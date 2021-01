"DIRECT. Coronavirus en France : inquiétude sur le variant anglais, hausse à l'hôpital... L'actu du jour"

D’après les derniers chiffres de l’épidémie, les Bouches-du-Rhône figurent en tête des départements où les hôpitaux recensent le plus de patients en réanimation. À l’heure actuelle, 180 personnes sont en réanimation, un service qui concerne les patients dont les symptômes au Covid-19 sont les plus graves. Paris est le deuxième département sur ce critère, avec 137 patients en réanimation, suivi par le Rhône, avec 129 patients.

Comme évoqué plus haut sur cette même page, la variante du Covid-19 détecté au Royaume-Uni en septembre dernier inquiète de plus de plus en France. Selon Olivier Véran, il y aurait au moins "une dizaine" de cas de ce variant en France, qu'ils soient "suspectés ou avérés". La probable plus forte contagiosité de ce variant "inquiète" les autorités, a ajouté le ministre de la Santé sur RTL.

09:07 - Moins de risque à l'école pour les enfants, selon Blanquer

Invité ce mardi matin dans la matinale d'Europe 1, Jean-Michel Blanquer a justifié sa décision de ne pas décaler la rentrée scolaire malgré la flambée épidémique. Outre le fait qu'il ne faille pas, selon le ministre de la Santé, "priver les enfants d'école", M. Blanquer a défendu le protocole sanitaire en vigueur, "beaucoup plus strict que la plupart des autres pays". Le ministre a également fait valoir le risque de contamination, plus faible selon lui quand les enfants sont à l'école. "Il ne faut pas oublier que si on n'envoie pas les enfants à l'école, ils sont ailleurs. Ça peut être la maison mais, souvent, il font aussi d'autres choses. En réalité, on a vu que le risque de contamination est souvent beaucoup plus fort en dehors du cercle scolaire qu'à l'école", a-t-il soutenu.