse dédié à la vaccination en France, Olivier Véran a indiqué qu'à ce jour, "1 100 000 injections de vaccins ont été faites en France", précisant que pour l'heure, ce chiffre concerne "surtout des primo-injections qui ont été faites". Autrement dit, peu de personnes en France ont reçu la deuxième injection nécessaire à l'immunité contre le Covid-19. 11:43 - Le bilan en Bourgogne Franche Comté Selon le dernier bilan du Covid dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 1786 patients, avec 61 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 176 malades sont en réanimation, avec 16 nouvelles entrées dans la journée. 3176 personnes sont mortes du coronavirus, soit 17 de plus en 24 heures et 11640 sont sorties de l'hôpital soit 14 de plus. 11:17 - Des clusters en Bretagne Comme l'indique Ouest France ce mardi, plusieurs foyers de contaminations ont été identifiés au sein d'hôpitaux bretons. A Morlaix (Finistère), une cellule de mobilisation s'est réunie en ce début de semaine après que vingt-cinq personnes ont été testées positives au Covid-19. A Rennes (Ile-et-Villaine), plusieurs services du CHU de la ville sont touchés par des foyers de contaminations, à tel point que des déprogrammations d'opérations non-urgentes ont été décidées. 10:44 - Fermeture d’un collège en Loire-Atlantique Sur décision du préfet de Loire-Atlantique, les élèves et le personnel du collège Arthur Rimbaud à Donges resteront chez eux à la suite de la découverte d'un important foyer épidémique au Covid-19, rapporte CNews. Vingt-cinq cas positifs ont été détectés au sein de l’établissement, précise le média. Actu.fr rajoute qu’à ce stade, cet établissement est le seul touché par le coronavirus à un tel niveau dans le département. 10:16 - Une enquête sur les variants menée dès ce mardi Les variants du Covid-19 inquiètent de plus en plus, à mesure qu'ils se répandent en France. Leur impact est désormais l'une des conditions prises en compte par le gouvernement pour imposer ou non un reconfinement et davantage d'informations sont attendues dans les prochains jours. Ces mardi et mercredi, une étude sur l'étendue de la propagation des nouveaux variants sur le territoire français est menée par le Centre National de Référence des virus des infections respiratoires (CNR). 10:02 - Vaste dépistage dans un groupe scolaire de Nogent-sur-Marne Depuis ce lundi et encore ce mardi, une grande opération de dépistage se tient au sein du groupe scolaire Albert de Mun de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Cela fait suite à la vingtaine de cas identifiés au sein du collège et du lycée, désormais fermés pour les cours mais ouverts pour tester au moins 1 000 personnes par jour. "Des dépistages de cette ampleur, il n'y en a pas beaucoup", explique Mathieu Boussarie, le directeur adjoint de l'Agence régionale de santé (ARS) du Val-de-Marne, au Parisien, précisant qu'aucun cas de variant au Covid-19 n'a été identifié. Mais il reste du travail aux 18 employés de l'AP-HP dépêchés sur place. "Potentiellement, nous avons 4 800 personnes à contrôler, avec les 2 023 élèves, leurs parents et les 160 membres du personnel", détaille, toujours auprès du Parisien, Carine Drouet, la cheffe d'établissement.

L'épidémie de coronavirus continue de progresser en France. D'après le dernier bilan du Covid-19, 4 240 cas ont été recensés en date du lundi 25 janvier. Un chiffre à prendre avec des pincettes le lundi, en raison de données de tests faibles le week-end. Néanmoins, on observe une tendance à la hausse, avec 500 cas de plus que lundi dernier. Le bilan fait également état de 445 décès supplémentaires des suites du coronavirus, un chiffre en général plus élevé le lundi en raison de remontées partielles des hôpitaux le week-end. Les chiffres dans les hôpitaux sont en nette augmentation : 1 768 personnes ont été hospitalisées en 24 heures, ce qui représente 850 patients supplémentaires en un jour, et 298 patients ont été admis dans les services de réanimation, soit 123 de plus. Dans le même temps, 743 personnes sont sorties de l'hôpital. Voici les derniers chiffres disponibles ci-dessous :

3 057 857 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 4 240 de plus

73 494 décès au total (Ehpad compris), soit 445 de plus

51 518 décès à l'hôpital, soit 445 de plus

26 924 hospitalisations en cours, soit 531 de plus

3 041 personnes actuellement en réanimation, soit 76 de plus

1 768 nouveaux admis à l'hôpital (+850) et 298 en réanimation (+123)

217 708 personnes sorties de l'hôpital, soit 743 de plus

Taux de positivité des tests : 7,1%, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a publié jeudi dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 02 (du 11 au 17 janvier 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'inquiète de l'"augmentation des hospitalisations et admissions en service de réanimation", mais note une "stabilisation des taux d’incidence, de positivité et de dépistage au niveau national". Intéressant également, un premier bilan chiffré du couvre-feu avancé à 18 heures y est évoqué et on constate l'efficacité de la mesure. Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

Les indices de circulation du Covid-19 se sont stabilisés , après avoir augmenté en semaine 01. Le nombre de cas confirmés en semaines 02 est de 128 551, contre 126 734 en S01. Concernant le taux de positivité des tests réalisés en S02, on observe là encore une stabilisation : 6,7% contre 6,5% en S01. Enfin, le taux d'incidence ne décolle pas lui non plus. De 189 cas pour 100 000 Français en S01, on est passé à 192/100 000.

, après avoir augmenté en semaine 01. Le nombre de cas confirmés en semaines 02 est de 128 551, contre 126 734 en S01. Concernant le taux de positivité des tests réalisés en S02, on observe là encore une stabilisation : 6,7% contre 6,5% en S01. Enfin, le taux d'incidence ne décolle pas lui non plus. De 189 cas pour 100 000 Français en S01, on est passé à 192/100 000. Les effets du couvre-feu avancé à 18 heures ont été évoqués . Santé publique France note une différence sensible de l'évolution du taux d'incidence dans les départements ayant fait l'objet de la mesure en premier, dès le 2 janvier. Dans ces départements, on constate une diminution du taux d’incidence de -13,3% entre S01 et S02. En comparaison, dans les départements où le couvre-feu a été avancé seulement depuis le 16 janvier, le taux d'incidence a augmenté de 4,7%. Dans les départements où la mesure est en place depuis les 10 et 12 janvier, le taux d'incidence est stable (+0,7%). En revanche, le couvre-feu avancé n'a pour l'instant pas d'incidence sur le taux de positivité des tests.

. Santé publique France note une différence sensible de l'évolution du taux d'incidence dans les départements ayant fait l'objet de la mesure en premier, dès le 2 janvier. Dans ces départements, on constate une diminution du taux d’incidence de -13,3% entre S01 et S02. En comparaison, dans les départements où le couvre-feu a été avancé seulement depuis le 16 janvier, le taux d'incidence a augmenté de 4,7%. Dans les départements où la mesure est en place depuis les 10 et 12 janvier, le taux d'incidence est stable (+0,7%). En revanche, le couvre-feu avancé n'a pour l'instant pas d'incidence sur le taux de positivité des tests. Les 75 ans et plus inquiètent Santé publique France , qui note une "augmentation du nombre de cas" particulière pour cette classe d'âge. Cela se ressent lorsque l'on regarde le taux d'incidence par classe d'âge justement. En semaine 02, ce taux est de 94 chez les 0-14 ans, 233 chez les 15-44 ans, 196 chez les 45-64 ans, 145 chez les 65-74 ans et 259 chez les 75 ans et plus.

, qui note une "augmentation du nombre de cas" particulière pour cette classe d'âge. Cela se ressent lorsque l'on regarde le taux d'incidence par classe d'âge justement. En semaine 02, ce taux est de 94 chez les 0-14 ans, 233 chez les 15-44 ans, 196 chez les 45-64 ans, 145 chez les 65-74 ans et 259 chez les 75 ans et plus. Concernant le milieu hospitalier , l’augmentation du nombre de déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 observée en semaine 01 se poursuit en semaine 02 : 9 631 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S02 contre 8 872 en S01, soit +9%. Une augmentation également constatée en services de réanimation, mais de manière plus mesurée (+3%).

, l’augmentation du nombre de déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 observée en semaine 01 se poursuit en semaine 02 : 9 631 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S02 contre 8 872 en S01, soit +9%. Une augmentation également constatée en services de réanimation, mais de manière plus mesurée (+3%). Les régions les plus touchées par le Covid-19, tant en circulation du virus qu'en mortalité, restent : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

