"DIRECT. Coronavirus en France : "jusqu'en décembre ou janvier", une 5e vague qui va durer"

COVID. La 5e vague de coronavirus en France est bien entamée, les autorités redoutent désormais qu'elle ne provoque une nouvelle pression sur le système de santé du pays.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Ce mercredi 17 novembre, les indicateurs sur l'évolution du Covid-19 en France ne sont pas bons. Hier soir, Santé publique France a comptabilisé 19 778 cas supplémentaires de malades du coronavirus, c'est 7 302 personnes de plus que mardi dernier. Le taux d'incidence a progressé de 4,22 points en 24 heures (104,62 cas pour 100 000 habitants).

Pour le président du conseil scientifique, qui s'exprimait ce matin sur France Inter, nous sommes dans une phase "d'accélération de la 5e vague".

Le ministre de la Santé, dans une interview accordée à 20 Minutes, craint que la recrudescence de l'épidémie s'étale dans le temps et ait des effets délétères rapidement sur les hôpitaux. "Ce que nous disent les premières modélisations, avec tout le conditionnel possible, c’est que cette vague épidémique pourrait se prolonger sur décembre et janvier et avoir un impact sanitaire important. Sans doute moindre que pendant les deux premières vagues. Mais si vous ajoutez à cela la bronchiolite, la grippe, les gastros, on arrive à une situation de fragilité pour notre système de santé", dit-il.

Les 50-64 peuvent désormais prendre rendez-vous pour se faire injecter une troisième dose d'un des vaccins anti-Covid.

08:53 - "Il faut remettre le masque", insiste le président du conseil scientifique Sur France Inter, Jean-François Delfraissy ajoute : "Si je porte un masque ce matin, ce n'est pas par hasard. Je sais que tout le monde en a marre, mais il faut remettre le masque". Pour le scientifique, sans respect des gestes barrières et des comportements qui casse les chaînes de transmission, la propagation du virus pourrait se faire de nouveau dans des proportions très importantes. 08:47 - "Une accélération claire de la 5e vague", alerte Jean-François Delfraissy Le président du conseil scientifique donne des éléments d'analyse sur le rebond épidémique qui survient en France ce mercredi matin sur France Inter. "La cinquième vague est là depuis, probablement, la mi-octobre. Nous assistons à une accélération claire de cette 5e vague". Et d'ajouter : "On est dans la phase d'hiver où le virus circule plus, où l'on est plus à l'intérieur. Les deux différences, c'est le vaccin et le variant Delta, qui est beaucoup plus transmissible. Nous avons probablement la capacité de faire face à cette cinquième vague, à condition que nous utilisions tous les outils. Vacciner ceux qui ne le sont pas, la troisième dose, les gestes barrières et l'application du pass sanitaire". 08:42 - Olivier Véran n'exclut pas une 5e vague hospitalière Dans les colonnes de 20 Minutes, le ministre de la Santé insiste sur le fait que le gouvernement et les autorités sanitaires ont permis jusque-là aux services de santé de faire face. "Les hôpitaux français ont tenu. Nous n’avons pas vu en France de malades avec des bouteilles d’oxygène dans leur voiture, sur le parking d’un hôpital, ce qui a été le cas chez nos voisins italiens. Les hospitaliers n’ont pas envie de faire face à une cinquième vague hospitalière". Et d'ajouter, sur l'éventualité qu'elle survienne : "Mais si la situation l’exigeait, ils ont déjà montré qu’ils étaient courageux, solides et solidaires. Donc, évitons à nos hôpitaux une grosse épidémie de grippe, plus une cinquième vague de Covid-19". 16/11/21 - 23:37 - Pour Rémi Salomon, vacciner les enfants n'est "probablement pas le plus urgent" FIN DU DIRECT - Invité sur le plateau de LCI ce mardi soir, le président de la commission médicale d’établissement de l’APHP, Rémi Salomon, a affirmé que, pour le moment, vacciner les enfants n’est "probablement pas le plus urgent". Il préfère attendre : "Il faut avoir un peu de recul et se donner le temps d'observer en pharmacovigilance les millions et les millions d'enfants qui sont en train de se faire vacciner." Et de reconnaître : "Si ça se passe bien vraisemblablement, on ira vers cette vaccination en France." 16/11/21 - 23:15 - 400 personnes ont manifesté contre l'obligation vaccinale des soignants devant le CHU de Pointe-à-Pitre Ce mardi 16 novembre, la grève générale illimitée contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants s'est poursuivie en Guadeloupe. Ils étaient près de 400 à manifester leur colère devant le CHU de Pointe-à-Pitre. Les différents accès de l'hôpital étaient bloquées pour les véhicules, mais les piétons ont pu passer. "Le gouvernement n’entend rien, et on continuera jusqu’à ce qu’on soit entendu", a déclaré Jocelyn Zou, représentant du syndicat Force ouvrière chez les pompiers, à l'AFP, comme le rapporte le journal Le Monde. 16/11/21 - 22:44 - Pour le professeur Bruno Lina, "on est bien dans une reprise de la circulation du virus" Le professeur de virologie Bruno Lina, invité de LCI ce mardi soir, a assuré que l'on est "bien dans une reprise de la circulation du virus". Catégorique, il a expliqué que l'on "est d'ailleurs dans la période la plus critique car on entre dans une période de froid". 16/11/21 - 22:23 - Le professeur Rémi Salomon demande aux personnes âgées de plus de 65 ans "d'aller se faire revacciner" Le professeur Rémi Salomon s'est montré catégorique ce mardi soir. Invité au micro de Ruth Elkrief sur LCI, il a révélé que des personnes âgées commencent à "faire des formes plus sérieuses", bien qu'elles soient vaccinées. Pour le professeur, il faut absolument que les personnes concernées aillent "se faire revacciner au bout de six mois". ➡#Covid



????️ @RemiSalomon : "Il y a des sujets âgés qui commencent à faire des formes plus sérieuses, malgré la #vaccination. C'est pour cela qu'on demande aux personnes de plus de 65 ans d'aller se faire revacciner au bout de 6 mois"



???? #RuthElkrief2022 | @ruthelkrief pic.twitter.com/pmcC1SswhB — LCI (@LCI) November 16, 2021 16/11/21 - 21:47 - Pour l’infectiologue Benjamin Rossi, "on sait que l’immunité collective ne fonctionnera pas" Invité de LCI ce mardi soir, l’infectiologue en Seine-Saint-Denis Benjamin Rossi s’est montré fataliste : "On sait que l’immunité collective ne fonctionnera pas. Tout le monde va attraper le Covid-19, y compris ceux vaccinés." Reprenant ces propos, le professeur Rémi Salomon a quant à lui rappelé qu’il faut "se faire vacciner car le vaccin sert à protéger des formes graves, à limiter les formes modérées, mais ça ne suffit pas." LIRE PLUS

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées mardi 16 novembre, 19 778 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en 24 heures, soit 16 537 cas de moins que la veille et, surtout, 7 032 cas de plus que lundi dernier. La moyenne sur sept jours passe à 10 219 cas, contre 10 172 pour la moyenne de la veille. Les admissions à l’hôpital restent alarmantes, avec 647 nouvelles admissions à l'hôpital, soit 16 de plus que la veille et 238 de plus que la semaine dernière. Voici le bilan chiffré :

7 310 664 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 19 778 de plus

219 002 cas en Ehpad, soit 1 de plus

118 247 décès au total (Ehpad compris), soit 47 de plus

91 345 décès à l'hôpital, soit 47 de plus

7 535 personnes actuellement hospitalisées, soit 174 de plus

1277 personnes actuellement en réanimation, soit 20 de plus

647 nouveaux admis à l'hôpital, soit 16 de plus en 24 heures, et 135 en réanimation, soit neuf de moins que la veille

431 216 personnes sorties de l'hôpital, soit 405 de plus

Taux de positivité des tests : 3,69%, soit 0,10 point de plus

Taux d'incidence : 104,62 cas/100 000, soit 4,22 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 11 novembre, "la circulation du SARS-CoV-2 s’est accélérée sur le territoire métropolitain, avec une forte progression du taux d’incidence. En hausse dans toutes les régions, le taux d’incidence corrigé dépassait 100 cas pour 100 000 habitants dans 21 départements".

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 44 et passe à 90 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 62 en S42, soit +44%), le taux de dépistage était de 2 914/100 000 (vs 2 801 en S43, +4%). Le taux de positivité était en hausse (3,1), le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge. Les taux les plus élevés étaient observés chez les 30-39 ans (131, +53%), les 40-49 ans (109, +52%) et les 20-29 ans (104, +51%).

Le nombre d'hospitalisations en hausse. les indicateurs par date d'admission faisaient état de 1 691 nouvelles hospitalisations en S44 (+2% par rapport à S43, vs +13% entre S42 et S43) et 418 nouvelles admissions en services de soins critiques (-3% par rapport à S43, vs +13% entre S42 et S43), attention les données de S44 ne sont pas consolidées.

Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 100% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 9 novembre, la couverture vaccinale à partir de Vaccin Covid était estimée à 76,6% de la population pour au moins une dose, de 75% pour une vaccination complète et de 5,9% pour la dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans un avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.