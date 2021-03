"DIRECT. Coronavirus en France : inquiétude dans les écoles, l'hôpital toujours plus sous pression"

CORONAVIRUS. La circulation du Covid-19 chez les jeunes, et donc l'école, s'est intensifié ces derniers jours, alors que la fermeture des établissements scolaires fait débat. A l'hôpital, la pression continue de monter.

11:38 - "Dans les prochains jours et semaines, nous aurons des nouvelles mesures à prendre" "Dans les prochains jours et semaines, nous aurons des nouvelles mesures à prendre, tous ensemble", a prévenu le chef de l'Etat à l'issue du Conseil européen, hier soir. Il reconnaît que les "semaines qui viennent seront difficiles" mais rassure les Français et indique : "nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure". La troisième vague rend la situation "extrêmement préoccupante", rappelait Jean Castex, hier lors de sa visite d'un hôpital de Melun. Mais l'exécutif croit aux nouvelles mesures et semble prêt à décider des restrictions supplémentaires si cela devient nécessaire. 11:17 - 24 départements sous "surveillance renforcée" La liste des départements soumis à des "mesures de freinage renforcées" s'allonge avec l'Aube, la Nièvre et le Rhône. Mais 24 autres territoires sont surveillés de près à cause d'un taux d'incidence élevé ou d'une hausse soudaine des indicateurs sanitaires. Le ministre de la Santé en a cité seize : l’Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Ardennes, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Lozère, La Marne, la Meuse, l’Orne, la Savoie, la Haute-Savoie, le Vaucluse et l’Yonne. Mais, les Bouches-du-Rhône, le Doubs, l’Eure-et-Loir, le Gard, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Hautes-Alpes et le Var s'ajoutent à la liste. Dans ces vingt-quatre départements placés "sous surveillance renforcée", des moyens supplémentaires pour "tester, alerter, protéger" vont être déployés pour enrayer la progression du virus. 10:59 - 45 641 nouveaux cas en 24 heures Olivier Véran indiquait hier, lors du point hebdomadaire, que 45 641 nouvelles contaminations avait été enregistrées en 24 heures. Un chiffre en nette progression par rapport à la semaine précédente où déjà 34 998 cas été survenus sur la seule journée du jeudi 18 mars. Si les valeurs du début de semaine ont été biaisées à cause de certains rattrapages, le ministre de la Santé a présenté le chiffre comme fiable, et donc encore plus préoccupant. Le constat est le même pour le nombre d'hospitalisations qui passe à 27 036, dont 4709 patients admis en réanimation. Les indicateurs sont voués à rester élevés pour les prochains jours, puisque qu'il faut un délai d'au moins dix jours pour observer les premiers résultats des restrictions. 10:44 - Emmanuel Macron : "Il n’y a pas eu l’explosion prévue par tous les modèles" Ce jeudi soir, lors d'une conférence de presse, en marge du Conseil européen, Emmanuel Macron a assuré qu'il ne ferait pas de mea culpa pour avoir refuser de confiner la France en janvier. "Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier parce qu’il n’y a pas eu l’explosion prévue par tous les modèles", a-t-il souligné, remettant en cause les projections des épidémiologistes. Pour quelques-uns qui annonçaient une flambée des cas en février, les scientifiques, Jean-François Delfraissy, Arnaud Fonanet, Vittoria Colizza, pour ne citer qu'eux, misaient surtout sur une progression inquiétante de l'épidémie en mars-avril si aucune mesure forte n'empêchait la circulation du virus, des prédictions qui semblent justes, vu l'augmentation des contaminations quotidiennes et la saturation des hôpitaux depuis mi-mars.

Le dernier bilan de Santé publique France est tombé jeudi 25 mars 2021. 45 641 cas de Covid-19 supplémentaires ont été enregistrés, soit 10 643 de plus que jeudi dernier. La moyenne sur sept jours passe à 34 640 cas contre 33 120 mercredi. Un chiffre qui représente 7 314,8 cas de plus que la semaine dernière. Concernant le nombre de morts, 225 décès en 24 heures sont à déplorer (hors Ehpad), soit 20 de moins que mercredi et 45 de moins que jeudi dernier. Par ailleurs, il y a eu 1 860 admissions à l'hôpital en 24 heures, ce qui représente 270 entrées de moins que la veille, et 199 de plus que jeudi dernier. Enfin, 408 patients ont été admis en réanimation, soit 24 de plus que mercredi et 26 de plus que jeudi dernier.

4 424 087 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 45 641 de plus

93 378 décès au total (Ehpad compris), soit 225 de plus

67 973 décès à l'hôpital, soit 225 de plus

27 036 personnes actuellement hospitalisées, soit 160 de plus

4 709 personnes actuellement en réanimation, soit 58 de plus

1 860 nouveaux admis à l'hôpital (- 270) et 408 en réanimation (+24)

285 607 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 408 de plus

Taux de positivité des tests : 8,02%, soit 0,08 point de plus

Taux d'incidence : 325,37 cas/100 000, soit 12,71 point de plus

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.